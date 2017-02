Servicios como “Tu Jaime” no están contemplados en Ley de Transportes

La operación de empresas que ofrecen nuevos servicios en cuanto a transportación, como es el caso de la denominada “Tu Jaime”, no está contemplada en la Ley de Transportes que se encuentra vigente actualmente, y para que puedan trabajar aquí será necesario que se hagan modificaciones, señaló el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.

Al referirse a la situación que se presenta con la empresa mencionada anteriormente, la cual ofrece transporte privado de pasajeros, el secretario manifestó que por el momento no cuenta con el permiso para operar en esta ciudad, el cual tampoco se le puede otorgar porque la ley no lo prevé.

Ante tal situación, manifestó que se realizará una reunión entre la Comisión de Transportes del poder Legislativo, la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, una representación de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para iniciar la elaboración del borrador de lo que será un anteproyecto para una nueva Ley de Transportes en el estado de Durango.

Sin embargo, manifestó que las instrucciones que se tienen sobre este tema por parte del gobernador José Rosas Aispuro Torres es que no busque realizar una ley sobre este tema que no esté consensuada entre quienes tengan que ver con el transporte público en la entidad.

Debido a ello, no se enviará una iniciativa si antes no se tiene el consenso tanto de las dependencias involucradas al respecto, como de los distintos sindicatos de transportistas, de tal manera que no se actúe de manera autoritaria.

Por otra parte, con respecto al planteamiento de algunos líderes de sindicatos de transportistas, en el sentido que si se da otro aumento en las gasolinas incrementarán de nuevo las tarifas del transporte público, el secretario manifestó que no se puede tomar una determinación si no se reúne para ello el Consejo Consultivo y tampoco se pueden adelantar vísperas, pues todavía no se determina si habrá nuevos precios en las gasolinas ni se tiene una fecha precisa para que ello ocurra, aunque puntualizó que se espera que no se aplique tal medida, pues la sociedad la rechaza.