Serie dará cuenta de más de 100 años de relaciones entre Cuba y México

México, 16 May (Notimex).- Un recuento de los 107 años de relaciones entre Cuba y México, países que como resultado del proceso histórico de relaciones políticas, económicas y culturales han forjado un lazo de hermandad, es el que hace “Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso”, serie que a partir del 22 de mayo transmitirá Canal 22.

Presentado anoche en las instalaciones de la emisora, el trabajo de la realizadora cubana Idalmis del Risco retrata en cinco capítulos los vínculos que existen entre ambos países a partir del cine, la literatura, el deporte, la educación, la medicina, y la comida.

“Esta serie deriva de un documental del mismo nombre, ya que nos quedó mucho material grabado que se aprovechó para la serie, donde se desglosa con un enfoque más personalizado a los diferentes personajes de cada uno de los cinco capítulos”, señaló.

“La historia común”, “La música es clave”, “Ese tanto mar que es poco”, “Con los brazos abiertos” y “Caminando juntos”, son los capítulos de 52 minutos que se proyectarán a partir del 22 de este mes, a las 20:00 horas.

Para la cineasta cubana, en cada uno de los capítulos se podrá conocer la relación de amistad y respeto, a través de conversaciones con historiadores, diplomáticos, intelectuales, artistas, científicos, educadores y gente del pueblo de ambos países, quienes brindan su testimonio.

Este será un recorrido no sólo memorial por el material fílmico de archivo, sino físico, al tener como escenarios los sitios emblemáticos de La Habana, Matanzas, Trinidad, Santiago de Cuba, Ciudad de México, Mérida, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Veracruz y Tlacotalpan.

Cuenta que la intención de hacer una serie de estas características radica en que, tras llegar a México en 1994, “me di cuenta que ambos países eran muy afines, de tal manera, que comencé con una investigación y en la medida en que me fui adentrando, descubrí cosas hermosas y eso me llevó a un documental, donde hice 108 entrevistas, pero como no cabían en el filme, el Canal 22 me invitó a hacer la presente serie”.

“La serie es una relación de amor y hermandad entre ambos pueblos, con el busco dejar un sabor de ‘azúcar’; un testimonio de los cubanos y mexicanos, demostrar lo hermoso que es esta relación ineludible porque son como el alma y el cuerpo”, expresó la cubana.

Cada uno de los capítulos antes mencionados cuenta con entrevistas a personalidades mexicanas y cubanas de diferentes ámbitos, es el caso de Juan José Bremer, embajador de México en Cuba; Dagoberto Rodríguez, ex embajador y Eusebio Leal, historiador de La Habana.

También, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Eraclio Zepeda, Armando Manzanero, Eugenia León, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Francisco Céspedes, Ana Gabriela Guevara, Alberto Juantorena, Rosita Sotomayor, Samuel Larson, Fabricio Prada y Ninón Sevilla, por mencionar algunos.