Siete Días de Grilla

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo aquí para capturar a G-1 una copia fiel del Culiacanazo 2.0. No le avisó a nadie, a nadie, incluso la información a Esteban Villegas llegó cuatro horas después, que se supo en “La Mañanera”.

Igual que en la capital sinaloense, la tropa se desplazó en naves castrenses de forma sigilosa, cuya quietud permitió la operación en un corto tiempo. Hubo intercambio de metralla y varias bajas, pero se controló la situación.

Recordar que en Culiacán las fuerzas de élite llegaron, cercaron el objetivo, redujeron a los escoltas, se extrajo a Ovidio y de inmediato fue llevado a la Ciudad de México.

El caso del G-1 fue distinto, lo atraparon de madrugada, lo aseguraron quién sabe dónde y para evitar algún intento de rescate lo tuvieron sometido hasta allá por las 18:00 horas, cuando el avión que esperaban en el aeropuerto Guadalupe Victoria arrancó y voló hasta la capital de la República sin el menor incidente.

Advertir que nuestros reporteros fueron informados del caso hacia las 5:00 horas, y aunque nos tardamos algún tiempo en el traslado, llegamos tres horas antes que los demás, y pudimos transmitir en vivo y en directo escenas que nadie más tuvo.

Esa agilidad de nuestro personal permitió la primicia, primero en vivo y en tiempo real, y luego en material grabado, pero advertir que los temores que despiertan el tableteo de las armas automáticas volvió a valer la pena. Volvimos a estar en muchas partes del mundo, fuimos de nueva cuenta referentes de la actualidad en Durango.

Sobra decir que los sistemas de inteligencia de la administración estatal están quedando a deber, no es admisible que suceda un episodio tan escandaloso y que la autoridad local ni se entere.

Reconocer, sin embargo, que ese es el propósito precisamente de no informar a las autoridades locales, para que no se filtre la información, pero el episodio nos dejó por de más claro que puede suceder algo igual o peor de grave y nuestros policías cachando moscas.

Sobre el detalle de las cosas se supo hacia el amanecer, cuando en la mañanera el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval informó del operativo, y parcialmente de los resultados.

Aseguró que se había detenido a Gerardo Soberanes, y junto a él a otras personas, de las que no abundó en datos. Dijo que fue un operativo puntual, aseado, que no dejó daños colaterales.

Se creyó entonces que como en el Culiacanazo 2.0, aviones de la SEDENA hicieron el rápido traslado de Soberanes a la Ciudad de México, sin embargo, luego se dijo que fue un señuelo, que al G-1 se le mantuvo cautivo en algún lugar de la capital hasta allá por las 18:00 horas, cuando fue trasladado a la capital de la República.

La ministra Jazmín Esquivel tiene sus días contados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no se va por su propio pie la adversidad la obligará a retirarse del más alto cuerpo colegiado.

Ya tiene varias denuncias en contra en la propia Corte, donde diversos abogados han pedido juicio político para retirarla del Poder Judicial y parece que no la salvará ni el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha confirmado que la “ministra” plagió o copió la tesis de Édgar Báez. Ella, en su plan de defensa alegó que fue Édgar quien la copió a ella, solo que en el cuerpo de su inconformidad se contradice más en el tiempo, puesto que no solo la presentó en 1987, un año después que Báez, sino que en la relatoría incluye datos sobre reformas legales que se hicieron año o años después.

Está echada la suerte de la “ministra” por evidente contaminación tanto a la Corte como a la UNAM. Ha de anularse el título de licenciada en Derecho, tiene que dejar el supremo tribunal y responder por la falsedad de documentos que también ya le preparan.

Nadie sabe, nadie supo cómo es que le abrieron las puertas a José Alberto Bustamante, pero de que se las abrieron, ni duda cabe. Le hicieron cuentas de las gorditas que no pagó, pero le perdonaron los grandes saqueos a las arcas estatales.

Es que a José Alberto lo trajeron de Zapopan, donde disfrutaba en “La Docena”, que por cierto es uno de los mejores restaurantes de mariscos de aquella región y que en el supuesto es propiedad de un duranguense, ¿qué les parece?

El caso es que al muy ilustre señor lo trajeron por “robo agravado”, y al final el juez le catafixió las acusaciones por un par de jalones de orejas y un par de visajes, para que se le quite y no vuelva a hacerlo.

