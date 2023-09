Siete Días de Grilla

México, por primera vez en su historia, tiene grandes posibilidades de tener presidenta de la república. Las dos principales aspirantes son mujeres y aunque habrá 6 candidatos independientes, no mueven los pronósticos.

Esta semana se confirmó a Claudia Sheinbaum como “coordinadora de bases”, así le llaman en Morena a la próxima candidata presidencial. Ya la esperaba la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

La pelea a muerte (políticamente, claro) será entre Claudia y Xóchitl, y solamente que el pingo meta su cola la igualdad de género alcanzaría su punto óptimo en el país en la próxima elección.

Sin desconocer que Marcelo Ebrard Casaubón, el perdedor en Morena, no ha abandonado esa franquicia, pero ya aceptó que no cabe y que tendrá que seguir luchando (?).

Acá, lo importante es que las dos principales aspirantes a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, o Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, están muy cerca del empate técnico, no hay mucha diferencia entre ellas, pero habrá en la medida que acierten o fallen en la campaña.

Aceptar que también tendrá el proceso seis candidatos independientes, pero… de todos no se hace uno y ninguno se perfila como para alcanzar en popularidad a las dos punteras.

El carnal Marcelo aceptó no tener más cabida en Morena. No dijo que se iba, aunque tampoco tiene a qué quedarse. Ya terminó el plazo para una candidatura independiente y ya no le queda para escoger más que Movimiento Ciudadano.

Ayer, su personero en Durango, Ignacio Aguado, no nada más dijo que Ebrard no está muerto, sino que seguirá luchando porque “será el próximo presidente de México…”.

Anoche se corrió la versión de que Marcelo creará su propia agrupación política, aunque… ya está fuera de tiempo y de lugar para sumarse a la pepena.

Los enlistados para la candidatura independiente son: Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, el actor y motivador social Eduardo Verástegui, el exlíder del extinto partido Encuentro Social, Hugo Erick Flores; Rocío Gabriela González, Ofelia Édgar Mares y César Enrique Asiain del Castillo.

Sobresale el predicador Verástegui, seguido por millones de personas no solo en México, sino en muchos países del mundo en su gustada lectura del Santo Rosario, de los demás no podemos comentar otra cosa.

Terminado el proceso de selección interna tanto en Morena como en el Frente Amplio por México es obligado mirar hacia delante, hacia la próxima administración federal y entender cómo le irá a Durango.

También pensamos que le irá bien a la entidad gane quien gane, puesto que para eso Esteban Villegas apoyó a todo el corcholatero. Le apostó a todos y aiga sido como aiga sido, dijo Felipe, quedará entre los ganadores.

Triunfó Adán Augusto López en nuestra entidad y aunque los hay que festinan los números, nosotros seríamos más parcos, menos optimistas, porque el dato no pudiese caerle bien a Claudia y eso no es bueno para nadie.

Entienden los más que la designación de José Ramón Enríquez como activo de la promoción de Marcelo Ebrard, a la larga, fue un castigo severo de Mario Delgado, ¿o cómo entender las cosas?

Le cobró la dirigencia nacional morenista al doc la fábrica de huevos que le puso en Gómez Palacio y que lo obligó a salir corriendo y por la puerta de atrás.

Ese fue un error político que nadie le ha perdonado, mucho menos el líder nacional pues lo dejó en el más espantoso ridículo echándolo en corrida y bajo un coro al unísono, pero escandaloso, cantando el homenaje a la madre.

Insisten los expertos que un suicida por lo general avisa de su fatal determinación desde meses antes y que es cuando debe escuchársele para evitar su terrible conclusión.

El índice de suicidios en Durango no está ni siquiera en la media nacional, pero de ninguna manera debe ser consuelo como para acostumbrarnos a las cosas horribles que están pasando en Durango.

Algo no está funcionando en los planes del gobierno para invitar a esos hombres o mujeres a disfrutar la vida, a vivirla con todas sus bellezas y aprovecharlas en todo lo posible.

