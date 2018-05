Serrat: “En París encuentro los mismos problemas que en Barcelona”

París, 11 may (EFE).- Joan Manuel Serrat cantará mañana en el Olympia de París, una ciudad que, recuerda, representó en su juventud “la libertad” que no encontraba en la España “oscura” del franquismo, pero donde hoy ve “los mismos problemas que en Barcelona”.

En un encuentro con el público en el Instituto Cervantes de la capital francesa, el cantautor catalán respondió a las preguntas de sus fans, sin esquivar ningún asunto y dando muestras de que está muy atento a la actualidad.

Se confesó “profundo admirador y discípulo estudioso” de Jacques Brel y de Georges Brassens a quien debe “la forma de escribir canciones y, en el caso de Brel, también de interpretarlas en el escenario”.

Donde menos se mojó fue cuando le preguntaron por la situación de la Francia actual, donde se confesó “intrigado” por el presidente, Emmanuel Macron, un “personaje” que, confesó no acaba de catalogar.

Pero, sin entrar a valorar su política, Serrat afirmó que encuentra los “los mismos problemas que en Barcelona”, en particular con la vivienda.

Confesó que no tiene tiempo para conocer a fondo la realidad de ese país: “Tengo ya tantos problemas para ver lo que ocurre en la política en mi país… Ahora me ha caído además la de Argentina, si sumamos la francesa, no tendré un rato para saludar a mi familia”.

Una opinión muy diferente de la que tenía ese veinteañero que se consideraba “inmorible aunque no inmortal”, que viajaba a Francia en busca del cine y de los libros que no encontraba en la España de la postguerra.

“Veníamos de un país oscuro, represor y el simple hecho de llegar a la frontera y ver las estaciones de gasolina con colores, con luces nos mostraba que la libertad empezaba allí, en el primer bar en el que te metías (…) en el primer ‘pastís’ que te tomabas”, rememoró.

De aquella etapa recuerda su primer contacto con el exilio, porque aunque él no estaba aun huido de España, acudía a centros de exiliados de la capital francesa.

“Descubrías la gran tragedia del exilio, ese círculo vicioso que no acaba de salir de sí mismo”, afirmó.

De aquellos años recuerda sus conciertos en salas del cinturón urbano de París, diferentes de la mítica sala Olympia, donde volverá tres años después de haber pisado esas tablas y esta vez con su gira “Mediterráneo da Capo”.

Su conocida canción “Mediterráneo” supuso “un antes y un después” en su concepción de la música porque la compuso en un momento en el que el mundo cambiaba de forma radical con la brisa del mayo del 68.

Ante un público con muchos espectadores latinoamericanos, Serrat aseguró que llegó a América a finales de los 60 y ya no se fue nunca.

“Me siento un latinoamericano de Barcelona”, afirmó el cantante, que se negó a elegir su país preferido porque “sería como elegir entre papá y mamá”.

Pasó de puntillas por la situación en Cataluña, “inmersa en un conflicto entre catalanes” y pidió a los responsables “que actúen alentados por buscar una solución, no por el silencio, el menosprecio, las vanidades o los resultados personales”.

Sobre sus proyectos futuros recordó que tiene previsto proponer a su “amigo” Joaquín Sabina una tercera gira conjunta.

“Para cuando se recupere. Él necesita tiempo y gastarse el dinero, para necesitar más”, bromeó. EFE