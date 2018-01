Señalan que no hay medicamento que prevenga VIH ante práctica de riesgo

Guadalajara, 4 Ene (Notimex).- El experto Ernesto Eduardo Echeagaray Guerrero advirtió que ningún medicamento evita el contagio con VIH luego de una práctica de riesgo, por lo que no es recomendable ingerir un fármaco que se ha hecho popular en internet para este fin.

El jefe del servicio de Infectología del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco agregó que pese a contener tenofovir y emtricitabina, dos sustancias que se usan en el tratamiento de personas con sida, éstas no evitan que el virus se propague en el organismo a través del contacto sexual o con sangre de un paciente infectado a uno que no lo esté.

Manifestó que la mejor manera de prevenir es tener una sola pareja íntima y usar métodos de barrera, como el condón.

“Está de moda tomar ese medicamento, pero definitivamente no se puede recomendar ni decir que esté bien, está mal porque el riesgo existe y a pesar de eso muchas personas, sobre todo las más jóvenes, se exponen, es como decir que se va a aplicar una vacuna para el VIH, si la persona se expone el riesgo sigue siendo alto”.

Echegaray Guerrero señaló que cuando una persona sin VIH decide ser pareja de una que sí lo tiene, la mejor alternativa es usar condón en cada encuentro sexual, porque el consumo de dicho medicamento tampoco evita en estos casos el contagio, “hay una alta carga del virus en el semen y en las secreciones vaginales”.

Resaltó que asegurar a 100% que no habrá un contagio no sería verdad, “sobre la enfermedad, hay que decir que en el Seguro Social tenemos tratamiento que le da una buena calidad de vida a las personas, pero como siempre, lo mejor es prevenir, ya que no es fácil sacar adelante a un paciente que acudió tarde a buscar apoyo médico”.

“En el caso de que ya haya infección, exponerse nuevamente al virus genera el riesgo de una reinfección, pero ahora con un virus diferente que pueda ser incluso resistente al tratamiento”, apuntó.

