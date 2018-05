Siboldi asegura que solo estará conforme si vence a Tigres en su estadio

Torreón (México), 2 may (EFE).- El uruguayo Dante Siboldi, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo está mentalizado para vencer mañana al campeón Tigres, aún cuando jugará en una cancha complicada para los equipos visitantes.

“Conforme estaré solo con el triunfo, no sé por cuánto, pero vamos por el triunfo. Estamos preparados y los muchachos tienen la capacidad”, dijo el estratega en una conferencia de prensa en Torreón, norte del país.

El Santos, cuarto de la clasificación, visitará mañana a los Tigres, quintos, en el inicio de una de las series más equilibradas de cuartos de finales que comenzará en el estadio Universitario, donde los Tigres llevan 26 partidos consecutivos sin derrota.

Siboldi reconoció que jugar en la cancha del rival es complicado, pero confío en la concentración de sus jugadores para sacar un buen resultado y cerrar la serie en casa el próximo domingo.

“En el ‘Volcán’ la gente presiona, pero en el campo uno se abstrae y se enfoca en la tarea; la gente no juega, no baja de las tribunas para quitarte la pelota, dar una patada, hacer un gol o evitarlo; serán once contra once”, dijo.

Al referirse al buen paso de su equipo hasta la decimocuarta fecha, Siboldi dijo que eso ya es historia y ahora el conjunto asume la fase decisiva del campeonato como un torneo nuevo.

“Estamos felices de estar en liguilla, de vivir estos momentos, luego de hacer un gran torneo; los muchachos están bien, contentos y esperamos dar un gran partido allá y traernos un gran resultado”, indicó.

Los cuartos de final del Clausura comenzaron hoy cuando las Águilas del América pasaron por encima de los Pumas de la UNAM y lo golearon 1-4 con dos goles del colombiano Mateus Uribe y otros dos del francés Jérémy Ménez, mientras por los perdedores descontó el chileno Nicolás Castillo.

Poco después el Monterrey sacó un empate 1-1 en casa de los Xolos de Tijuana con un gol del colombiano Dorlán Pabón, en tanto por el equipo de casa anotó el uruguayo José Ignacio Rivero.

Mañana, además del Tigres-Santos Laguna, está previsto el inicio de la serie entre el líder Toluca contra los Monarcas de Morelia.EFE