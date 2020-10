Sectores textil y de construcción con más pérdida de empleos

*Registran 60% de desempleados por pandemia en la entidad

Por: Carolina Cupich

Gustavo Kientzle Baille, secretario de Desarrollo Económico en Durango, dio a conocer que el 60 por ciento de los empleos perdidos se ubican principalmente en los sectores textil y de la construcción, razón por la que se han enfocado en buscar estrategias de reactivación para poder recuperar la mayor cantidad del personal.

Dio a conocer que para el último trimestre del año o inicios de 2021 estarán arrancando nuevos proyectos con inversión extranjera, en los rubros de minería, energías renovables, automotriz, y le estarán apostando a temas educativos de aeronáutica.

Una de las afectaciones que ha dejado la pandemia del Covid ha sido la pérdida de empleo y el estancamiento en el flujo económico, razón por la que las autoridades tanto federales como estatales han buscado algunas estrategias para poder impulsar nuevamente la economía y con esto recuperar, si no en su totalidad, por lo menos el porcentaje más alto de empleos.

En este sentido el titular de Sedeco dijo que en Durango se han enfocado en dos sectores especiales, los cuales son el textil y la construcción, ya que con estos se reúne un 60 por ciento del total; “en los dos sectores ya tenemos un plan que ahorita estamos estableciendo de acuerdo a las necesidades y las capacidades con las que contamos”.

Señaló que en lo que respecta a la construcción será apoyada con el crédito autorizado por los diputados, para generar infraestructura y obras en todo el estado; mientras que en el sector textil, que representa prácticamente el 50 por ciento de los empleos perdidos, se han hecho convenios con algunas secretarías de salud de la alianza federalista para fabricar ropa médica.

Kientzle Baille manifestó que se siguen buscando nuevos sectores para inversión, destacando que una de las apuestas más fuertes es el automotriz; “en La Laguna ahorita tenemos cuatro plantas en construcción, que llegarán a traer 7 mil empleos a la región, además de que el sector energético químico también es uno de nuestros objetivos y debemos destacar ya están unos proyectos concretados y en los próximos meses comenzarán sus construcciones”.

Respecto a la manera en la que se ha logrado hacer estos trabajos y concretar proyectos nuevos, el secretario aseveró que todo ha sido de manera digital, ya que por la crisis que se vive no se pueden realizar los viajes y giras como anteriormente, aseverando que el no viajar no significa no estar presentes.

Indicó que gracias al trabajo realizado se tiene proyectado que para el último trimestre de este año o inicios de 2021 inicien algunas empresas extranjeras la edificación de sus plantas y empresas; pero subrayó que la mayor apuesta viene en el tema de la aeronáutica.

“Estas empresas serán en varios sectores, uno la minería, otro de energías renovables, automotriz y energéticos químicos, pero nuestra mayor apuesta será en la aeronáutica, en algunas escuelas y universidades ya se está viendo esta posibilidad de implementar carreras y cursos, estamos certificando también a empresas para que entren a este sector y sabemos que la oportunidad es grande y la podremos aprovechar de la mejor manera”, concluyó.

