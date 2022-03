Seiya cree que Mundial de League of Legends en México es una recompensa

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- Ali ‘Seiya’ Bracamontes, el jugador con más títulos de League of Legends en Latinoamérica, aseguró este viernes que la decisión de que México sea sede del próximo Mundial del videojuego es una recompensa para los hinchas de América Latina.

“Es bastante ‘cool’ que nos hayan recompensado en darnos una parte del torneo más importante. Espero que todo salga bien, que no haya problemas para que la gente de todo el mundo vea la pasión que tenemos en Latinoamérica y nos puedan dar más oportunidades en el futuro”, explicó a Efe el carrilero central de Isurus.

Seiya, con más de 10 títulos en su carrera, afirmó que para él es una motivación extra que por primera vez la región acoja una fase del Mundial cuando al final de la temporada 2022 Ciudad de México sea sede de la repesca.

México será anfitrión del Mundial 2022 junto a Estados Unidos, casa de la fase de grupos, cuartos de final y final, y Canadá, que tendrá las semifinales.

“Esto no cambia demasiado mi objetivo que siempre es llegar al Mundial, pero es una motivación extra. Desde 2019 no voy a un torneo internacional y tengo muchas ganas de ir a uno independientemente de que sea en México o donde sea”, añadió el ‘gamer’ mexicano.

El bicampeón de la Liga Latinoamérica en 2019 reveló que nunca soñó en que su país de origen fuera sede de un Worlds, nombre oficial del Mundial.

“No pensé que fuera a suceder, fue sorpresivo, pero luego pensé que tiene sentido. Hace rato no hay eventos en general en Norteamérica, lo que hicieron fue ‘cool’ de involucrar a la zona, no solo Estados Unidos, sino también Canadá y México, en donde tenemos toda la infraestructura”.

Seiya confió en que la afición que esté presente en la Arena Artz, ubicada en un centro comercial al sur de Ciudad de México, sea un factor que beneficie al represente latino y por primera vez un equipo de la zona se clasifique a la fase de grupos.

“Es una ventaja, ya me había tocado es situación hace años en un torneo de ‘wild card’ aquí en México. Te ahorra el viaje y no pierdes ni un día de práctica. No serán muchas ventajas ser local, no es algo que vaya a cambiar un resultado, pero va a ser bueno para los equipos de Latinoamérica”, sentenció. EFE