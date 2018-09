Serena Williams afirma que ha jugado su “mejor partido” contra Venus

Nueva York, 31 ago (EFE).- La exnúmero uno del tenis femenino, Serena Williams, se enfrentó hoy por trigésima vez en su carrera a su hermana mayor, Venus, en un partido que se llevó fácilmente en dos sets y que aseguró ha sido el “mejor” que ha jugado contra ella, “de lejos”.

“Creo que ha sido, de lejos, el mejor partido que he jugado contra ella desde siempre. He jugado mucho mejor esta noche de lo que he hecho desde que volví (al tenis)”, declaró en rueda de prensa tras el duelo.

Williams admitió que jugar contra su hermana le roba “más energía mental que física”, pese a que comenzaron su andadura “hace 35 años” o incluso “antes de nacer”, pero “aunque es difícil”, lo hacen lo mejor posible.

“Ganáramos o perdiéramos, simplemente se siente bien haber acabado”, resolvió la ganadora de seis Open, que triunfó pese a torcerse el tobillo en el primer set, algo que asegura “ocurre a menudo”.

Por su parte, Venus Williams, que partía un puesto arriba en la lista de cabezas de serie, en el dieciséis, coincidió en su respectiva rueda de prensa en que este fue el mejor partido que Serena ha jugado contra ella.

“No creo que yo hiciera muchas cosas mal, pero ella lo hizo todo bien. Obviamente ese es el nivel donde va a querer quedarse todo el torneo”, desgranó la mayor de las Williams.

El duelo sobre la pista principal de Flushing Meadows se saldó con un 6-1 y 6-2 en una hora y doce minutos, durante los cuales Venus no pudo “realmente ni tocar ninguna pelota”.

Insistió en que Serena no ganó hoy porque ella fallara, sino porque jugó un “tenis intocable” y, pese a que está regresando al deporte tras la maternidad, discutió una pregunta sobre la forma física de la exnúmero uno.

“No estoy de acuerdo en que no esté en buena forma. Acaba de llegar a la final de Wimbledon. No sé dónde has estado. Ha estado en una forma increíble hasta llegar al torneo”, zanjó.

Eso sí, indicó con una sonrisa que hoy día no se entrenan juntas porque Serena “tiene un horario muy diferente estos días”, en referencia a su hija Alexis Olympia, que cumplió recientemente un año y que comparte con su marido, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, quien la ha seguido hoy desde la grada.

Sobre su próxima rival, la estonia Kaia Kanepi, Serena Williams reconoció que “sabe cómo ganar” porque “batió a la primera cabeza de serie” en la primera ronda, la rumana Simona Halep, que dio la sorpresa al quedar eliminada tan pronto siendo la número uno del mundo.

“He jugado mucho contra ella, hemos tenido algunos partidos reñidos. Cada partido es nuevo. Sabe jugar muy buen tenis”, añadió. EFE