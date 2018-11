Serrat reitera en Chile sus reparos al proceso independentista de Cataluña

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat ha afirmado hoy en Santiago de Chile que mantiene su pensamiento crítico con respecto a la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017.

“Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos”, ha explicado.

“Sigo pensando lo mismo”, ha puntualizado Serrat.

El cantautor, quien se presentará este miércoles en el Teatro Nescafé de las Artes de la capital chilena, ha señalado que la situación que vive la comunidad autónoma sirve para “demostrar el fracaso de la política o de la discusión política como método para avanzar”.

“No se ha producido ningún tipo de progreso en ningún sentido”, ha afirmado Serrat.

“Espero que de alguna manera la situación sea capaz de modificarse y deben ser los políticos los que hagan fuerza para avanzar en este sentido”, ha explicado en una rueda de prensa previa a su aparición en Santiago de Chile.

También ha destacado que ninguna institución del Estado está exenta de responsabilidad en la situación política catalana: “Cada quien tiene su cuota de responsabilidad y sería bueno que se hiciera cargo de ella”.

Sobre su concierto en Santiago de Chile, Serrat ha expresado que será una vuelta a sus primeras canciones y un homenaje al mar, como indica el título de su gira por Latinoamérica “Mediterráneo da capo”.

“El título “Mediterráneo da capo” es en parte un homenaje al mar Mediterráneo. Y ese “da capo” es un dicho italiano que significa volver al principio, es una expresión musical”, ha dicho el catalán. EFE