Señalan presunto desvío de dinero para salud

Óscar Moreno Littleton, presidente de la Comisión Anticorrupción y Consejero de Coparmex, detalló que se revisó la cuenta pública del estado correspondiente al 2017, en el caso del sector salud se ejerció un 48 por ciento más de su presupuesto, por lo que es necesario saber ¿en qué se gastó ese dinero?, pues podría tratarse de desvío de recursos.

Con la visita de Leonardo González, de Transparencia Mexicana y autor del libro “¿Dónde quedó la bolita?”, se revisó la cuenta pública de la entidad, datos que mencionó están al alcance de cualquier ciudadano y fueron mostrados en la conferencia que impartió, además de exponerlo ante afiliados de Coparmex.

Littleton explica que además del presupuesto que se le designó, se gastó un 48 por ciento más, por lo que se deben rendir cuentas de en qué fue utilizado ese recurso. Por ello se interpuso una denuncia en la Contraloría del Estado, ya que son recursos etiquetados y tienen que manejarse de manera transparente.

Para operar el Hospital General 450 se necesitan 400 millones de pesos por año, según lo que ha declarado el secretario de Salud. El año pasado se ejerció para salud 3 mil 208 millones de pesos, con el porcentaje extra fueron casi 5 mil millones de pesos.

Se levantó una denuncia a la Secretaría de Salud, ya que no ha pagado los servicios de sanitización de los quirófanos por parte de una empresa particular; es por un millón de pesos, la empresa sigue trabajando porque no le han quitado el contrato, pero tampoco se ha hablado de renovación.

Se han acercado al Comité de Participación del Sistema Local Anticorrupción para que haga un llamado a la Contraloría del Estado para dar una respuesta ante el tema. Recordó que ya es conocido a nivel nacional que el Hospital General 450 sigue sin medicamentos, ni recurso, lo que ha levantado manifestaciones.