Es necesario convencer a los potenciales suicidas que no hay nada imposible, que cualquier problema tiene solución, y que lo único que no tiene solución es la muerte.

Hace tiempo debió habilitarse alguna instancia, oficina, teléfono o lo que sea para que puedan acudir todos los que carguen con esas aberraciones y buscar borrárselas de la mente.

Las instancias de atención mental están saturadas de trabajo, tiene que ayudárseles con la integración de un grupo de reacción inmediata ante cualquier sospecha descubierta en alguien, aunque para precisar quién anda en esos pasos se necesita mucho de la ayuda de las familias para poder hacer un trabajo más puntual. Sobre todo para no ir dando palos de ciego.

La decisión que tomó el sindicato de transportistas afiliado a la CTM de asignar asientos exclusivos para mujeres en sus rutas de autobuses como una forma de darles mayor seguridad ante los casos de acoso que se han dado en días pasados, precisamente en una de las rutas que cubre la organización, es la respuesta ante la situación que se presentó anteriormente y que fue difundida a través de las redes sociales, cuando una persona que iba a bordo de un autobús anaranjado grabó la agresión en contra de una menor; es una muestra de voluntad para atender una situación que se presenta desde hace mucho tiempo tanto en las rutas del transporte público como en la calle, en los espacios de trabajo, en los hogares.

Y es que el acoso que sufren las mujeres y que constituye una forma más de violencia de género, se presenta un día sí y el otro también en distintos lugares, pero sin duda esta acción tiene la intención de contribuir a darle mayor seguridad a las mujeres de todas las edades que usan el transporte público.

Aunque como otros esfuerzos pueda resultar insuficiente, pues en el caso de las unidades de la CTM se determinó destinar ciertos asientos para las pasajeras, que pueden ayudar aunque son insuficientes si se considera que un gran porcentaje de las personas que se desplazan todos los días en el transporte colectivo son mujeres de todas las edades, que de ninguna manera se sienten seguras en las unidades, especialmente en el caso de las jovencitas, como lo han expresado en distintas ocasiones, aunque sin duda se trata de un comienzo que puede tener el efecto de disuadir, al menos un poco, a quienes cometen este tipo de agresiones.

Sin duda falta mucho por hacer en el tema de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, por lo cual todas las acciones que se realicen en este renglón son positivos, principalmente para visibilizar este problema y con ello avanzar en su atención.

Trascendió no hace mucho que conocido comerciante citadino se está robando el agua de la presa Garabitos, y sí es cierto, solo que… es “jale limpio”, pues resulta que la conexión la hizo alguien de CONAGUA.

O sea, no hay delito qué perseguir, pues la tubería la instaló alguien en nombre del Gobierno Federal y, piensan algunos, seguramente con documentos falsos, como se estila.

Si acaso habría qué preguntar de a cómo fue el cochupo y quién autorizó el “efecto popote” en la semivacía presa de Garabitos. ¿Estamos?

Anuncia la iniciativa privada que pedirá a la autoridad sacar el transporte público del primer cuadro de la ciudad para convertir las calles centrales en peatonales.

Es una vieja idea que ha quitado el sueño a muchos funcionarios de la cuestión vial, pero siempre se ha estrellado en la negativa de las organizaciones choferiles.

Gustó la propuesta del empresario Jaime Mijares de quitar las rutas del primer cuadro de la ciudad y sacar al mismo tiempo a los millones de taxis que transitan por el centro, la periferia y los alrededores, para dejar que la gente pueda caminar con tranquilidad.

Si llegara a cuajar esa propuesta Durango tuviese muchos más turistas, los ingresos por esa industria sin chimeneas serían mucho mejores y al final ganaríamos todos.

El día de su informe el gobernador Esteban Villegas platicó brevemente sobre el costosísimo equipo médico echado a perder en el hospital de Gómez Palacio.

Y se dañó porque algún ingeniero egresado de alguna carnicería lo instaló en un espacio encerrado algo así como una alberca, lo dejó al aire libre y resistió tres o cuatro años de lluvias y tolvaneras.

