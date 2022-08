Secoed ajena a errores en declaraciones patrimoniales

Ante la situación que se presentó en días pasados, en relación con la declaración patrimonial de un funcionario público estatal, la secretaria de la Contraloría del estado, Raquel Arreola Fallad, aseguró que la dependencia y su personal no cometieron ningún error, pues nadie tiene acceso a la declaración de ningún servidor público.

Al ser cuestionada con respecto a la situación en torno a la declaración del consejero jurídico del gobierno estatal, la funcionaria puntualizó que cuando en 2018 cambió la Ley de Responsabilidades y el Sistema Nacional de Corrupción emitió los formatos para que los funcionarios rindieran su declaración patrimonial, esta se convirtió en un acto muy personal de cada servidor público, al cual nadie más tiene acceso.

Agregó que en ese momento se construyó un sistema por orden del gobernador, el cual quedó no solamente en el poder ejecutivo, sino que se comparte con el poder judicial, con 36 municipios y 9 entes autónomos, “nadie, absolutamente nadie de este universo tan grande tiene acceso el uno a la declaración del otro, son actos personalísimos, porque si bien están en la misma nube, cada quien tiene su pedacito, pero para que pueda accesar es a través de su correo personal”, dijo textualmente, para indicar que no se trata de juzgar errores, sino de que cada funcionario es responsable de lo que hace y dice, pues consideró que es probable que debido a que en la parte superior de la declaración se dice que no se pongan puntos ni ceros, pudo suceder que no los pusieron o el sistema no los reconoció.

“Las personas que dicen que accesamos a ellos se equivocaron, no dudo que sea algo involuntario, pero Contraloría ni nadie tenemos acceso a la declaración de nadie; no tengo idea de cómo se hizo la declaración del Consultor, si él la hizo o se apoyó en alguien para que la hiciera, sin embargo fue una declaración lamentable que ha causado tanto revuelo y se nos adjudicó que éramos responsables”, agregó la funcionaria, al insistir en que no fue un error de la Contraloría ni de las personas que laboran en esta dependencia, pues nadie tiene acceso a ninguna declaración, pues cada servidor público tiene una clave personal para realizarla.

