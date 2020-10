Sembrando Vida no ha dado los resultados prometidos: CNC

El líder de la CNC en Durango, Pedro Silerio García, habló sobre el programa Sembrando Vida que dirige la Secretaría del Bienestar, afirmando que es un claro ejemplo de los programas que no han dado resultados y que lamentablemente solo están propiciando que los recursos económicos sean tirados, al no existir algún tipo de desarrollo, soporte técnico, seguimiento y sustentabilidad.

Como ya se ha dado a conocer para el Presupuesto 2021 algunos sectores como el de la agricultura y ganadería vienen con una disminución mayor, razón por la cual, afirman, no se tiene certeza de que vaya a ser un buen año; sin embargo, para los programas sociales, que son los que dirige la Secretaría del Bienestar, se sabe que el incremento será aún mayor y esto garantiza que los beneficiarios tengan cubierto el próximo año sin ningún tipo de problema.

En este sentido el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) habló específicamente del programa Sembrando Vida, el cual ha dejado muy mal sabor de boca a unos cuantos.

Indicó que cuando se dio a conocer este programa las expectativas eran muchas, sobre todo porque se privilegiaría que los productores y campesinos pudieran aprovechar este programa y generar algo de desarrollo y recursos económicos, sin embargo esto no fue así.

Y es que, a decir de Pedro Silerio este programa tiene muchas carencias, irregularidades y falta de normatividad, lo que ha generado que muchas personas se aprovechen de este y solo lo vean como un apoyo económico sin tener que hacer nada.

“Sembrando Vida se suponía que, de acuerdo al padrón de afiliados, les estarían entregando ciertas especies de plantas que pudieran reproducirse en la zona, asimismo mes con mes se les estaría dando un apoyo económico a los beneficiarios para que las mantuvieran en buenas condiciones y se siguieran desarrollando, pero la realidad es que muchos, si no es que más del 50 por ciento, no han hecho nada, más que cobrar el dinero”, indicó.

Recalcó que al programa le hace falta soporte técnico, normatividad, un seguimiento eficaz y la valoración de las zonas a las que se entregarán las plantas ya que así se garantiza su sustentabilidad; “es realmente un recurso que va y se ejerce, pero no se selecciona adecuadamente la planta, no hay proveedores confiables, el seguimiento es mínimo o simplemente no hay”.

El dirigente cenecista dijo que es necesario que se haga una revisión y evaluación de este programa, pero que sobre todo se refuercen las carencias que se tienen y que se garantice que el recurso y la planta entregada sí haya sido sembrada y lleve el mantenimiento que debe.

“Nosotros no estamos en contra de los programas sociales como Sembrando Vida, pero es necesario que se garantice el buen ejercicio de esto, porque es necesario que no solo se regale el dinero, sino que genere desarrollo a las entidades y al país”, concluyó.

