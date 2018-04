Serge Ibaka, tras la derrota ante los Wizards: “No es el fin del mundo”

Washington (EE.UU.), 22 abr (EFE).- El ala-pívot hispanocongoleño Serge Ibaka, de los Toronto Raptors, lamentó hoy la derrota sufrida por su equipo a domicilio contra los Washington Wizards (106-98), que pone en tablas la serie, pero restó importancia a este contratiempo ya que, según afirmó, “no es el fin del mundo”.

“Hemos intentado al menos conseguir una victoria, lástima que no hayamos podido. Pero bueno, no es el fin del mundo”, declaró Ibaka a Efe tras el encuentro de este domingo en Washington, que ha servido a los Wizards para remontar una eliminatoria que llegaron a ir perdiendo por 0-2.

La aportación del ala-pívot en el cuarto partido de la serie, que tras la segunda victoria consecutiva de los capitalinos en casa se sitúa 2-2, fue de 7 puntos, 10 rebotes y 2 tapones.

Tras el encuentro, el jugador de 28 años reconoció que a pesar del golpe que supone la derrota, estas son “cosas que pasan”, por lo que abogó por pasar página y centrarse en el próximo partido.

Tras los resultados de los dos últimos encuentros en Washington, la eliminatoria vuelve ahora a Toronto, donde ambos equipos se volverán a enfrentar este próximo miércoles en el quinto partido de una serie que, después de los últimos resultados llegará, como mínimo, hasta los seis encuentros.

Cuestionado por la posibilidad de integrarse en la selección nacional española este verano, una vez concluya la temporada NBA, Ibaka no tuvo duda de ponerse a disposición del seleccionador Sergio Scariolo.

“No sé si me llamará, pero si me llama para jugar, sí me gustaría ir”, dijo el baloncestista.

Los próximos partidos oficiales de España, que en estos momentos lidera su grupo de cara a la clasificación para el Mundial de Baloncesto de China 2019, serán contra la actual la campeona de Europa, Eslovenia, el 25 de junio, y contra Bielorrusia, el 1 de julio. EFE