“Siete días de Grilla”

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo ayer que “a Durango le va a ir muy bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador…”, solo que nosotros tenemos otros datos. Todos, como candidatos, nos han vendido esa frase pegadora.

López Hernández, una de las cuatro corcholatas, o corcholatos, estuvo ayer en la tribuna del Congreso del Estado y explicó con palitos y bolitas cómo está eso de la reforma constitucional para dejar en las calles al Ejército hasta 2028.

Era más bien la necesidad de sumar a las legislaturas estatales a la iniciativa de Yolanda de la Torre para que las fuerzas armadas anden fuera de los cuarteles los próximos cinco años.

La propuesta de Adán Augusto motivó una pasarela en tribuna de los representantes de las distintas bancadas, pero sobresalió la del petista Mario Alfonso Delgado. Se pasó de lambiscón, así como él le dijo al funcionario que era el mejor secretario de Gobernación de la historia, que ruborizó todito al tabasqueño, Mario Alfonso pasa a ser el diputado más barbero de todos los tiempos. Nada le faltó para pedirle que pasara por encima de él para que no se ensuciara los zapatos.

Y en contrasentido, la aportación más digna y congruente fue la de Verónica Pérez, que fiel a la postura de Marko Cortés antepuso que para la aprobación que se considere en la iniciativa la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que sea de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Sin embargo, López Hernández volvió a utilizar la tribuna y pidió el voto de Verónica aunque vaya contra la cerrazón del líder nacional del PAN, Marko Cortés pues, para eso, recordó que la iniciativa ha sido añadida con un párrafo que dice: “La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de la Constitución”.

La minuta de la iniciativa aún no se ha recibido en la Legislatura del Estado, pero cuando llegue habrá de discutirse y, como dijo el petista, será aprobada sin mayor problema.

Advertir que el secretario de Gobernación conoce los problemas económicos que heredó el pasado gobierno a Esteban Villegas. Los conoció el día que asumió el sanjuanero, y quizá por eso adelantó que a nuestro estado le va a ir muy bien.

La misma oferta, hay que subrayarlo, la va haciendo en todas las legislaturas a las que ha acudido a pedir el apoyo para que la iniciativa de Yolanda se convierta en reforma electoral, aunque el caso debe mirarse bajo la óptica de Esteban que del poquito más de mes que lleva de gobernador ha estado todos los días haciendo distintas gestiones ante la Federación.

Adán Augusto aseguró que el presidente López Obrador tiene una especial simpatía por Durango, especialmente desde que asumió Villegas Villarreal y lo demostró en los primeros días de la asunción, pues no se tenía para la nómina y la Federación mandó un poquito más de lo que había solicitado el mandatario estatal, lo recordó durante el uso de la tribuna.

Algunos de los presentes, enterados de la situación que halló Esteban, no una, ni dos, sino muchas ocasiones pidieron a grito abierto que se traiga a los ladrones y se les quite lo que se llevaron, aunque nadie, ni Esteban, ni Adán Augusto y ni un solo diputado recordaron que la tragedia por la que cruza nuestra entidad tiene nombres y apellidos.

Aunque muchos creyeron que AMLO se estaba abriendo con todo a favor de Claudia Sheinbaum, en los hechos le está poniendo un escaparate invaluable a Adán Augusto López con su pasarela nacional.

El secretario de Gobernación está recorriendo todo el país buscando el respaldo de propios y de extraños y mire que lo está consiguiendo.

Ayer, en las reuniones que tuvo en esta capital no faltaron los gritos de “Augusto presidente”, o de “Que sigan los López”, y en el fondo, pero bien en el fondo, eso es lo que se pretende con su recorrido nacional bajo el pretexto de la iniciativa de Yolanda de la Torre.

Mientras, las otras corcholatas o corcholatos permanecen agazapados esperando su turno que, sin embargo, se está tardando, no encuentran la forma de ser abrazados por su líder, o de menos que se acuerde de ellos.

Ricardo Monreal, que es aspirante a corcholato, insiste en que irá en la boleta, que a pesar de la golpiza que le ha desatado Layda Sansores, él insistirá, pues de entrada ya la demandó por grabaciones ilegales y otras yerbas y espera salir adelante en su pretensión presidencial.

Marcar que Alejandro “Vandalito” Moreno sigue desfilando por diversos medios televisivos aclarando que los diputados priistas no respaldarán las reformas eléctrica y política que están en el tintero.

En días pasados el titular de Gobernación Adán Augusto López aseguró que “se están construyendo puentes coincidentes hacia las reformas política y eléctrica.

