Seis detenidos en operativo que movilizó a 4.300 soldados del Ejército en Río

Río de Janeiro, 16 jul (EFE).- Un operativo del Ejército brasileño realizado desde la madrugada de hoy y que movilizó 4.300 soldados en la región metropolitana de Río de Janeiro, dejó como resultado la captura de seis personas, informaron fuentes oficiales.

La acción, que contó con el apoyo de la Policía, así como de aeronaves, tanques y carros blindados se llevó a cabo en el marco de la intervención, decretada el 16 de febrero por el presidente brasileño Michel Temer por la ola de violencia que azota a Río de Janeiro desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016.

Esa medida cedió al Ejército el control de la seguridad pública en todo el estado.

Cinco meses después de haberse implementado, el balance de estos operativos -que se han incrementado en las últimas semanas- se reduce a unos pocos detenidos, al levantamiento de barricadas o a la aprehensión de armas de origen ilícito y de drogas.

En esta oportunidad, los 4.300 soldados del Ejército y los 200 agentes de la Policía capturaron a seis personas in fraganti, arrestaron a un menor de edad, retiraron siete barricadas y decomisaron cuatro armas y municiones.

Según el informe de las autoridades, también recuperaron cuatro automóviles y una moto e incautaron uniformes militares y un monto de drogas que aún no ha sido contabilizado.

Frente a los resultados obtenidos en el operativo, el coronel Carlos Cinelli, portavoz del Comando Militar del Este, señaló en una rueda de prensa que “puntualmente, los resultados a menudo no son proporcionales a la cantidad del efectivo empleado”, pero afirmó que ese no era el objetivo principal de la acción.

“Nos cobran mucho el hecho de entrar con una cantidad grande de efectivos y agarrar muy poco. Pero esa relación directa entre el número de efectivos empleados y los resultados, para nosotros, no es lo más importante. Lo más importante es que el estado entró en la comunidad, sacamos barricadas, sacamos esa ostensividad criminal y no hubo heridos civiles, no hubo muertes”, aseguró el militar.

Un estudio del Observatorio de la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad brasileña Cándido Mendes, formado por un grupo de especialistas independientes, divulgado hoy, señaló que las matanzas en Río de Janeiro aumentaron un 80 % en los cinco primeros meses de la intervención federal.

De acuerdo con el balance, los tiroteos en la región aumentaron a su vez un 37 % con respecto a los cinco meses previos a la intervención en Río.

“Las prácticas policiales violentas continúan predominando contra las favelas. Las operaciones, que según el Gabinete de Intervención, llegan a movilizar 5.000 hombres, dan como resultado miedo, muertes y pocos efectos positivos”, señaló la coordinadora del Observatorio, Silvia Ramos.

Esa tesis fue corroborada por habitantes de la zona donde se llevó a cabo el operativo de esta madrugada, quienes señalaron, según recogieron medios locales, sentir “miedo” ante la cantidad de efectivos encapuchados realizando revistas en las calles.

En lo que va de año, más de 60 policías han muerto de forma violenta en todo el estado de Río, en medio de esa ola de violencia que solo el año pasado se cobró la vida de 6.731 personas.

La intervención militar en Río terminará previsiblemente el próximo 31 de diciembre, aunque el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raul Jungmann, ya defendió prorrogarla por un año, hasta finales de 2019. EFE