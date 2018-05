Seúl cree que el distanciamiento de Pyongyang no será permanente

Seúl, 18 may (EFE).- El Gobierno surcoreano tiene la esperanza de que la ruptura de contactos con Corea del Norte no será permanente pese a los duros mensajes lanzados en los dos últimos días por el régimen de Kim Jong-un.

“No ha habido mención sobre la ruptura completa de diálogo”, dijo hoy a la agencia de noticias Yonhap un funcionario de la oficina presidencial surcoreana tras las palabras pronunciadas este jueves por el responsable de asuntos intercoreanos del régimen.

Ri Son-gwon, que dirige el Comité para la Reunificación Pacífica de Corea, dijo en una nota publicada por la agencia estatal norcoreana que “no será fácil sentarse cara a cara de nuevo con el actual régimen de Corea del Sur”.

Pyongyang suspendió el miércoles una reunión de alto nivel con Seúl argumentando que unas maniobras conjuntas que realizan estos días Corea del Sur y EEUU suponen un ensayo para invadir territorio norcoreano y que además complican la celebración de la cumbre entre el líder Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Las declaraciones de Ri dicen que ‘no será fácil’, no que no que no vayan a reunirse de nuevo con nosotros”, añadió el funcionario sin identificar consultado por Yonhap.

Seúl ha instado desde el miércoles al régimen a que retorne a la mesa de diálogo y a que implemente lo acordado por Kim y el presidente sureño, Moon Jae-in, en su declaración del pasado 27 de abril.

En el documento, las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, se comprometieron a trabajar para establecer la paz y la “completa desnuclearización” de la península de Corea, un tema que centrará la cumbre entre Kim y Trump.

El Gobierno surcoreano también ha insistido en que seguirá mediando entre Washington y Pyongyang para que se celebre la mencionada cumbre, prevista para el 12 de junio en Singapur, después de que el régimen acusara a la administración Trump de presionarlo para que se desnuclearice de manera unilateral. EFE