O sea que, no nos hagamos penejos, no habrá razones jurídicas ni para encarcelar al gran ladrón ni a ninguno de sus cómplices de la pandilla que azotó Durango en los pasados seis años, no soñemos despiertos.

Si alguien conoce el municipio de Durango es el alcalde José Antonio Ochoa, y quien mejor entiende que no nada más es el primer cuadro de la ciudad. Trae planes para llevar, si no todo, poquito a todas partes.

Se está renovando la carpeta asfáltica de algunas de las principales arterias de la capital, pero eso no quiere decir que su acción se limite a la ciudad de Durango.

Nada más de entrada, el pavimento llegará este año a por lo menos siete colonias de la periferia, aparte de las distintas calles principales en las que ya se trabaja.

Eso sí, se llevará tiempo, y es en eso en lo que debemos estar conscientes, aunque ya es posible hacer un buen resumen de lo que han sido sus primeros cien días de gobierno, que es positivo en sus distintos costados.

No es gratuito el que haya aparecido en los últimos sondeos como uno de los mejores alcaldes del país, y con perspectiva de seguir ascendiendo hasta los primeros peldaños.

Excelente noticia está circulando en los mentideros públicos sobre el relevo del comandante de la Cruz Roja, Rubén Ruvalcaba, pues gracias a su entrega a los demás de toda la vida, asciende a comandante estatal.

Temprano se escuchó del rumor al interior de la benemérita institución, en la que finalmente se le hace justicia a un hombre entregado de siempre al servicio de los que llegan a necesitar el auxilio.

Ruvalcaba es un socorrista de las 24 horas al día, que pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, siempre está presto para salir en el acto para auxiliar a alguien.

Esa es la razón por la que la delegación estatal a cargo del ingeniero Guillermo Pérez Gavilán decide ascender al comandante Ruvalcaba a la comandancia estatal de la propia institución. Felicidades, ¡que sea para bien..!

La celebración del 80 aniversario de la creación del IMSS se realizó a nivel federal con un recuento de los avances médicos y de carácter social que se han logrado en el Instituto desde su creación que, como es de esperarse en cualquier ceremonia de esta naturaleza, se trata de resultados positivos que se han alcanzado en algunos aspectos, como es el servicio médico al que tienen acceso los trabajadores afiliados y sus familias, principalmente, particularmente en medicina de alta especialidad.

Si bien hay que señalar que el mensaje del director general se refiere a los logros alcanzados, habla de que se detuvo una privatización silenciosa, pero no dice cómo se enfrentarán los retos que tienen actualmente tanto en el tema de prestaciones sociales, como también en salud, así como tampoco indica cómo se resolverán los problemas que un día sí y el otro también tienen los derechohabientes cuando acuden a solicitar atención médica y para lograr una consulta con un médico familiar deben formarse a las puertas de la clínica que les corresponde desde las 4:00 de la mañana, con la esperanza de ser atendidos.

Tampoco se refiere al tiempo que debe esperar una persona para poder ser consultada por un especialista, sin importar lo complicado de su estado de salud, de las horas que esperan los pacientes en el área de urgencias para ser atendidos por los problemas que tienen, para luego encontrarse que no se tienen los medicamentos que necesitan.

Y en este renglón hay que mencionar el calvario que representa ir a la farmacia por las medicinas prescritas, pues la respuesta del personal recuerda un programa cómico, porque siempre es “no hay, no hay, venga la otra semana”, mientras el director general asegura que se resolvieron los problemas en el abasto de medicamentos. Y tal vez así fue, en los informes que recibe o en el multiverso o en una realidad alterna, porque la situación en clínicas y hospitales es muy distinta.

Parece que en aras de festejar aniversarios los discursos se muestran cada vez más distantes de la realidad que viven miles de derechohabientes en una institución que inició con los mejores objetivos y que tuvo un tiempo en el cual los servicios médicos fueron muy buenos, pero que ya quedó en el pasado.

No se lo digan a nadie, para que no se haga chisme, pero se dijo en el peinador que las secciones del SNTE en Durango esperan que pronto el gobierno les pague lo que les adeuda, de lo contrario quién sabe qué pueda pasar.

