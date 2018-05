“Show Dogs” cambiará escenas tras quejas por contenido inapropiado para niños

Los Ángeles (EE.UU.), 23 may (EFE).- La película para todos los públicos “Show Dogs” introducirá cambios en dos de sus escenas después de haber recibido quejas por mostrar contenido no apropiado para niños, informó hoy The Hollywood Reporter.

La distribuidora de la cinta, Global Road Entertainment, indicó en un comunicado que ha decidido hacer esos cambios tras las quejas recibidas por parte de espectadores y organizaciones como el Centro Nacional sobre Explotación Sexual de Estados Unidos.

La principal queja del grupo consistía en que esas escenas, a pesar de estar protagonizadas por perros parlanchines, contenían un mensaje sobre el abuso sexual que, a menudo, se asocia con el que sufren los menores de edad.

En la cinta, el perro policía Max, un solitario Rottweiler, decide infiltrarse en un espectáculo canino donde sospecha que se llevan a cabo ventas ilegales de animales exóticos.

Tras su estreno del pasado día 18, la entidad criticó la exhibición de la película con unas escenas en las que Max era tocado y agarrado de forma inapropiada en sus genitales durante una inspección. Después, otro personaje le indica que se imagine en un lugar “zen” para así relajarse y controlar su disgusto.

El Centro Nacional sobre Explotación Sexual de Estados Unidos, en un comunicado, sostuvo que esas escenas “contienen tácticas similares a las de abusadores de niños cuando están llevando a cabo el acoso, diciéndoles que se imaginen que están en otro sitio”.

Global Road, por su parte, actuó rápidamente y dijo que se tomaba estos asuntos “de forma seria”.

“Pedimos disculpas a quienes consideren que la versión original de ‘Show Dogs’ enviaba un mensaje inapropiado. La versión revisada de la película estará disponible en todo el mundo desde este próximo fin de semana”, señaló.

La película, un híbrido mezcla de acción real y animación generada por ordenador, recaudó 6 millones de dólares en su estreno. EFE