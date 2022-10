“Siete días de Grilla”

Mientras no regresen a aclarar dónde dejaron casi 200 mil millones de pesos, el linchamiento colectivo contra la pasada administración seguirá subiendo de tono, no les extrañe.

Semana complicada han tenido los del pasado gobierno y no aceptan que se les lapide, y mucho menos en la plaza pública, pues aseguran que el dinero se manejó limpiamente, aunque no dicen a favor de quién.

Platicamos iniciada la semana que Marcela Andrade, la jefa del proceso entrega-recepción pidió una serie de informes sobre el paradero de múltiples cantidades de dinero, o las facturas correspondientes en que conste que se gastaron, pero ni una, ni otra cosa.

Andrade -dicen los que oyeron- le advirtió a Arturo Díaz Medina (Totoy para los amigos) que en resumidas y rápidas cuentas había por lo menos cinco causantes de acción penal, por las que podían ir a la cárcel, pero ni así le informaron.

Los advertidos, sin embargo, respondieron con una serie de amparos de la justicia federal que parecen agrandar la sospecha de que algo indebido hicieron con esos recursos.

En la realidad se asegura que no hay investigación formal alguna, no tenían por qué ampararse, aunque, por el adelanto de Marcela, las cuentas no cuadran y es ahí donde está la bolita.

Solitos se hicieron de delito, sí, aquellos que tanto atacaron a los de la administración antepasada acabaron haciendo lo mismo que tanto les criticaron y que nunca aclararon.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza confirmó ayer que varios de los que se fueron están acumulando amparos federales para evitar una eventual detención. Se les buscó y ya no están disponibles.

Y no están porque se pelaron desde días antes. Tuvieron todo el tiempo del mundo para poner pies en polvorosa. Aprovecharon la inexistencia de acciones legales del nuevo gobierno, que no los persiguió porque no hay una acción formal.

Sin embargo, aunque se hayan ido, y a donde se encuentren, de ser necesario van a ir por ellos. De eso tenemos la plena seguridad. Váyanse a donde se vayan, hasta allá se puede ir por ellos.

Triste y lamentable que así hayan terminado su carrera José Aispuro y sus secuaces. Lo vimos en una fotografía que nos mandó uno de sus compañeros de viaje en la que parece perdido, en el piso, como tratando de aclarar qué hay debajo del avión.

Nada qué ver con el mensaje que hizo circular el exgobernador unas horas antes de entregar la estafeta estatal: “Me voy seguro del deber cumplido, con la frente en alto, mirándolos a todos a la cara. No me he robado un peso…”.

El caso ahora es que las dudas se confirman para el jurado popular que lo está investigando sobre la aparición de montones de amparos, la protección de la justicia federal no habla sino de exactamente lo contrario.

Sobra decir que decenas, cientos o miles de empresas, grandes, medianas y pequeñas están virtualmente quebradas, sin un peso para sostener miles de fuentes de trabajo y, lo más lamentable, que no hay ventanilla alguna que les explique qué pasará con el dinero que les deben.

Creemos que el nuevo gobierno, que tiene intenciones de corregirle la plana al pasado en distintas tareas, ponga a alguien a responder esas toneladas de interrogantes.

Que son deudas institucionales, pues sí, pero dinero no hay para cubrirlas. No se tiene ni para asegurar la nómina y compromisos de fin de año, mucho menos para desembolsar el dineral que les deben.

Es lamentable, pero cierto, que hayan dejado ese quebradero, como auténtico chivo en cristalería, que marca al pasado gobierno, sí, aquel por el que la gente daba todo hace seis años apostando que “el ‘güerito’ será el salvador de todas nuestras penas”.

Hoy, ese güerito quién sabe dónde estará. El martes se embarcó en vuelo de Aeroméxico a la Ciudad de México, pero de ahí ya no se le pudo seguir la huella, en el entendido de que una vez en la terminal aérea capitalina es posible volar en diez horas o menos a cualquier parte del mundo, donde no lo conozca nadie.

Aunque se trata de una frase bastante trillada, “hay una primera vez para todo”, no por eso está menos vigente en estos tiempos, especialmente en Durango, donde en las últimas semanas han surgido cuestiones inesperadas que han causado sorpresas poco agradables, las cuales iniciaron con los señalamientos sobre una quiebra financiera técnica en el gobierno estatal que se mencionó meses antes de que concluyera la administración anterior, misma que se confirmó unos días antes de que iniciara el actual gobierno, cuando se anticipó la falta de recursos presupuestales y el grado de endeudamiento que se tiene en estos momentos.

Hasta llegar al punto en el cual no se tienen garantizados los recursos para el pago de nómina en este mes y en los que siguen, tanto para la burocracia estatal como incluso para el personal de los otros dos poderes en el estado.

