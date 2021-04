Secretario niega existencia de nómina política

El secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, negó que exista alguna nómina por debajo del agua con los líderes sociales, aseguró que a ninguno se le han otorgado 55 mil pesos mensuales, como lo manifestaron diversos actores políticos, entre ellos el propio presidente municipal.

Externó que como Ayuntamiento buscan que los apoyos lleguen a los ciudadanos y no se queden estancados en los líderes sociales como ha sucedido por años y en administraciones anteriores.

“Las pretensiones de algunos líderes sí son las de llevar algunos apoyos, pero dentro de esos apoyos también exigen recursos, recursos que si no están dentro de un programa no vamos a acceder a dar, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de apegarnos a nuestro marco jurídico, buscar la manera de que los apoyos lleguen a la ciudadanía y no a los líderes sociales”, manifestó.

A pesar de que el alcalde Jorge Salum el martes declaró que dejarle de dar 55 mil pesos al líder social José Ángel Mejorado era el motivo de las manifestaciones en la ciudad, el secretario municipal negó que alguna vez se haya pagado dicha cantidad a este o cualquier otro personaje, pero justificó su contradicción al señalar que los 55 mil pesos fueron solicitados por el líder en mención como recursos extraordinarios a los programas sociales y al recurso que como asociación civil otorga el Ayuntamiento.

Para finalizar, el secretario señaló que no serán rehenes de líderes o seudolíderes sociales que juegan con la necesidad de las personas y que quieren hacer presión cerrando calles y utilizando a los ciudadanos.