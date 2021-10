Sí hay empleo disponible en Durango: STPS

A pesar de que en Durango hay empleos disponibles en estos momentos, muchas personas que no tienen trabajo no acuden a buscar opciones laborales, debido en gran parte a la creencia de que no hay espacios para ellos, señaló el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña, quien manifestó que esta situación también afecta a las empresas, pues señalan que no consiguen al personal que necesitan.

“Existe una leyenda, una percepción muy consolidada en Durango respecto a que no hay empleo, y se dice que no hay oportunidades en la sobremesa de la casa, en la plaza, en cualquier lugar se menciona esta versión, y entonces, a veces la percepción le gana a la realidad y eso dificulta las cosas”, dijo textualmente el funcionario, al señalar que la gente tiene esa predisposición, pues simplemente se deja a un lado la posibilidad de ir a buscar empleo,

Esta situación, agregó, inhibe y limita las posibilidades de que se involucren en una actividad y también afecta a las empresas, pues muchas se han quejado de que no han conseguir todos los empleados que necesitan.

Reconoció Soto Peña que se trata de un factor, al cual se suman otros como la necesidad de quitar requisitos innecesarios como cuestiones de género, cuando se deben tener las mismas oportunidades simplemente si se cumple con el perfil que se solicita, “si es contador o contadora, no debe ser motivo para no dar el empleo, no debe ser un requisito trascendente para la contratación de una persona el género, la edad, todo este tipo de situaciones que se deben ir modificando y las empresas lo han entendido”, aseveró el Secretario, para manifestar que se trata de una tarea compleja, pues hay muchos elementos que forman parte de las contrataciones, además de que existe una tendencia a nivel mundial, pues en otros países las empresas enfrentan dificultades para poder lograr el número de trabajadores que necesitan por distintas razones.

Ante esta situación, consideró que la Secretaría tiene el compromiso de apoyar a las empresas para lograr que tengan todos los trabajadores que necesitan, por lo cual se esperan resultados positivos en las estrategias que se realizan con este objetivo.