No lo dijo, pero muchos intuyeron que se refería al acuerdo con “Vandalito” para apoyar que el Ejército siga en las calles hasta 2028.

Sin embargo, hay que subrayar que la supuesta iniciativa de Yolanda de la Torre no fue en realidad de ella, fue idea del presidente López Obrador, y que, sin embargo, en los negocios con “Vandalito” para que Layda Sansores ya no sacara los audios se incluyó la tal iniciativa, o sea, nada más se le agregó el nombre de Yolanda, y se le atribuyó a los priistas, pero… la realidad es la que les cuento.

Y el líder nacional del PRI ha repetido que la negociación por la controversial iniciativa fue lo único que acordó con Morena, pero que las iniciativas eléctrica, que fue botada hace meses, igual que la iniciativa política, de la misma manera serán rechazadas por la bancada tricolor cuando lleguen a la discusión, si es que llegan.

El diputado Luis Enrique Benítez se quejó ayer en redes de que ayer sí iríamos los medios de comunicación a la sesión con el secretario de Gobernación, y sobre todo porque no nos quedamos a los debates.

Se queja también de que no hay crónicas parlamentarias, pero nosotros le diríamos que no vamos a las discusiones porque de aquellos enconados enfrentamientos verbales que tenían hace tiempo, algunos años por cierto, ya no hay nada.

Mal nos veríamos haciendo una crónica de las adulaciones que en su mayoría pronunciaron los diputados participantes. Ya les platicamos la súper barbeada del petista Mario Alfonso Delgado. Bueno, pues hasta incomodó a Adán Augusto por tan grande barrabasada, y ojalá nunca pregunte todo lo que comentaron los asistentes a la sesión, pena ajena que en serio nos empujaron a irnos, pero aguantamos otro poco para completar las cinco horas aplastados y sin un móndrigo vaso de agua.

Todos, menos Vero Pérez, quedaron como unos grandísimos barberos que perdieron hasta la dignidad de hablar en contra de sus principios, pero como querían quedar bien ahí están de arrastrados, para decirlo mejor.

Y la verdad, para terminar la respuesta, le diríamos a Luis Enrique que hace más de 30 años que no me invitaban a un evento tan largo, más de cinco horas, más el tiempo que se nos pidió llegáramos con anticipación. No manchen… claro que teníamos que salirnos.

Anima a los distintos sectores productivos la renovación de relaciones entre el estado y la federación, y ojalá se aterrice, que llegue pronto para detener el cierre masivo de empresas locales por la falta de pago del gobierno.

Todos los días, dijo la expresidenta de CANACINTRA, María Elena Gaucín, están cerrando empresas de distintos tamaños debido a la falta de recursos para continuar con nómina, insumos e impuestos, toda vez que esas empresas en un sesenta por ciento de sus ingresos dependían del Gobierno del Estado, y como la administración pasada no les pagó a nadie, todo mundo está quebrado. Los más, han podido aplazar esa agonía gracias a créditos bancarios y otras vías de ingresos, pero ya no pueden más y no les queda más que cerrar, no tienen el auxilio de nadie.

Lo más lamentable de este problema es que en el cierre de las empresas se están desapareciendo cientos o miles de fuentes de empleo, cuyos trabajadores pasan a formar el lamentable ejército de desempleados que está en constante crecimiento, pues no es poca cosa el decir que están cerrando cada día un promedio de 5 empresas.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal general en el estado, aseguró ayer a los reporteros que la Interpol había emitido fichas rojas contra varios de los causantes de la debacle económica estatal, pero saben qué, ya buscamos y no hay nada.

Ignoramos si el dicho de la funcionaria tiene que ver con sus intenciones, con sus deseos, pero en los hechos no existe ningún señalamiento contra la banda de forajidos que se llevó todo de Durango.

A menos que en el trámite vayan bien las cosas y que se emita pronto, pero hasta esta mañana no había nada en los archivos policíacos nacionales e internacionales.

Aunque, a varios no deben buscarlos en ninguna parte, están aquí. Ya dijimos que a José Rosas lo han visto ir y venir a México; Rubén anda tan fresco como una lechuga haciendo la despensa, Verónica sigue en el cabildo capitalino cobrando sin mayor dificultad.

Otros son funcionarios en los distintos niveles de gobierno, aquí están a la mano pues, no hay que ir a buscarlos a ninguna parte.

Manuel Espino, duranguense él, se puso de pechito al sugerir que el Gobierno Federal tenga un mejor acercamiento con el crimen organizado para reducir la violencia en el país.

