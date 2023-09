Serán permanentes jornadas de orientación legal gratuitas

Las jornadas de orientación legal gratuitas que se llevan a cabo en distintos puntos del estado tendrán carácter permanente, ante los resultados que se han tenido al acercar la justicia a la sociedad, pues se ha tenido buena participación de los ciudadanos, señalaron el Consejo Estatal Ciudadano y el poder judicial.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo, Jorge Mojica Vargas, puntualizó que la tercera jornada que se realizará el sábado 23 de este mes “representa algo importante, inédito, que no se ha llevado a cabo en el estado ni creo que en el país, por eso agradezco la gran apertura que ha tenido el Tribunal, para acercar la justicia a la sociedad, que salgan jueces, secretarios de acuerdos, de las oficinas y vayan a los lugares donde se requiere orientación”, dijo.

Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Yolanda de la Torre, destacó que a través de estas jornadas ciudadanas “vamos a colonias, barrios, fraccionamientos, donde en el marco de justicia abierta, cercana y accesible, vamos a los lugares a encontrar a la gente para orientarla jurídicamente; las cuestiones jurídicas son de los temas que más aquejan a la sociedad porque no tiene información, no sabe qué o cómo hacerle, si van a pedir pensión alimenticia y no están casados, por ejemplo, se piensa que no tienen derecho, encontramos sucesiones y reconocimientos de paternidad, muchas cuestiones”, dijo.

Puntualizó que ante el desconocimiento de las personas sobre las cuestiones legales les ha limitado el ejercicio de sus derechos, se agradece al Consejo Ciudadano que organiza estas jornadas, donde participan también la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en esta ocasión la diputada Gabriela Hernández, la juez Alejandra Estrada, el consejero de la Judicatura, entre otros que apoyan estas acciones que se realizarán de manera permanente en la entidad.

