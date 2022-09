“Siete días de Grilla”

El gobernador José Aispuro Torres rindió su Sexto informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, donde dio cuenta sobre el trabajo realizado durante la actual administración, donde destacó una inversión superior a los 20 mil millones de pesos en obra pública, así como también la transparencia en el manejo de recursos públicos, y aunque continuamente enfrentó diversas adversidades se va con la satisfacción de que dio lo mejor en su desempeño.

Al comparecer ante la legislatura local, el mandatario estatal señaló que durante este tiempo gobernó sin distingo de partidos, con la certeza de que al asumir el cargo gobernaría para todos, como pueden constatarlo las y los presidentes municipales que concluyeron sus periodos constitucionales, con quienes se trabajó de manera coordinada.

Al dirigirse a las y los legisladores locales, el mandatario recalcó que en estos 6 años Durango cambió para convertirse en un estado con más libertad, al recordar que nadie ha sido perseguido por su manera de pensar, algo que no se permitía en otros tiempos, además de indicar el respeto a la libertad de expresión, a la autonomía de los municipios, así como a la división de poderes, para puntualizar que en este aspecto en ningún momento intentó influir en el trabajo de ninguno, y tampoco en los procesos electorales, de los cuales fue respetuoso, además de destacar la coordinación que se ha mantenido con el Gobierno Federal.

Recordó que en todo momento mantuvo una actuación municipalista, como quedó demostrado en la distribución de recursos federales que le correspondían al gobierno estatal y que se llevaron a los 39 municipios, lo cual permitió duplicar las obras que se llevaron a cabo en estos años, además de recordar que en todo momento llamó a la unidad de los duranguenses para superar los desafíos que se enfrentaron en este tiempo, por lo que, dijo, “me voy con la satisfacción de dar lo mejor de mí”…

Los que no andan muy contentos son los integrantes del magisterio, pues pasa el tiempo y aún no se les cubren algunos conceptos pendientes. Ante ello la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llamó a un paro indefinido de labores, afectando a 100 de 122 jardines de niños, por lo cual, 10 mil alumnos y 500 maestros no tuvieron actividades al interior de sus instituciones.

En lo que respecta a las primarias estatales 288 de 313 escuelas se unieron al paro de brazos caídos, dos mil docentes y administrativos y 10 mil 528 alumnos no tuvieron actividades.

Mientras que en secundarias estatales de 61 instituciones 36 no tuvieron actividades escolares; por lo tanto, 24 mil alumnos y mil 450 maestros y administrativos no realizaron sus labores.

De acuerdo a diálogos que se han tenido con las autoridades, se espera que este miércoles 7 de septiembre se cubran algunos adeudos, por lo que se está a la espera de que llegue la fecha y se decida si van a retomar clases o seguir en paro de labores.

La llegada de José Antonio Ochoa Rodríguez a la alcaldía de Durango abre una nueva esperanza de que los capitalinos tengan pronto un municipio con mejores niveles de vida para todos.

El nuevo alcalde señaló que su llegada a la Presidencia Municipal es producto de 20 años de trabajo ininterrumpido. “Quienes integramos el cabildo emanamos de distintas fuerzas políticas, pero con el mismo objetivo: Construir la capital en la que deseamos vivir, donde nuestras familias disfruten de manera plena”, dijo. Esto iniciará con actividades potentes, decisivas y estratégicas que durante los primeros 100 días marcarán el rumbo de la capital.

Durante la toma de posesión manifestó que se trabajará en unidad con el próximo gobernador Esteban Villegas, para convertir a Durango en la capital del norte del país, una ciudad que llene de orgullo a todos los duranguenses, por lo que ya nombró a algunos directores, entre estos los de Seguridad Pública, Juzgado Administrativo, Secretaría General, Despacho Jurídico, Obras Públicas y Protección Civil, comentando que el resto de titulares lo dará a conocer la semana entrante.

Apenas se estrenaron las y los nuevos alcaldes en los cargos para los que fueron electos y enfrentan sus primeros retos, entre los cuales está uno de los que más preocupación les pueden generar como es el financiero, pues llegan a ocupar una responsabilidad sin tener la certeza de que tendrán uno de los elementos importantes para iniciar bien su desempeño al frente de las presidencias municipales, ante las carencias que en este renglón fueron señaladas en muchas ocasiones por sus antecesores, quienes no pocas veces acudieron a la Secretaría de Finanzas del estado primero para solicitar y después para exigir que se les pagaran los recursos que les debía el Gobierno del Estado, deuda que al parecer continúa sin cubrirse a pesar de que en varias ocasiones se les dijo que recibirían el dinero que se les debe, pero al parecer todo quedó en palabras o, en el mejor de los casos, en abonos que poco resolvieron, pues unos días antes de concluir su administración, algunos alcaldes hicieron pública esta situación al señalar que no tenían recursos ni para cubrir la nómina de los trabajadores. Sin duda se trata de una circunstancia bastante complicada, que tendrán que resolver en los siguientes días, pues todo indica que el adeudo pendiente no se cubrirá en su totalidad antes de que concluya la actual administración estatal.

