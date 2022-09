“Siete días de Grilla”

Ya no encontramos formas de defender al pasado gobierno al que medio mundo califica de saqueador que no tuvo llene. Ya hasta Verónica Terrones pidió detener el linchamiento colectivo.

No es nuestro papel el defender a un gobierno, nuestra obligación es señalarle sus errores, y lo hemos hecho, pero no podemos y no debemos lapidarlos cuando ni siquiera hay una investigación.

Existen sospechas mil, que Aispuro, que Elvira, que sus secuaces, que sus colaboradores, etc., etc., pero de manera formal no hay algo que nos permita señalarlos de ladrones.

Todo queda en meras sospechas, y por esas sospechas nosotros no podemos, sería una gran irresponsabilidad que hasta motivaría una acción judicial en nuestra contra.

Sí, está el señalamiento del gobernador Esteban Villegas, de que el pasado recibió más de 300 millones de pesos dos días antes de concluir la administración, dizque para hacer pagos prioritarios, pero… quién sabe qué sería eso de “prioritarios” si cientos o miles de proveedores del gobierno están tronados, quebrados o inutilizados económicamente y, a nadie le llegó su pago en esos días. Nada más falta que también hayan cargado con ese dinero, que no está mal para planear y desarrollar una vuelta por el mundo con toda suerte de lujos en los próximos quince años, ni para entonces podrán acabárselos.

Esto es, que sospechas hay muchas, y ni se diga en las benditas redes sociales. Ahí hay datos hasta para prestarle al FBI, pero volvemos a lo mismo, nada formal, nada oficial que nos demuestre la veracidad jurídica.

Lo que sí ya no podrá detener ni Verónica Terrones, es la sentencia popular hacia el gobierno pasado: Todos son culpables, todos deben ir a la cámara de gases, o de perdido a la silla eléctrica, y sin derecho a amparo ni nada de esas cuestiones.

Ha de decirse que ese linchamiento colectivo que existe en redes es consecuencia precisamente de la falta de información, de que alguien venga y aclare las cosas, que nos demuestre dónde quedó la bolita, dónde quedaron los casi 200 mil millones de pesos que se recibieron de la Federación en los últimos seis años, porque eso no podrán negarlo por más que intentaron culpar al Gobierno Federal. En los hechos se recibieron más de 30 mil millones de pesos por año, que al final nos dan los casi 200 mil millones de pesos.

Alguien debe dar la cara por ese dineral, si lo invirtieron, que lo demuestren, y si no, que expliquen a dónde fueron a parar, porque hasta para robárselo es mucho dinero, que se requieren varios camiones para cargarlos, no inventen.

Ahora, como el que se ríe se lleva, que la exvocera explique dónde estuvo la falla y por qué no le pagaron a los que invirtieron su dinero en las distintas acciones gubernamentales, como el caso del puente encantado “Francisco Villa”.

Los que saben del caso sostienen que el constructor responsable, en mala hora escuchó a los funcionarios estatales y se puso a gastar su dinero. Lleva invertidos más de 800 millones de pesos y no tiene la menor idea de si algún día se los pagará alguien, y si habrán de pagárselo cuándo y dónde, porque también está quebrado y no tiene ni para hacer un móndrigo cordón de banqueta, no tiene formas de recuperarse.

El miércoles pasado se armó el traca traca con la afirmación de Víctor Hernández de que a la hora de la publicación el tesorero Arturo Díaz Medina se estaba embarcando en avión especial a Europa.

Aclaramos nosotros que no había tal viaje, que ni estaba programado ese vuelo y que ni estuvo en las horas recientes, pero con eso no quisimos decir que el exfuncionario no estaba huyendo del país.

En la triste realidad, Díaz Medina pudo irse desde antes de finalizar la administración, dado que no se le volvió a ver desde el día que apareció en un video pidiendo calma, pues “se le pagará a todo mundo antes del 15 de agosto…”. Añadió en esa grabación que se pagaría hasta el último centavo, pero… ahora tenemos que maliciarla, pudo ser para calmar a la jauría de acreedores y poder salir más tranquilo del país.

Luego, como para reforzar nuestra hipótesis, la fiscal Sonia Yadira de la Garza habló con los reporteros y dio a entender que “no hay nadie con quien hablar. ¿Por qué se fueron, por qué no se quedaron a aclarar las cosas..?”.

Aunque a Yadira le diríamos, está a la mano Verónica, que hasta lo que se sabe operó una gran influencia sobre “Totoy”, y algo pudiera saber de lo mucho, de los montones de información que están circulando en el mentidero urbano.

