Sector automotriz en busca de 3 mil trabajadores

Las empresas del ramo automotriz que se encuentran en la entidad tienen en estos momentos un déficit de aproximadamente 3 mil trabajadores, que corresponde al personal que requieren en sus distintas áreas de producción, pero que no han podido cubrir porque no consiguen trabajadores, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Israel Soto Peña.

Agregó que es precisamente este sector el que tiene en estos momentos una sobre oferta de espacios de trabajo, mientras que el segmento poblacional que decide dedicarse o emplearse en estas actividades, ya se encuentra en estas empresas.

Esta situación ha llevado a las plantas industriales en este renglón, a traer personas desde otros municipios de la entidad, a quienes a veces las pagan traslado, comida y hospedaje en Durango, para que luego el fin de semana se regresen a sus comunidades, principalmente en San Juan del Río y en Guadalupe Victoria.

Sin embargo, esta situación eleva los costos de producción para las empresas, por lo cual, lo conveniente sería que mejoraran los salarios y las condiciones de trabajo para que la gente de Durango, algún otro número importante, pueda también involucrarse en esa actividad, añadió el secretario, quien puntualizó que al final esta situación no se resuelve.

Manifestó que se trata de una situación complicada, porque debido a ello se tiene un déficit de 3 mil empleos en el sector automotriz en la entidad, a pesar de que a través de las distintas estrategias que tiene la Secretaría se ofertan constantemente las vacantes que se tienen en estas empresas.

Recordó que además de las ferias del empleo, se cuenta con otros mecanismos de vinculación como es una bolsa de trabajo que en promedio tiene 1,500 vacantes disponibles, las cuales no se ocupan por una u otra razón, aunque aclaró que no todas son del sector automotriz, además de puntualizar que se han tenido manifestaciones de los patrones en el sentido de que no encuentran el personal que necesitan, aunque se hace el esfuerzo permanente para satisfacer las necesidades de los buscadores de empleo y los empresarios