No sería extraño pensar que como ya fue jefe de una institución policíaca, ya adelantó cualquier posibilidad de estrechar lazos con la malandrada para que se porten bien.

Espino demostró que no ha estado al tanto del país en los últimos años, ignora que la delincuencia la tenemos ya hasta en la sopa y que son dueños de todo lo imaginable.

Pero… pedir más, nos parece muy desfachatado, muy cínico, especialmente si nada tiene que ver en el mensaje, claro.

Se comienzan a calentar los ánimos en las filas blanquiazules, en búsqueda de la dirigencia estatal, pues ya Mario Salazar Madera se registró como aspirante al CDE del PAN, donde dijo será un dirigente de tiempo completo de llegar a relevar en el cargo a Verónica Pérez.

Salazar Madera lleva de compañera de fórmula como secretaria general a Verónica González Olguín, prometió ser un dirigente de tiempo completo, pues no tiene algún cargo público, y no tiene la intención de buscar que la dirigencia sea una plataforma para aspirar a un “hueso”, expresó ante la presencia de militantes que se dieron cita en las instalaciones del CDE PAN Durango.

Señaló que en su recorrido por los municipios del estado la militancia está dolida, con la utilización de comités municipales o estales como un trampolín para otro puesto, además de que las decisiones que se han tomado no contemplan el sentir de los municipios, ya que no se ha planteado una estrategia en equipo.

“Ser dirigente no implica si tienes tanto tiempo aquí o allá, si tienes más cargos o menos, o varios años de militancia. Hoy se requiere un dirigente con responsabilidad”, dijo.

Salazar Madera señaló que continuarán buscando la unidad en la renovación de la dirigencia estatal, ya que se necesita un partido unido para que salga fortalecido en las próximas elecciones que se avecinan…

Después de una temporada de lluvias que empeoró las condiciones en las que se encontraban muchas calles en la capital del estado, pues la mayoría ya estaban deterioradas antes de las intensas precipitaciones de semanas anteriores, se puede observar el esfuerzo y el interés de las autoridades por mejorar esta situación por medio de trabajos de reparación en distintos puntos de la zona urbana.

Acciones que muestran una diferencia con respecto a gobiernos anteriores, cuando iniciaban los trabajos de bacheo y reparación de las vialidades prácticamente cuando iniciaban las lluvias, sin aprovechar los meses de estiaje que se tienen en la entidad y durante los cuales no se registran precipitaciones, de tal manera que pueden trabajar en mejores condiciones por la falta de humedad en el suelo.

Es de esperarse que esta labor no quede solamente en unas cuantas calles ni sea una campaña con efectos mediáticos, como ha sucedido anteriormente, sino que se convierta en un esfuerzo permanente, como se requiere para reducir el deterioro que se puede observar en los pavimentos de toda la ciudad y que de esta forma se evite que aumenten los daños, para tener mejores calles.

Y a pesar de que en estos momentos se enfrentan retos financieros y si lo que se busca es demostrar que tal circunstancia no detendrá el esfuerzo por mejorar, entonces esperaremos ver los resultados en los siguientes meses, pues los ciudadanos y sus vehículos lo necesitan…

Ojalá que todos tengamos un espacio para enviar nuestras mejores vibras a los Alacranes de Durango que esta tarde juegan la ida frente al súper líder del torneo regular Toros de Celaya en partido que van ganando 1-0.

Sabemos de muchos aficionados que hicieron el viaje a la cajetera ciudad, aunque serán menos que los aficionados locales que tendrán todo para impulsar a su oncena, pero como decíamos, el Alacranes se significó por brindar buenos partidos de visita. Así venció en su casa al Dorados de Sinaloa.

Entonces, esta tarde hay que verlos y por otro lado impulsarlos desde donde nos encontremos. No está fácil la empresa, desde luego, pero pidámosle a todos los santos que cierren la portería alacrana y abran la cajetera para que los nuestros puedan hacer los dos goles que necesitan para pasar a la siguiente ronda, que será todavía más complicada en el supuesto que se dé.

No obstante, refrendar nuestra entrega al conjunto verdiblanco que tiene, aunque muchos lo duden, la calidad para vencerlos allá y sobre todo con que no los vuelvan a acuchillar con el silbato como ocurrió aquí y con la infeliz anotación con la que perdieron 41 juegos invictos.

El juego será transmitido por ESPN, aunque el otro día le hicimos publicidad gratis a Fox Sports, pero no, pasará por ESPN.