Tal como sucedió este viernes por la mañana, cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia reconoció que no se contaba con los recursos necesarios para pagar el sueldo de los trabajadores del Poder Judicial, aunque horas más tarde quedó resuelto el asunto con la intervención del gobernador del estado.

Cabe mencionar que esta situación hasta cierto punto podía esperarse cuando, hace unos días, el anterior titular del Tribunal reconoció que se había recurrido a solicitar préstamos del fondo auxiliar en dos ocasiones para poder cubrir este compromiso, ante la falta de recursos presupuestales, situación que llegó hasta el punto en el que ya no se tenía lo suficiente para atender el pago a los trabajadores.

Se trata de problemas que, sin duda, pueden presentarse no solo en los tres poderes del estado, sino también en los organismos autónomos, ante los problemas financieros que se enfrentan en estos momentos, por lo cual habrá que esperar que las gestiones del gobernador Villegas tengan resultados positivos, para que se pueda enfrentar tanto el tema del pago a los trabajadores como los fuertes adeudos que arrastra el gobierno desde hace meses.

Tenemos que lamentar el “hackeo” de los sistemas digitales de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, pero sobre todo la poca seriedad con que lo tomó el presidente López Obrador.

La seguridad nacional, no otra cosa que eso, quedó expuesta o en manos de delincuentes internacionales y, antes que buscar la protección o blindaje de esos sistemas, el jefe de la nación reaccionó con vaciladas como poner la canción del “Chico Ché”, de “quién pompó…” dedicada a Carlos Loret de Mola.

Se sabe hasta ahora que esos delincuentes virtuales se adueñaron de infinidad de documentos secretos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, pero no se ha dicho de si les robaron dinero, y mucho menos cuánto, pero si lograron penetrar hasta el fondo de los archivos, lo más probable es que también se hayan jalado los dineros, y de ser así, ha de haber sido una enorme cantidad que, por el bien de algunos, y hasta por vergüenza, no es conveniente revelar.

La cuestión más importante, sin embargo, habla de la exposición de nuestros sistemas de seguridad en manos de no sabemos quién, y no se habla del daño o las repercusiones que pudiesen causar el manejo indebido de nuestros planes de protección de los mexicanos.

También ayer, al referirse al “hackeo” del Ejército mexicano, se supo de la injerencia externa en las fuerzas armadas de Chile, Honduras, El Salvador y otros países, con lo que se diluyó la idea de alguien de la cuarta transformación cuando intentaron justificar la difusión de montones de documentos. No es “jaqueo” le respondieron a Loret, sino “filtración” de alguien al interior de las dependencias castrenses, cuando la realidad es de proporciones inimaginadas.

Analistas políticos advierten que si el presidente López Obrador insiste en Claudia Sheinbaum para la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard se iría por la libre, por otro partido pues, y entonces sí que se armaría la rebambaramba.

El jefe político del Movimiento de Regeneración Nacional parece haberse decidido por Sheinbaum. Se advierte en una serie de reacciones en las que se ha referido a Claudia como la mejor preparada para continuar con su movimiento transformador.

La estatura política de Marcelo, sin embargo, está muy por encima de Sheinbaum, quien aun con el respaldo presidencial no tendrá nada asegurado en las urnas. No pocos lo consideran el natural para asegurar los resultados en infinidad de casillas, lo vimos antier en la entrevista de Loret a Elba Esther Gordillo, solo AMLO piensa distinto.

Entonces, dicen, si Sheinbaum resulta la abanderada guinda, Marcelo pudiese ser el bueno por la alianza Va por México, que parece ir a pesar de Alejandro “Vandalito” Moreno, quien en ocasiones habla bien de la coalición, pero horas después sale despotricando contra los líderes del PAN y PRD retándolos a que rompan la alianza, algo que al final le resulta intrascendente, pues para él lo importante es que Layda Sansores no publique un audio más y así salvar el pellejo, lo que parece ha convenido con la 4T, y que cada día parece confirmarse.

Sorprendió a muchos la afirmación este mediodía por parte del gobernador Esteban Villegas, quien sostuvo que con reingeniería financiera Durango está muy cerca de alcanzar el semáforo verde que se perdió en el pasado por incumplimiento de compromisos.

El Gobierno Federal no le debe nada a Durango; al contrario, hizo el compromiso de apoyar con 300 mdp, repitió.

Para mejorar la estabilidad económica de Durango, el Gobierno del Estado realizará una reingeniería financiera que solvente la deuda y pase a semáforo verde, ya que en este momento se encuentra en rojo, de acuerdo a la evaluación a la entidad por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (USEF) aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Y es que tras el proceso de entrega-recepción, se conoció de inicio de una deuda a corto y largo plazo del Gobierno Estatal de 19 mil millones de pesos, aunque al entrar en funciones la nueva Administración Estatal, se conoció que esta suma es de más de 24 mil millones de pesos.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, Esteban Villegas Villarreal, detalló que se tiene un déficit de corto plazo de 12 mil 500 millones más otra cantidad similar a largo plazo derivado de la generación de intereses de la deuda, por eso urge disminuirla para empezar a brindar una estabilidad económica, dijo.

“Estamos reordenando todo eso, el Estado puede recibir esa renegociación de alrededor de mil millones que significaría tomarlos para pagar las deudas de corto plazo que nos tienen en rojo los bancos, por un recurso que no se pagó”, apuntó.

El gobernador dijo que con la reestructuración de algunas partidas destinadas a la entidad se podrá pagar al SAT y hacer una bolsa revolvente, “es una reingeniería financiera muy inteligente que queremos hacer”, expresó.

Agregó que, para empezar a dar una estabilidad y que el recurso extraordinario no sirva solo para el pago de nóminas, esto luego que se detectara un aumento de más del 10 por ciento de contrataciones, cuando la Ley de Disciplina Financiera lo que más permite es un tres por ciento.

Respecto al tema de adeudos, Esteban Villegas dejó en claro que el Gobierno Federal no le debe participaciones a Durango, que estas llegan en tiempo y forma siempre, y al contrario, se ha tenido un apoyo invaluable de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su toma de protesta como gobernador, ya que a través del secretario de Gobernación hizo el compromiso de enviar de inmediato 300 millones de pesos que no se tenían ese día para pagar la nómina, además de gestiones que se realizan con recursos extraordinarios previo al cierre del año.

No está sencilla la mochila que se echó a cuestas el alcalde José Antonio Ochoa, no nada más ha resuelto problemas de la herencia maldita, sino que no quita el dedo del renglón para cumplir distintas metas en los primeros cien días.

Ya ha entregado distintos proyectos iniciados en su administración, además de haber terminado varios del pasado, cuando para otros Toño mejor se hubiera sentado a lamentar las condiciones en que arrancó.

Ayer entregó viviendas nuevas en El Nayar a familias que habitaban en condiciones de alta vulnerabilidad, pero entregó también obras de drenaje y agua potable, de esas que no se ven pero que sirven mucho a la gente y no es todo, ofreció mejorar en esos rubros en los distintos rumbos de la capital que se vive una precariedad lamentable.

La ausencia de lluvias, por suerte, está abriendo los espacios necesarios para avanzar de manera importante en el “bacheo” de la ciudad. Hay zonas en las que el pavimento estaba a punto de desaparecer y ya llegaron los bacheadores a ponerle mano.

Falta mucho, sí, pero va bien el combate al hoyerío y eso es lo importante.

La próxima semana habrá nueva dirigencia de la Sección XII del SNTE, que están buscando Alfonso Herrera por el lado oficial y Sergio Iván Cháirez por el lado pobre.

La cargada pudiese abrirse por Alfonso, pero saben qué, que por debajo de la mesa le están sacando a su grupo una serie de linduras cometidas contra maestros y maestras en la asignación de plazas.

No me lo crean, pero se asegura que trascendió ya que en el grupo en el poder es obligado “pasar por las armas” de Fulano o de Sutano para poder asegurar la plaza, de lo contrario les harán ver su suerte y al final, quién sabe si consigan el papelito.

Mejor explicado, lo normal sería que gane Alfonso, pero habría que esperar a ver cuánto le perjudica el chismarajo que se corre a nivel de piso entre muchos de los llamados a sufragar.

Sergio Iván tiene todo para dar la sorpresa, ha hecho lo suficiente como para triunfar y, aunque algunos lo ven chiquito y orejón, muchos apuestan por su causa.

No obstante las predicciones que favorecen al ala oficial, los contras van con todo y no hallan cómo pararlos. Lo importante es que, como dijo Elba Esther Gordillo, “los maestros ya son adultos que tienen la capacidad y el raciocinio necesario para tomar una decisión libre y secreta…”. O sea, lo más seguro es que puede haber sorpresa, y ojalá sepan llevar la fiesta en paz, porque hay quienes pronostican tormenta para ese día, que ojalá no se cumpla.

El doctor Francisco Javier Solís Estupiñán presentó “Cómo lograr una salud Máxima”, su libro No. 5 de la serie de consejos y sugerencias para poder tener una vida mejor.

Solís Estupiñán es quizá la autoridad más reconocida en materia de salud pública. Conoce la salud pública como el mejor y lo ha demostrado con una obra literaria más.

La presentación del libro, desde luego, ocurrió ayer por la tarde en rumbosa celebración allá por el Cerro de El Calvario, o mejor dicho, en las inmediaciones de la Biblioteca Central a la que se dieron cita los expertos, críticos y analistas que, como se dijo en el evento, incluye en su última obra denominada “Cómo lograr una salud máxima”.

Saben qué, no he leído la obra, pero ofrezco hacerlo en las próximas horas para poder comentar a ustedes algo de su contenido, pero de entrada ya se sorprendió grandemente la crítica con la interesante presentación.