Nos quedamos con el dicho inicial de Esteban Villegas, de que la administración no tiene un quinto ni para abonarle a Aguas del Municipio, que si no cambia esa realidad Durango seguirá como una de las entidades más fregadas del país.

No obstante, Esteban confía mucho en la Federación, y ha externado su esperanza en que el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá de ayudarle con esa mochila tan pesada.

Y contagia el nuevo gobernador con su optimismo. También nosotros estamos metidos en esa dinámica, de trabajar creyendo que vendrán cosas mejores, y que por fin nuestra entidad podrá aspirar a que se considere en los planos mundiales, de los que estamos tan distantes como la Tierra de Marte, pues para llegar al planeta amarillo hay que fregarse.

Ojalá que López Obrador le escuche y en los hechos le tienda la mano, porque de lo contrario Villegas tendrá que cerrar y buscar chamba lo antes posible, de perdido en los Estados Unidos, porque aquí nos está llevando la tía de las muchachas.

Trasciende hoy escuetamente que el gobernador Esteban está proponiendo la desaparición de una serie de dependencias en el gobierno estatal para reducir en los hechos el gasto desbordado. Las primeras que deben desaparecer son las oficinas anticorrupción, que sobradamente comprobado queda que no sirven para nada.

Unas oficinas desaparecerán y otras pasarán a formar una sola, algo que se debió hacer hace mucho, particularmente cuando se vislumbraban los problemas del pasado.

Finalmente, después de una larga espera y presentar tres iniciativas, el matrimonio igualitario se convirtió en una realidad en Durango.

Esto después de reclamos y protestas por parte de la comunidad LBGT que durante 10 años mantuvo la exigencia para que se reconociera el derecho que tienen las personas a contraer matrimonio sin importar sus preferencias sexuales, misma que en muchas ocasiones presentaron ante los integrantes del Congreso del Estado sin lograr más que las primeras dos iniciativas no tuvieran los votos suficientes para su aprobación.

O bien como sucedió con la tercera, donde se presentaron distintos argumentos para aplazarla, a pesar de existir un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se discutiera ante el pleno.

Fue necesario que llegara el actual gobernador Esteban Villegas para que en menos de una semana quedara resuelto este tema, primero con la publicación de un decreto administrativo para que en el Registro Civil se pudieran realizar estos matrimonios, atendiendo el mandato constitucional para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, y después con la decisión de la Legislatura de aprobar esta reforma extrañamente por mayoría de votos, una vez que las y los diputados entendieron o tuvieron que “apechugar” ante la postura del mandatario estatal.

No cabe duda que inicia en el estado un gobierno que busca mostrar una diferencia desde su comienzo, aun en un tema tan polémico como en su momento lo fue el matrimonio igualitario, razón por la cual se aplazó tanto tiempo, a pesar de tratarse de un tema de derechos humanos y no de religión, por lo cual habrá que esperar para ver qué nuevas sorpresas trae esta nueva etapa en la vida estatal.

Ni crean que José Antonio Ochoa podrá hacer milagros para componer el quebradero que le dejaron Jorge Salum y sus traviesos muchachos. No es exagerado decir que para enderezar esa barca requerirá también de tiempo.

El cuento aquel de Salum de que le dejaría recursos suficientes para poder arrancar sin sobresaltos se confirmó como eso, como un cuento.

Toño tiene buenas intenciones de sacar adelante al municipio de la capital, pero en serio, no haya por dónde empezar. Es tal el desgarriate que los hay que estiman que por lo menos se perderá el primer año del gobierno, de modo que tampoco estén esperando milagros.

Por fortuna, Toño trae una buena dinámica de quince y hasta veinte horas diarias de chamba y eso puede ayudarle, sobre todo a abreviar el tiempo estimado para empezar a avanzar.

La desgracia de Ochoa, sin embargo, será la misma de Esteban, que no tienen los dineros necesarios para hacer lo que ordenan las necesidades.

La intención del presidente López Obrador de mantener en las calles a los soldados fue aprobada por los diputados, pero se estrelló ante los senadores.

Subrayar que la iniciativa para dejar a los soldados en las calles fue de la paisana Yolanda de la Torre, que se prestó para que Alejandro “Vandalito” Moreno cumpliera su compromiso de que fuera el PRI y no Morena el que propuso la permanencia urbana de la milicia hasta 2028. Así, “Vandalito” haría su aporte para evitar que Layda Sansores siga publicando los comprometedores audios del dirigente tricolor.

El caso es que no pasó en el Senado la controversial iniciativa del PRIMOR, la detuvieron los senadores de oposición que advirtieron que: “No pasará”, aunque la cámara haya pospuesto su discusión y votación.

