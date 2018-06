Sepultan a adolescente de origen dominicano asesinado en N.York por pandilla

Nueva York, 27 jun (EFE).- Familiares, vecinos y autoridades dieron hoy el último adiós a Lesandro ‘Junior’ Guzmán Feliz, un adolescente de origen dominicano asesinado en el distrito neoyorquino de El Bronx por presuntos integrantes de una pandilla.

La iglesia Our Lady of Mt Carmel, situada muy cerca del lugar de la tragedia, acogió una misa de cuerpo presente, en español y en inglés, mientras a las afueras se agolpaban numerosas personas que se sumaron al grito de “Justice for Junior” (“Justicia para Junior”).

También las redes sociales se hicieron eco del dolor y en Twitter fueron numerosos los mensajes con la etiqueta #JusticeforJunior.

El féretro del adolescente, cargado por jóvenes vestidos con la camisa de los Yanquis de Nueva York, fue despedido entre llamados a la justicia y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

“Fue un muy crimen horrendo”, dijo a medios locales Ismael Almanza, quien aguardaba a las afueras del templo.

Al acto litúrgico asistieron además integrantes del programa de Exploradores del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al que pertenecía el adolescente, que fue apuñalado la semana pasada por presuntos pandilleros que lo arrastraron hasta la calle desde el interior de una tienda de conveniencia.

La tienda, que permanece cerrada desde entonces a pedido de la comunidad, se ha convertido en un lugar de romería y está rodeada de numerosas velas encendidas, muñecos, globos y fotografías para recordar al joven.

Medios locales indicaron que seis de los ochos sospechosos del crimen de “Junior” fueron presentados ante una Corte Criminal de El Bronx

Se trata de José Muñiz, José Taverez, Manuel Rivera, Danel Fernández, Joniki Martínez y Santiago Rodríguez, arrestados el domingo en el vecino estado de Nueva Jersey y quienes habían comparecido este martes a una audiencia de extradición.

Otros dos sujetos, Kevin Álvarez y Elvin García, fueron arrestados en El Bronx. Todos son acusados de asesinato en primero y segundo grado, homicidio no premeditado y agresión en pandilla, según versiones periodísticas.

Los detenidos son presuntamente miembros de la pandilla los Trinitarios, integrada por dominicanos. EFE