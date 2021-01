SGG con puertas abiertas para estudiantes y sociedad

Los alumnos de las distintas instituciones educativas, al igual que cualquier persona que tenga algún problema, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobierno para presentar la solicitud correspondiente, donde recibirán una respuesta, manifestó el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos.

Al referirse a las protestas que realizaron algunos alumnos del Instituto Tecnológico de Durango a las puertas de la Secretaría, el funcionario se dijo sorprendido por la colocación de pancartas, debido a que los jóvenes optaron por manifestarse de esa manera sin antes haber tocado la puerta, ni haber solicitado una audiencia para plantear su situación.

Dijo que las puertas de la Secretaría están abiertas para quienes acudan a solicitar ayuda, para atenderlos y buscar la forma de darle respuesta a las peticiones que se pudieran presentar, pues reiteró que todos los planteamientos son bienvenidos, con el compromiso de buscar siempre una alternativa de solución, para revisar sus peticiones y atenderlas en medida de lo posible.

Por otra parte, afuera de las oficinas de la dependencia, alumnos del Instituto Tecnológico de Durango se manifestaron afuera de la Secretaría General de Gobierno para pedir apoyo para inscribirse y continuar con su preparación, señalaron que durante la pandemia buscaron distintas opciones para obtener ingresos para cubrir sus gastos, quienes señalaron que en estos momentos son muchos los que no han podido continuar con sus estudios debido que no cuentan con las herramientas tecnológicas para ello, y porque no pudieron cubrir el costo de las inscripciones de los dos últimos semestres.

Esta situación, señalaron, pone en riesgo la posibilidad de que puedan terminar su carrera, porque debido a la pandemia es el tercer semestre en el que no pueden inscribirse en el Instituto Tecnológico de Durango, porque no tienen recursos para ello, pero esta circunstancia puede dejarlos sin la posibilidad de terminar sus estudios, por lo cual piden apoyo del gobierno en el tema de las inscripciones consistente en que se les apliquen descuentos, especialmente en el caso de los alumnos foráneos.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp