“Siete días de Grilla”

El romance entre Esteban Villegas y Durango apenas empezaba, pintaba para llegar a algo serio, pero alguien tuvo la infausta ocurrencia de cobrar nuevas placas, amenaza acabar con aquella bonita historia de amor.

Sabemos ya que no fue Esteban el de la idea de los nuevos cobros. Salió de la legislatura, aunque primero convencieron al nuevo gobernador que le metiera la mano al bolsillo al pueblo, al fin que nadie diría nada.

No se fijaron, y eso es real, en el verdadero romance que iniciaba entre los sufridos ciudadanos y la nueva administración. Villegas, a punta de tiros precisos empezaba a despertar la modorra de los duranguenses generada por la horrible historia de saqueo del pasado gobierno.

La buena relación que empezaba entre pueblo y gobierno ahí está en redes sociales, donde todo mundo dejó patente de su esperanza para que con el nuevo mandatario cambien las cosas.

Hasta que apareció la información del Congreso del Estado en la que adelantaron que es necesario cobrar nuevas placas y tenencia en los primeros días de enero.

Cómo carajos, entonces nosotros vamos a pagar lo que se llevaron Aispuro y su esposa y la pandilla que les hizo segunda, dijeron muchos a los legisladores, y uno de ellos, según rumor en redes: “Es que si tienen para celular y caguamas, deben tener para nuevas placas…”, dicen que dijo nuestro compadre que debía defendernos en el Congreso.

No está todo perdido, hay que subrayarlo, no está definido el cobro, aunque está autorizado por los legisladores, Esteban todavía puede negarse a cobrarlo.

Si lo hace, si da el manotazo sobre la mesa, seguro que continuará con aquella bonita historia de amor que apenas empezaba, que fue creando con diversos aciertos en los primeros días de gobierno.

Otro fuerte reto deberá enfrentar el gobernador Esteban Villegas Villarreal a pocas semanas de haber tomado el cargo en la entidad, pues además de la crisis económica que dejó la administración pasada, ahora con el tema de replaqueo se han mostrado en contra diversos sectores de la sociedad.

Y es que apenas esta semana los diputados del Congreso local aprobaron adelantar el replaqueo del 2025 al 2023, como una forma de apoyar al gobierno a hacerse de recursos y poder trabajar de manera adecuada en diversos proyectos contemplados el siguiente año.

Lo que los representantes populares no tomaron en cuenta es que el decidir aplicar impuestos después de dos años de pandemia puede afectar aún más la tan golpeada economía de las familias, que al parecer son las que finalmente pagarán los platos rotos de la quiebra de la administración estatal.

Y es que las familias también están en crisis, algunos de sus integrantes perdieron el empleo a causa de la contingencia, se autoemplean o laboran en la informalidad, otros murieron por el covid y dejaron a sus seres queridos a la deriva. Otros perciben pocos ingresos y los estiran al máximo para hacer frente a gastos necesarios o indispensables como comida y educación de los hijos, por lo que comenzar el año teniendo que pagar elevados impuestos está prácticamente fuera de sus posibilidades.

Ante ello los ciudadanos piden o más bien casi exigen buscar, capturar y obligar a todos los exfuncionarios que se llevaron lo que pudieron a que regresen todo o al menos parte de los miles de millones de pesos que literalmente se robaron, pues no consideran justo que el asunto quede como si nada, que anden muy a gusto, sin el menor remordimiento de conciencia, gastando en viajes y propiedades todo el dinero que no era de ellos.

Así que se deberá pensar a conciencia y fríamente este tema, analizar de nuevo los pros y los contras, elaborar un plan “B” para hacerse de recursos de otras formas y por si las dudas, pues esto pudiera afectar el buen trabajo que llevaba Esteban y disminuya la aceptación popular que ha tenido desde el comienzo con el decreto del matrimonio igualitario por ejemplo…

Es muy probable que el dinero con que se levantó la ostentosa torre de avenida Universidad provenga de vías legales, que sea dinero bien habido pues, pero… la gente no deja de hablar.

Muchos sin pruebas aseguran que en ese inmueble se gastó mucho de lo que sustrajeron quizá con planes de regresarlo, pero lo cierto es que del dinero nadie sabe, nadie supo, no regresó nunca.

Es tal el quebradero que le dejaron a Esteban Villegas que sus funcionarios fiscales no hallan por dónde empezar a recoger, dado que por todos lados saltan las liebres.

Advertir que si algo hay de bueno en las sospechas es que el dinero, si se metió a la construcción de marras, aquí sigue, en un momento dado sería más fácil proceder legalmente aquí que en otra parte.

Y si de aclarar se trata, pues que de una buena vez le entren al intenso rumor de los “moches” multimillonarios que en el supuesto exigía la señora Elvira Barrantes, esposa de José Aispuro.

Los que saben aseguran que la ilustre dama enviaba un propio mensualmente a todas las dependencias a recoger su diezmo, diezmo que tenía que entregarse en efectivo.

Víctor Hernández, el influyente columnista local, ya los calificó como “La pareja reina del cash”, y mire que, de comprobarse aquello, pues le darán y sobrarán justificancias para el título.

No hace mucho les platiqué que un exfuncionario tuvo la infausta ocurrencia de olvidar el moche correspondiente para la señora Elvira y después de recibir una andanada de mentadas, el preocupado hombre se comprometió a reponer ese dinero de su cuenta bancaria.

Se le ocurrió enviar un cheque a cubrir la mensualidad correspondiente y así le fue. Otra andanada de mentadas por atreverse a enviarle un documento: “Qué clase de pendeja me consideras como para ir a recibir un cheque. Traes el efectivo u olvídate…”. Nuestro amigo fue despedido a la semana siguiente.

Un día, la muy controversial dama invitó a reunión tempranera a los directores de los medios. Alguien pensó, es desayuno por la hora, y nada, era un pase de charola donde la ilustre mujer nos hizo un recuento de las necesidades del DIF y la urgencia de seguirle poniendo a la charola para comprar otros equipos. “A ver, ustedes directores, andan atrasados en aportaciones, qué van a poner…”.

Hubiéramos querido tener algo para ponerle a la charola famosa, pero… si no le pagaban a los medios, de dónde sacábamos para donar. Esa vez, Jorge Clemente Mojica, como director del Victoria, acabó de humillarnos anunciando la donación de un automóvil de parte de Chilchota, contando dinero delante de los jodidos.

El que escribe, para no hacer más corajes, se salió del lugar y ni adiós dijo, pero a nadie le importó que haya abandonado el recinto, en serio que se pasó la señora.

Apareció en redes y gratuito el libro “El Rey del Cash” de la periodista Elena Chávez y, aunque ya lo descalificaron los cuatroteros, la duda crece y amenaza descarrilarlo todo. No es suficiente la negación, hay que comprobarlo.

Es cierto lo que dice Raymundo Riva Palacio, Elena destapa el asunto del cheque por 300 millones de pesos que recibió en ese entonces el PRD. Guadalupe Acosta Naranjo, el entonces presidente del partido, aclaró tras el libro que, efectivamente, el cheque lo entregó a AMLO y que al final solo se comprobaron 150 millones de pesos, pero del resto, a la fecha, nadie sabe, nadie supo.

Es un relato pasional y de despecho, dijo López Obrador sobre el libro, al referirse a que la autora fue esposa de César Yáñez durante 18 años y en esa condición pudo ver mucho de lo que escribe. Le consta, no se lo platicaron.

Por ejemplo, también habla del infarto que sufrió el presidente siendo candidato, que sin embargo pudo ocultarse durante mucho tiempo. La noticia primero se la dieron a ella que a su esposo, entonces cómo negarlo. Además, abunda asegurando que el ahora jefe de la nación fue atendido en Médica Sur, algo de lo más exclusivo en salud del país, algo que no se paga con los 200 pesos que lleva en la bolsa, ¿o sí?

El jefe de la nación, por esa enfermedad, estaba impedido para asumir la Presidencia de México.

El otro día les comentamos que le habíamos dado un entre a esa interesante obra hasta la página 210 y, a lo leído, ya me metieron infinidad de dudas. Ojalá nunca se confirmen.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había llegado a un acuerdo para que el PRI apoye la reforma electoral.

No lo dijo, pero todo mundo supuso que ese acuerdo lo había tenido el funcionario con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Vandalito” Moreno.

El miércoles, sin embargo, reapareció el líder tricolor advirtiendo que era falsa la afirmación, que los priistas no respaldarán dicha reforma que entre otras cosas incluye la desaparición del INE.

Y esa es la premisa de la tal iniciativa, desaparecer el Instituto Nacional Electoral por razones que no entendemos, si fue precisamente el INE el que refrendó el triunfo de AMLO.

O sea que, la rebatinga empieza por la susodicha reforma que los opositores aseguran “no pasará”, aunque Adán Augusto haya negociado con “Vandalito”.

El jueves, en su mañanera, el presidente López Obrador destapó a 43 corcholatas, entre las que están varios con los que la oposición pudiese intentar quitarles el poder en la siguiente elección.

Está jalada de los pelos, revuelve de dulce, de chile y de manteca y en el solo montón pierde seriedad el listado, aun cuando de entre todos hay varios personajes que bien pueden dar el ancho.

Es el caso del jefe Diego, Fernández de Cevallos, que pudo ser ya presidente y que se cuarteó o se rajó para que lo fuera Carlos Salinas de Gortari.

Fernández de Cevallos, recordemos, aventajaba a todos en la campaña presidencial. Estaba muy lejos de su más cercano perseguidor, de modo que Salinas no tenía posibilidad alguna, hasta que el jefe se retiró, se escondió o dobló las manos para que ascendiera el priista y así fue. Que qué negociaron, no sabemos, pero quizá algo jugoso se puso en la mesa.

Y aunque Diego ya tiene un morral de tiempo a cuestas, sigue siendo lúcido, inteligente y conocedor del derecho. Todavía tendría que dar mucho de sí mismo.

El listado es grande, luego jalado de los pelos, pero así como el panista están varios otros que, quizá, está poniéndolos en el pandero precisamente para que se empiecen a eliminar entre ellos.

Incluyó a Ricardo Anaya, quien hizo la contra de Diego, la entonces PGR se le volcó en denuncias falsas que, sin embargo, operaron en el mejor momento del panista en la campaña. Enfilaba al triunfo y lo acabaron con una serie de mentiras inventadas y divulgadas por la entonces PGR y con ello Enrique Peña Nieto pagó a AMLO el pacto de impunidad para que ganara primero y luego no revisaran el saqueo que también hizo contra México.

Sumó a Beatriz Paredes, Lily Téllez, Margarita Zavala, Alejandro Moreno, Santiago Creel, Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio Riojas y muchos otros que, en serio, incluye gente valiosa que mucho puede hacer por México.

Los Alacranes de Durango despacharon con cajas destempladas a los Mineros de Zacatecas ayer en el estadio Francisco Zarco, con cuyos puntos el cuadro verdiblanco se metió al repechaje para ir a las finales.

Aunque perdiera el cuadro local en esa etapa, ya hizo más de lo que estaba obligado, es su primer torneo en la liga de expansión, con cuyo resultado alargó a 40 partidos invicto de local.

Solo que, a las buenas noticias deportivas, también se supo que el equipo Alacranes tiene más de mes sin pagar un peso a su plantilla, que sobra decirlo, son jugadores profesionales en toda la extensión de la palabra que, de menos, debían recibir oportunamente su salario para seguir con más entusiasmo.

Ante la circunstancia, luego no les extrañe, los otros equipos empezarán a llevarse a los mejores, si no es que a todos, pues todos son los que han hecho del conjunto arácnido un cuadro de respeto.

Los demás equipos, invariablemente, están buscando mejores elementos para su oncena, y si no les pagan a los locales, pronto empezarán a volar a otras partes donde de menos tengan para comer. ¡Carajos…!

Y montados en gastos deportivos, subrayemos el papel que está haciendo el equipo “Los Reyes de Durango” en la liga CIBACOPA. La liga es un nuevo intento por levantar el basquetbol de élite en México.

Anoche, Los Reyes vencieron 105-87 al conjunto sinaloense para cobrar venganza de la dolorosa derrota endilgada a los nuestros la semana pasada, ya están a mano pues.

El equipo duranguense está conformado por jugadores locales sub 17, sub 19 y sub 21 años, reforzados con dos extranjeros de inmejorable calidad que vale la pena ir a verlos al Auditorio del Pueblo.

Anoche, les platicamos en directo, brindaron ambos conjuntos Los Reyes y Guasave un partidazo que de ninguna manera le pide nada a los grandes encuentros de la NBA, para decirlo rápido.

El atractivo extra del cuadro local es que en su mayor parte la quinteta está conformada con elementos nacidos aquí, o mejor explicado, todos los equipos están integrados con elementos locales y con el refuerzo de dos extranjeros, pero con la obligación de mantener en la cancha al menos a uno de los menores de 20 años.

Estamos viendo en Los Reyes el verdadero potencial del deporte ráfaga en Durango, y quizá en un futuro no lejano a los elementos que estarán defendiendo a México ante los compromisos internacionales, sin duda, como el caso del local Irwin Ávalos, que es un elemento insustituible en el cuadro tricolor.

Los Reyes de Durango vuelven a jugar hoy y mañana a las 20:00 horas en el Auditorio del Pueblo y, un buen consejo, vayan a verlos, no se arrepentirán, o pregúntenle al exgobernador Lic. Maximiliano Silerio Esparza, que está feliz con los encuentros del conjunto local y no falla a uno.

Este lunes se desahogarán las audiencias para revisar los casos que han sacudido a Durango en los últimos tiempos, el del detenido por causar al parecer el choque en que murieron once personas, y el que supuestamente mató a Chuy.

Es lamentable que en redes sociales se hayan volcado muchos a pedir no nada más la cárcel a los irresponsables conductores que iban alcoholizados y drogados, pero… no es así como se imparte la justicia.

No es a pedido como se les ha de sancionar.

Los juzgadores tienen que revisar las circunstancias en cada caso, pero definirán la sanción en base a los elementos que les presenten fiscales y defensores.

No estamos adelantando nada, pero sí debemos aclarar una de las premisas inevitables del derecho que dice: “Hasta el peor delincuente tiene derecho a la defensa…”.

Y la pena de muerte no existe en México, de modo que eso no será posible, pero deben saberlo aquellos que lo piden a gritos. No cabe bajo ninguna circunstancia. El dolor causado es mucho, interminable, pero lo otro tampoco es posible.

Las filtraciones de Guacamaya alcanzan por desgracia a Durango. Es un refrito o, más bien dicho, el original de lo que ya se nos había dicho de las ligas de exgobernadores al narco, pero que en el fondo confirma lo que todo mundo tenía un adelanto.

El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional no es una simple filtración, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es mucho más grave de lo que se cree.

Los seis terabytes de información robada a la SEDENA apenas empiezan a trascender y, como dijimos en un principio, hay que seguir pendientes porque quién sabe qué datos más aparezcan.

Y quizá aparezcamos en ellos, pues se trata de la inteligencia militar por la que muchos años se espió a todos los mexicanos, incluyendo a los periodistas como el que escribe.

