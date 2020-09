Segundo informe de labor legislativa de la senadora Margarita Valdez

En esta ocasión al concluir el segundo año de la LXIV Legislatura, Margarita Valdez, senadora del Grupo Parlamentario de Morena decidió realizar el acto de rendición de cuentas en las canchas de basquetbol del poblado San José del Molino, perteneciente al municipio de Durango, comunidad en la cual nació su padre, quien fue campesino.

Acompañada por el gobernador José Rosas Aispuro Torres, la diputada Sandra Amaya, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y otros personajes destacados de Durango, la legisladora morenista agradeció a la concurrencia la atención a su segundo informe de labores.

Tras destacar que decidió realizar este informe en la fecha de la gesta heroica de los Niños Héroes dijo “porque todos hemos crecido con ese emblema de dar nuestra vida por la patria”.

El año legislativo que concluye está permeado por la emergencia sanitaria que enfrentan más de un centenar de gobiernos en el mundo, la cual trastocó el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, lesionó la salud y la economía de los millones de familias que habitan en nuestro territorio nacional, “por eso desde el Senado se impulsaron acciones para enfrentar la emergencia sanitaria”, explicó.

Destacó entre las iniciativas aprobadas la que impulsó en conjunto con organizaciones de la sociedad civil se encuentra la aprobación del etiquetado claro en alimentos con altos contenidos de sal, grasa, azúcares y de harinas, “lo cual permitirá que las madres y padres de familia decidan si sus hijas e hijos se desarrollan comiendo esos alimentos considerados de bajo valor nutricional, de igual manera se fomentará en la niñez la cultura de cuidar su salud a través de su hábitos alimenticios”.

Recordó que pese a las presiones de la industria que fabrica este tipo de productos, se logró aprobar dicha modificación a la Ley General de Salud en favor de que podamos contribuir a mejorar la dieta de los menores que padecen de obesidad infantil, desnutrición, anemias y “son el inicio de enfermedades crónico degenerativas”.

“Para mi querido Durango, he presentado puntos de acuerdo tendientes a preservar a salvo la salud y el mejor desarrollo ambiental de las comunidades de la entidad, para lo cual he solicitado vigilancia para que no se contaminen sus mantos freáticos y sus espejos de agua, para conservar los parques de la capital, devolver la comunicación en temporada de lluvias a los indígenas tepehuanos del Mezquital y para revisar las instalaciones de empresas que pretenden explotar recursos peligrosos como el cianuro en la región lagunera”, estableció Valdez Martínez.

“Es una gran satisfacción como bancada progresista y sin modestia personal, haber aprobado la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Un nuevo esquema en salud que sustituyó al Seguro Popular, modelo que tenía una apuesta de negocio por tratarse de una aseguradora y el cual además no cubría las enfermedades más frecuentes y costosas que padece nuestra población”, aseveró Valdez Martínez.

Indicó que con el Insabi se brinda seguridad social a estas familias con la premisa de una política pública de gratuidad, y se atienden a 56 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

A su vez, quien es secretaria de la Mesa Directiva del Senado frente a los asistentes a su informe en el cual se guardaron las medidas de la sana distancia señaló: aprobamos elevar a rango constitucional el derecho a los programas sociales de forma obligatoria, lo cual incluye la pensión para adultos mayores, “tarea postergada por décadas por gobiernos omisos”.

Mientras que al referirse a las demandas sociales que no habían sido atendidas por décadas por otras legislaturas, indicó que “el acceso a la justicia es uno de los problemas más sentidos de los ciudadanos y ciudadanas del país, por ello una de las aprobaciones más relevantes en el Senado fue la de la Ley de Amnistía, la cual con su instrumentación permite sacar de la prisión a hombres y mujeres que no tuvieron acceso al debido proceso, son primo delincuentes y están presos por delitos de baja cuantía”.

Entre las iniciativas que presentó la legisladora federal está una para que las aerolíneas paguen a los usuarios de las mismas a partir de dos horas y media de retraso los gastos provocados por los retrasos, ya que actualmente la Ley de Aviación Civil establece el pago de sanciones por parte de las empresas aéreas a partir de cuatro horas de retraso.

También a fin de detectar de manera temprana las enfermedades que pueden desarrollarse a partir de una mala higiene bucal, planteó en una iniciativa que en el sector salud exista una cartilla dental con odontograma y cada niño y niña a partir de los dos años acuda a dos revisiones anuales.

