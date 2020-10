Sentencia de muerte para mexicanos quitar gastos catastróficos

El secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, señaló que existe la esperanza de que el fideicomiso de seguro de gastos catastróficos sea renombrado y dispersado en todo el país como en años anteriores, afirmando que este fondo es la garantía de vida de personas que sufren cáncer y enfermedades isquémicas, los cuales deben ser tratados y atendidos aun sin contar con recursos.

Luego de la aprobación por parte de los legisladores federales para que desaparecieran 109 fideicomisos, la incertidumbre respecto a lo que pasará en diversos sectores y las afectaciones que se podrían tener son muchas, pero una de las más preocupantes y sentidas es la de salud.

Y es que a decir del titular de la Secretaría de Salud, dentro de los fideicomisos ya desaparecidos se encuentra el fondo de gastos catastróficos, que conjunta un total de 101 mil millones de pesos, era destinado a las entidades para que atendieran diversas enfermedades como el cáncer y algunas otras isquémicas las cuales son muy costosas y este monto los ayudaba a garantizar sus tratamientos.

Existe la esperanza de que este monto sea repartido dentro del presupuesto que se destinará para el 2021; “el Presidente nos había dicho que para el próximo año vendría un incremento del 9 por ciento, entonces esperamos que sea aún mayor y sea del fondo de gastos catastróficos, si bien que no venga con el mismo nombre pero que no lo desaparezcan”.

Al ser cuestionado sobre si este fondo es desaparecido por completo y no se destina ningún tipo de recursos para continuar atendiendo a estos pacientes, el secretario dijo que prácticamente sería una sentencia de muerte; “nosotros no le podemos decir a las personas que no las vamos a atender o curar porque es un derecho humano y debemos garantizar este acceso”.

Indicó que el año pasado la entidad recibió poco más de 25 millones de pesos de este fondo y esto permitió que el Cecan continuara atendiendo a los duranguenses, cuando en otros estados existe escasez y carencias tanto en tratamientos como en medicamentos y reiteró que se buscará tener acercamiento con las autoridades federales para conocer cuál será el nuevo manejo que se le dará a estos recursos, de manera que a la brevedad se pueda aclarar esta incertidumbre.