Hay negociaciones, sí, pero avanzan muy lento, tan lento que molesta a muchos mentores y llaman a la rebelión para que se les escuche y de una buena vez se les pague lo que se les debe, sobre todo porque se trata de trabajos ya realizados, que no tienen por qué tardar tanto tiempo en su liquidación, además de que el Gobierno Federal asegura que siempre ha radicado en tiempo los dineros educativos y que nada justifica la tardanza.

No les platicamos más, pero se advierte que si Guillermo Adame no responde satisfactoriamente a los maestros, en el corto tiempo, le voltearán de cabeza la educación en la entidad. ¡Avisados..!

Es necesario que las autoridades educativas de la entidad ya no se hagan de la vista gorda y quieran minimizar o aparentar que no pasa nada en las escuelas locales y empiecen a implementar la operación mochila.

Y es que esta semana se dio a conocer que en la Secundaria Santos Valdez un alumno fue sorprendido con un arma, tras lo cual fue suspendido por tres días y se pasó el reporte a las autoridades para que sean los padres del menor quienes respondan por lo acontecido.

Aunque la Secretaría de Educación consideró este caso aislado es necesario que tanto padres de familia como directores y maestros de las escuelas tomen las medidas necesarias por su cuenta para prevenir incidentes de este tipo, pues está más que claro que para los burócratas y funcionarios que se la pasan tomando café detrás de un escritorio y platicando con las secretarias todo es bello y bonito.

Es de reconocer que algunas instituciones realicen simulacros en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil y brigadas internas de alumnos y maestros, con la finalidad de prevenir este tipo de incidentes, todos sepan qué hacer pues nadie está exento de pasar por una situación de peligro.

Pese a ello, no deja de preocupar que en primarias, secundarias, prepas y hasta universidades se pueda dar el caso de algún alumno que tras ser reprobado, expulsado, castigado, o cualquier otro motivo, se decida a llevar un arma y agredir al personal y alumnos, como ya ha ocurrido en otros países y hasta en estados vecinos.

No sorprendió a nadie la revelación del líder sindical de la UJED José Francisco Olivas Quiroga de que la casa de estudios tiene unos 400 “aviadores”, por lo bajito, y que pueden ser más.

Y no sorprendió porque nosotros lo hemos señalado en repetidas ocasiones, que alguien debe quitarle esa chinche de encima a la Universidad Juárez, pues no tiene dinero, y el poco que tiene se lo llevan los “aviadores”, ¿pues cómo?

Además, para que la casa de estudios tenga tanta gente sin trabajar es que alguien lo ha permitido y aunque sean costumbres antiquísimas no importa, alguien debe hacer algo para quitarle esa sarta de alacranes a la institución educativa.

Olivas Quiroga debe ser escuchado rápido por la rectoría a cargo de Rubén Solís Ríos, porque de lo contrario pronto empezará a dar nombres y arderá la nómina universitaria.

Claro que le vendría bien una limpia a los dineros que emplea la UJED en sus trabajadores, porque es mucho y para nada, pues no hacen nada, aunque por separado todavía están ahí los “catedráticos” que mantienen la vieja regla del lunes, miércoles, jueves y viernes social, en los que no se paran a dar clases ni por accidente, y si alguien aprende es porque quiere aprender, no porque haya tenido “catedráticos” de los que brillan por su ausencia en las aulas, pero que hacen mucha presencia en la nómina.

Siguen los problemas en la recaudación estatal para acelerar el cobro del replaqueo. Están atendiendo a 600 personas por día que, sin embargo, aseguran perder mucho tiempo en el trámite.

La atención a 600 contribuyentes implica hacer el trámite prácticamente manual, a la antigüita, con papeles y más papeles, firmas y más firmas.

La Secretaría de Finanzas, para terminar con esa pérdida de tiempo y alcanzar una pronta recaudación, está por adquirir e instalar un moderno sistema digital con el que se espera ponerle punto final al tema que hoy mismo tiene desesperados a cientos de ciudadanos por no poder pagar sus impuestos.

Valga la comparación, pero se asegura que la Dirección de Finanzas del Municipio ha bajado de 8 a 4 minutos la atención de un contribuyente, lo que permite hacer un trámite prácticamente en segundos, sin perder absolutamente nada de tiempo.

El tiempo de atención a un ciudadano, al inicio del actual trienio, era de 8 minutos, pero con la implementación de algunos recursos digitales se ha bajado a la mitad la pérdida de tiempo, y eso es lo importante, porque eso refleja la agilidad en la recaudación.