El gobernador aseguró que se trató de un resonador (con los que se hacen las resonancias magnéticas) pero… el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos: También se dañaron aparatos de rayos X, y otros que ni siquiera terminaron de instalar, porque se acercaba el cambio de gobierno.

Poquísima ma.re la que hizo alguien con esos equipos tan útiles para los enfermos y a pesar de que no cualquiera se hace de uno de ellos, con tecnología de punta.

Aunque, saben qué, que no pasa nada. Hay que traer a un experto a que los repare, los ponga a trabajar, los saquen de la “alberca” y atiendan satisfactoriamente a muchos enfermos.

La irresponsabilidad de uno o de varios, es evidente, pero… aquí no ha pasado nada. Parece que mientras pasan más días, más se olvida el saqueo brutal perpetrado contra nuestros impuestos.

No tenemos idea de cuánto nos costará que se queden Generales en Durango, pero lo que sea es poco para el espectáculo de primer nivel que tendremos todavía por un buen tiempo.

Antier el gobernador Esteban llegó a un acuerdo con la empresa para que siga en Durango y, según el clausulado, estará por los próximos cinco años que le quedan al actual gobierno.

O sea, presión o no, ya traían el cuento de que Generales se convertirían en Indios de Ciudad Juárez y que tan avanzado iba el asunto que la fábrica New Era ya estaba maquilando las cachuchas. Bola de mentirosos… sobre todo uno que otro lagunero que aseguraba que nos quedaríamos como el perro de las dos tortas, sin Juan y sin las Gallinas, ¿o cómo iba?

No sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador que al entregar el “bastón de mando” (?) a Claudia Sheinbaum violó la Constitución, puesto que él es presidente y Claudia solamente una aspirante.

No existe en México el supuesto “bastón de mando”, o existe en las comunidades indígenas, que nada tienen que ver con el sistema político mexicano.

Aunque, no pasará nada, pues no es la primera violación a la Carta Magna de nuestro mandatario. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y se pasa la ley por el arco del triunfo.

No entendimos eso de que circulara antier la ficha de detención de Jesús Arturo “Totoy”, pues desde hace un año se dijo que la Interpol ya lo estaba buscando en Canadá y otras partes donde presentó su pasaporte.

Los que saben mucho de leyes creen que “Totoy” se fue para no volver, al menos durante los próximos cuatro años, pues con una búsqueda infructuosa de cinco años el delito prescribe y de un pobretón exfuncionario pasa a ser multimillonario, gústenos que no nos guste.

O sea que si consideramos la sabia frase de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aquella que asegura que las encuestas no sirven para nada. ¿Cómo es que le dieron el triunfo a Claudia?

Las encuestas -dijo el hijo del general- por lo general son procedimientos que sirven como orientación en algunos temas. La gente siempre se ha resistido a revelar por quién votará o votó, dado que “el voto es secreto”, y nunca dirá la verdad.

No entendemos cómo es que las encuestas, las originales y las espejo marcaron lo mismo, que Claudia Sheinbaum es la mera chicharronera, y que eso lo determinaron los morenistas, mientras que por el lado de Marcelo lo definieron los externos.

Miren, no le busquemos mangas al chaleco. El dedazo, obra cumbre ideada por el Partido Revolucionario Institucional, obró en todos sus términos. No hubo ni consultas ni encuestas, que no me vengan a querer ver la cara, porque nada más la tengo, pero no estoy.

Si se apuran, quizá alcancen todo o parte del juego final del US Open femenil entre la No. 1 del Mundo, Aryna Zavalenka y Coco Gauff. Mañana juegan por el título varonil Novak Djocovic y Dannil Medvedev.

Juegazos con los que llega a su fin el Abierto de los Estados Unidos. Ambos partidos serán a las dos de la tarde, hoy del femenil y mañana del varonil.

Sobresale que Nole irá por su décimo título en el US Open, cuyo casillero guarda 36 títulos grandes.

Si les gusta el tenis, les aconsejamos que no se pierdan tan tórridos encuentros, y si no les gusta también debían verlos para que sepan de la hermosura de ese enorme deporte.

