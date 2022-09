Secretario de Finanzas causante de mala salida del gobernador

El secretario de Finanzas y Administración es el causante de la mala salida del gobernador del estado, pues está endeudado el gobierno, si se quisiera poner en ceros al estado se requerirían al menos 23 mil millones de pesos, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, al expresar sus dudas de que se paguen las deudas que se encuentran pendientes.

El legislador mencionó el caso de los recursos que al parecer se deben a la UJED, al señalar que cuando la institución llevó el asunto a la Junta Directiva, planteó que difícilmente se podía tener una respuesta rápida porque no hay dinero, “así de sencillo, vamos a ver si se cumple, como muchas otras que no se han cumplido, como a los municipios que les dieron fechas y terminaron su gestión y no les cumplieron, no les pagaron”, dijo, al puntualizar que se solidarizó con la universidad porque es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y porque es una causa justa.

Recordó que en diversas ocasiones ha señalado que el secretario de Finanzas es el causante de la mala salida del gobernador del estado, al indicar que se trató “de un gobierno que no había sido del todo lo mejor, pero ahí la llevaba; pues el secretario de Finanzas acabó por tronar la imagen del gobernador y la salida es caótica, es un estado quebrado, que tiene adeudos con todo mundo”, agregó.

Consideró que dadas las circunstancias, si se quisiera dejar en ceros al estado, con el pago de las deudas que están pendientes, se requerirían 23 mil millones de pesos, aproximadamente, para recordar que el presupuesto de un año para Durango es de 38 mil millones de pesos, por lo cual sería necesario cerrar el gobierno durante casi 12 meses y que no funcionara nada, para cubrir lo que se debe.

En el caso de la UJED, manifestó que se presenta una situación complicada, pues a la institución se le autorizaron recursos adicionales, los cuales no pudieron bajarse por una vía llamada U028, por la cual se le hacían llegar anteriormente, razón por la cual se transfirió al estado por la U026, donde bajan los apoyos para educación superior y el gobierno estatal recibió y gastó ese dinero, entonces ahorita existe un diferendo con respecto a quién le correspondían los recursos mencionados.

Sin embargo, al margen de esta situación, si el presidente de la República no le autoriza a Durango recursos para la Universidad, entonces no se cumplirá el compromiso que hizo el gobierno estatal a los universitarios, recalcó el legislador.