Importante será ver si los opositores se salen con la suya, porque de ser así, habremos tenido otro adelanto respecto de la Reforma Electoral que pretende AMLO para desaparecer al INE.

Aclarar que los compromisos de “Vandalito” tienen que ver con la negociación que seguramente se hizo respecto de los afamados audios. El priista ya cumplió, el problema ahora es con los senadores que están contra el propio “Vandalito”.

Padres de familia de la escuela primaria “Jesús Herrera Díaz”, de la colonia Valle de México, se quejan que la dirección del plantel está exigiendo uniforme, uniforme de gala, zapatos nuevos y limpios y uniforme deportivo.

Es buena la idea de la directora del plantel, dicen los quejosos, los chiquillos se ven bien bonitos todos con el mismo uniforme, pero da la casualidad de que en su mayoría son gente muy pobre que difícilmente tiene para el uniforme, y no para el uniforme deportivo.

Ahora, no habían dicho que ya no se iba a exigir uniforme, por un lado, y qué pasó con los uniformes de gobierno, que parece ser también les hicieron el “fan fun”, es decir, parece que también se los robaron.

César Omar Cárdenas Reyes, el nuevo director del deporte en Durango, conoce la actividad atlética mucho más que nosotros. Sabe de los tejes y manejes de esa actividad humana porque se ha fletado, ha viajado, peleado y ganado.

Cárdenas Reyes sabe también que en el manejo deportivo, sin embargo, pululan una bola de vividores que, contra lo que pudiese pensarse, tienen levantados grandes emporios familiares en los que nada más ganan sin meter nada a cambio.

Las canchas de futbol de frente al estadio Francisco Zarco y muchas otras de las distintas unidades deportivas, en serio, son verdaderas minas de oro para unos cuantos.

Cobran el acceso a las canchas y no nada más a los que van a presenciar algún partido, sino a los mismos equipos por participar en cual o tal torneo. Ahora hay que pagar para hacer deporte ante esa circunstancia comercial.

Se trata de algo complejo, hay que reconocerlo, pues en torno al deporte se ha posesionado cada pillo que Dios guarde la hora, pero algo que hiciera el profe Cárdenas Reyes le vendría excelente a la actividad deportiva.

César Omar ya dijo que su objetivo principal es reposicionar a Durango en el estanding nacional, pero también tendrá tiempo para sacudirse de esas sangüijuelas que presumen de fomentar al deporte, pero lo hacen porque ahí tienen su modus vivendi.

Murió ayer Eduardo “Tío” Solano, uno de los mejores futbolistas amateurs que hayan nacido en Durango en todos los tiempos. Brilló enormidades junto al gran Hugo Sánchez en aquel memorable torneo de Toulon, Francia.

Solano pudo destacar también en el futbol profesional de México, pero no estaba allá su destino y prefirió regresar a la tierra a ver a su noviecita, con quien finalmente se casó hasta su último día.

Muchas veces nos tocó jugar en contra y en todas esas ocasiones nos hizo ver nuestra suerte. Era un jugador tan efectivo que atemorizaba a cualquiera a la hora en que empezaba a mostrar sus facultades.

El Tío Solano fue un hombre excepcional, que sabía de futbol, pero que entendía también del respeto y el reconocimiento ante los adversarios, pues ganara o perdiera siempre terminaba saludando al equipo contrario.

Mucho tiempo recordaremos al “Tío”, y aunque no lo recordemos, se ganó un espacio privilegiado en la historia del balompié duranguense de todos los tiempos.

¡Dios le acompañe en su último viaje, y que sea para bien..!!!

Un abrazo solidario a todos los que le sobreviven esperando que Dios, Nuestro Señor, los ilumine en tan grande pérdida.

Siempre nos ha parecido una humillación para todos los clientes que la tienda SAMS cheque el ticket a sus clientes, pues en su búsqueda de algún ratero, le da trato similar a todos.

La seguridad de una tienda depende de la misma tienda, no tenemos por qué los clientes resolverles sus problemas.

Tanto SAMS como otras tiendas del rumbo checan que lo que se pagó es lo que se lleva, incluso a veces le dicen al cliente que no es para maltratarlo, sino para procurar que efectivamente lleve lo que compró.

Pero… no es por eso que checan a la salida de la tienda, checan para evitar que alguien lleve más de lo que pagó, es decir, la tienda está suponiendo que todos son deshonestos, y eso no es cierto, no todos somos ladrones, por tanto evitar que los roben es responsabilidad de la tienda, no de los clientes. ¡Qué bueno que los clausuraron..!!!