Como si no fuera suficiente con el tema financiero, otra situación que también enfrentarán tanto las nuevas administraciones municipales, como la estatal, que está por iniciar, serán las condiciones de clima que se avizoran para este mes, pues agosto finalizó con lluvias intensas y septiembre inició de la misma forma, incluso ya con reportes de afectaciones a los habitantes de distintas comunidades que ya resintieron la intensidad de las precipitaciones pluviales y fluviales, pues causaron daños en viviendas y vías de comunicación; aunque se trata de condiciones que se presentan de manera cíclica tanto en la entidad como en todo el país, los daños que se presentan causados por fenómenos meteorológicos complican más la situación ya difícil que enfrentan los órdenes de gobierno mencionados, pues tendrán que apoyar a la población afectada en su patrimonio por las condiciones climáticas y resolver las afectaciones en caminos y carreteras, sin contar ahora con la posibilidad de solicitar una declaratoria de emergencia y con ello obtener apoyo del Gobierno Federal como sucedía anteriormente, pues ahora con los cambios en la normatividad en este renglón tendrán que hacer frente a esta situación con los recursos que tengan y podrán solicitar apoyo al gobierno estatal, que también enfrenta sus propias dificultades, pues obtener ayuda federal resulta sumamente complicado. No cabe duda que cuando no les llueve, les llovizna.

México debía ser país de primer mundo si no hubiese desperdiciado la etapa dorada del petróleo, nuestra economía tuvo ingresos estimados en 600 mil millones de dólares que no supo aprovechar el gobierno. Subrayó la desgracia uno de los hombres más ricos del mundo, al menos el que más dinero tiene en el país: Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de la Fundación Telmex-Telcel.

Slim Helú habló así durante su intervención en la vigésima edición del foro “Méxxico Siglo XXI” (así con doble equis) que se desarrolló en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con un impresionante lleno.

El propietario de Teléfonos de México y Telcel lució como un hombre inteligente, dominante de la historia de México y del mundo, incluyendo los primeros días de la humanidad. Explicó con lujo de detalles y de forma espontánea cómo ha evolucionado la economía en el mundo y dio las fórmulas para resolver los problemas actuales de la humanidad.

Las guerras -dijo- han servido para puras malas consecuencias. Lo estamos viviendo ahora con la lucha entre Rusia y su invasión a Ucrania. Ha generado en el mundo una inflación descontrolada que no ha beneficiado a nadie.

Las guerras -precisó- debían ser en todo el mundo, pero contra el hambre. Todos los países debían estar luchando para darle bienestar a sus pueblos y quitarle el hambre a toda esa gente, porque el día que eso ocurra tendremos mejores condiciones de vida, mejor reparto de la riqueza y más facilidades para desarrollarnos.

Anotar que en el foro “Méxxico Siglo XXI” participaron como ponentes: Carlos Slim Domit, quien abrió la jornada, luego el Dr. Mishio Kaku, posteriormente Nick Tram, uno de los creadores de TikTok, enseguida el Ing. Slim Helú, más tarde la actriz y productora Nicole Kidman, después la gimnasta medallista olímpica Simon Biles y finalmente Arturo Elías Ayub quien cerró el magno evento.

Sin duda fue una fiesta de la inteligencia artificial, de los avances científicos y tecnológicos de nuestros días y una feria de predicciones de los que más han tenido qué ver con el mundo tecnológico actual y el potencial avance que tendremos en el futuro inmediato.

Al extraordinario foro fueron invitados más de ocho mil becarios de la Fundación Telmex, a los que lleva años patrocinando sus estudios y desarrollos tanto en lo grupal como en lo individual otorgándoles un salario por dedicarse al estudio, además de los medios de comunicación de mayor penetración en el país.

Al ser cuestionado sobre qué sugería para que México tuviera mejores deportistas, Slim precisó que apoyaría con todo a los niños, inculcándoles la rama atlética que sea de su gusto, pero otorgándoles un sueldo o sueldo y medio a los más sobresalientes, “tendríamos que pagarles para que se dediquen al deporte. Y de la misma manera habría que otorgar becas a los mejores estudiantes. Es necesario pagarles para que se dediquen al estudio y que se dediquen bien, porque será la única forma de que México tenga más y mejores profesionistas”, dijo.

Sobre la educación en México, en el nivel profesional, sugirió revisar los programas educativos para eliminar lo antes posible una serie de procedimientos innecesarios como las tesis, internados, servicio social y exámenes. Las escuelas deben incluir esos reglones en el plan de estudios, de manera que cuando un estudiante los haya cursado satisfactoriamente, de inmediato sea incorporado a la producción. México los necesita y pronto para encontrar el desarrollo.

Estuvo tan tranquilo el hombre más poderoso de México que se dio gusto respondiendo a cualquier tema que le preguntaban sin rehuirle a ninguno.

El Dr. Michio Kaku, físico, teórico, futurólogo y divulgador científico, fue contundente cuando dijo: He conocido reyes, reinas, presidentes, pero nunca he conocido a alguien como Carlos Slim. Él tiene el liderazgo en que todo lo da, todo lo comparte sin pedir nada a cambio.

¿De dónde viene la riqueza? Preguntó, y se respondió Kaku: La riqueza viene de impuestos, el economista dirá y listo, pero… si me preguntas a mí, te diría que la riqueza viene de la ciencia. En el futuro vas a desayunar en Tokio, comer en Nueva York y cenar en tu casa. Viajaremos en naves supersónicas.

Enseguida, Nick Tran, cofundador de Tik Tok y ahora desempleado, según sus propias palabras, subrayó en su alocución que: se debe trabajar para mejorar como humanos, convivir, ser empáticos y miembros de una comunidad en armonía.

La tecnología es automática, va avanzando, a los humanos nos resta ser humanos, tener mejores familias y dejar mejores personas en el mundo…

