SENA DE NEGROS

LOS SALDOS LEGISLATIVOS DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES…

Finalmente llegó a su fin el segundo periodo ordinario de sesiones en el poder legislativo de Durango, el cual estuvo plagado de retos importantes, quizá el principal de todos, es el que prevalecieran los acuerdos entre las distintas fuerzas electorales representadas en ese recinto, a partir de lo cual, se pudieron cristalizar consensos que a su vez, desembocaron en que fueran aprobadas reformas y nuevas leyes necesarias para el estado y que en el supuesto, son una respuesta a las demandas de la ciudadanía, entre las que se pueden destacar: el Derecho a la Vida, el Parlamento Abierto, la primera Ley de Salud Mental, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y, la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, por mencionar algunas.

Hacer política de la fina, en tiempos electorales, está claro que no es cosa fácil, de ahí que revista especial relevancia, lo que hicieron al respecto los coordinadores de los principales grupos parlamentarios, tal es el caso de Ricardo López Pescador quien no sólo es el coordinador del PRI, sino que también preside la Junta de Coordinación Política; Joel Corral Alcantar que coordina a los diputados locales del PAN, de igual forma, tuvo mucho que ver en la construcción de los acuerdos legislativos referidos; Christian Jean Esparza hizo lo propio coordinando a los legisladores locales de Morena y; Angela Rojas como única representante del Partido Verde, de igual manera hizo lo propio, aunque en este momento, busca convertirse en alcaldesa de Canatlán y está separada de su curul.

Desde luego que es altamente probable que a más tardar en julio de este año, se tenga que convocar a los 25 diputados locales a un periodo extraordinario de sesiones, pues aún está pendiente la aprobación y ratificación del Fiscal Anticorrupción, mismo que no ha sido nombrado desde que falleció el anterior fiscal, en diciembre del año pasado, sin embargo, mientras que el ejecutivo estatal no presente una nueva propuesta, es probable que incluso el tema, no salga en este sexenio, sino hasta el próximo, algo en lo que tendrá seguramente, una alta injerencia, lo que pase este domingo en la jornada electoral local, pues cabe la posibilidad de que el nuevo mandatario o mandataria, lleve mano en esa propuesta, la que deberá ser ratificada o no, por el Congreso del Estado.

De igual manera, están pendientes los dos nombramientos del mismo número de jueces en el poder judicial, mismos que no han podido ser siquiera votados en el pleno del Congreso, pues de igual forma, no se han dado propuestas en ese sentido, lo que ha multiplicado el trabajo de quienes en este momento, desarrollan esa actividad y cuya carga de trabajo, nos dicen, está fuera de la razón.

Se supone, según los acuerdos, que a partir de septiembre de este año, será el Partido Acción Nacional el que asuma la coordinación de la JUGOCOPO, siempre y cuando, no haya sorpresas y prevalezca lo que ya es del dominio público, por lo que habrá que estar muy atentos a las señales que se arrojen el próximo domingo a partir de las cuales, se definirá el futuro político de Durango los próximos seis años.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp