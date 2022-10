Señala diputada falta de trabajo en algunas comisiones

La falta de trabajo en algunas comisiones, como la de Agricultura, afecta a grupos de productores del estado, debido a que hay iniciativas que los beneficiarían de aprobarse, pero todavía no se analizan, señaló la diputada Susy Torrecillas, al indicar que en esta situación se encuentran cerca de 180 floricultores de Lerdo, que requieren apoyo para continuar con esta actividad.

Al referirse a las iniciativas que se encuentran pendientes por analizar en comisiones, la legisladora puntualizó que hace tiempo presentó una que permitirá apoyar a productores de flores en el municipio de Lerdo, con temas como la condonación de algunos impuestos municipales, además de buscar la posibilidad de que se invierta en agricultura protegida, entre otros temas.

Sin embargo, puntualizó que se trata de reformas que aún no se analizan, debido a que la comisión que debe revisar la iniciativa, que es la de Agricultura, no se ha reunido prácticamente desde que fue instalada al iniciar la actual legislatura.

Manifestó que la iniciativa que presentó al respecto, contempla no solamente la condonación de algunos impuestos, sino también subsidios para los floricultores, entre otros beneficios que si se analizara esta propuesta, se podrían incluir en el proyecto de presupuesto para el 2023, donde también podrían contemplarse recursos para apoyar a estos productores.

Aclaró que se trata de una acción que no se puede plantear aún para el año entrante, debido a que en el gobierno estatal cada peso que egresa del mismo se tiene que justificar y estar validado ante una ley, pues si se justifica que se apoyó a un floricultor y no está en la ley, no estará bien ejecutado ese recurso.

“Ante esta situación, seguirán estos señores sin invernaderos, equipo de riego ni nada van a tener, los estamos ayudando con lo que podemos y con gestiones que pueda hacer el municipio de Lerdo, son más de 60 hectáreas sembradas que se dan en temporal”, explicó la diputada, al señalar que si se lograra invertir en agricultura protegida, eso pudiera mejorar la producción y podría sembrar flor durante todo el año, pues se trata de una actividad económica que no está aprovechada al máximo, a pesar de que se tienen condiciones del clima para hacerlo, tal como en las entidades que producen flor y tienen una importante actividad económica y turística.

