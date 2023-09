Será en octubre cuando Claudia Sheinbaum venga a Durango a dar línea…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Todo indica que Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación, ya tiene fecha para visitar Durango, una vez más, será a mediados del próximo mes de octubre y seguramente, su visita no solo será para presumir su victoria interna en Morena, sino también para marcar la línea que se seguirá para el proceso electoral 2023-2024 en estas tierras, pues es mucho lo que deberá replantear sobre los personajes en los cuales descansará su confianza, para que las cosas salgan como ella lo piensa, pues no hay que olvidar que el año pasado, fue la coalición que conformaron el PAN, el PRI y el PRD, la que triunfó en las urnas y ganaron todo lo importante, dejando a Morena y sus aliados con una estrepitosa derrota que aún varios lamentan.

A partir de lo anterior, reviste especial interés esta gira que emprenderá por todo el país Sheinbaum Pardo, la cual también le servirá para ver cómo andan las cosas en cada entidad federativa y desde luego que Durango no es la excepción, aunque aquí Lulú García Garay, presidenta estatal de Morena, ha estado enfocada en trabajar en la unidad del partido, para que no pasen cosas como las del 2019, en donde mismos morenistas se enfrentaron a morenistas y los resultados en las urnas, fueron desastrosos, máxime por qué un año anterior, lo habían ganado todo, de ahí que no se pueden dar el lujo de que pase otra vez lo mismo, es decir, que se replique el canibalismo que tanto daño le ha hecho a ese instituto político, por lo que la línea que dé la inminente candidata presidencial, será determinante para calmar las aguas.

Lo idóneo en su visita a estas tierras el próximo mes, es que venga acompañada de sus coordinadores, es decir, Adán Augusto López, como su coordinador político; Ricardo Monreal, como su coordinador de territorio y; Gerardo Fernández Noroña, como su vocero, en la idea de que juntos diseñen la mejor estrategia para el proceso electoral 2023-2024, pues si van a hacer las cosas como lo hicieron con la selección de su “corcholata” presidencial, entonces los resultados pudieran terminar siendo caóticos, lo que deja en claro que en las boletas, solo deberán estar aquellos hombres y mujeres que garanticen competitividad y que demuestren trabajo dentro de Morena.

A partir de lo anterior, Claudia Sheinbaum Pardo deberá ponderar a cuadros como una Sandra Amaya, la que en este momento está al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Margarita Valdez, que en la actualidad, es Senadora de la República; Marisol Carrillo Quiroga, es otro activo que Morena podría postular el próximo año; Ernesto Llanos, coordinador del programa de Adultos Mayores en Durango, podría ser también una gran opción electoral para el año entrante y ni que decir de la regidora Cinthya Hernández, quien ya es coordinadora de la fracción de regidores morenistas en el cabildo de la capital, habrá que ver si la inminente aspirante presidencial, piensa lo mismo, en cuanto a la competitividad y trabajo de estos cuadros de cara al 2024.

