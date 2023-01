Siete Días de Grilla

Mucho del nerviosismo de los contribuyentes que querían plaquear y encontraban problemas en el macrocentro instalado exprofeso tiene que ver con los descuentos ofrecidos.

Ayer, que regresó el gobernador Esteban Villegas a la actividad, luego del coronavirus sufrido, resolvió el tema ampliando al mes de febrero las mismas ofertas, aceptando que aquello no ha sido lo fluido que se quisiera por fallas oficiales.

Tiene la ciudadanía un mes más para tramitar sin prisas sus placas y tenencias. Ya podrán hacerlo sin la presión del tiempo y eso es una buena medida para los contribuyentes.

Ojalá que, finalizado febrero, si las cosas no se han regularizado en la expedición de las nuevas láminas, que se extienda más el descuento a fin de evitar la tensión y la inconformidad que muchas veces se desbordó en las inmediaciones de la velaria, y todo por falta de un sistema acorde a las necesidades, algo ajeno por completo a la voluntad de los ciudadanos cumplidos.

La captura de Gerardo Soberanes o G-1 no es cosa terminada, más bien es cosa empezada en la que todavía están pendientes una serie de detenciones de muy diversos personajes.

El ruido de la semana fue el operativo de la Sedena y de la Guardia Nacional para capturar a G-1, pues se hizo una copia del Culiacanazo 2.0, que no se le avisó a nadie, ni al gobernador Esteban Villegas, y eso sí que calienta.

Alguien pensaría, como nosotros llegamos a creer, que el operativo se dispuso desde la Ciudad de México, que vinieron, cercaron la casa de Gerardo y todo lo demás, pero… no hay tal, nunca vino nadie, ya estaban todos los efectivos aquí.

Y, para destantear al enemigo, a Soberanes no se lo llevaron inmediatamente a la Ciudad de México, sino unas doce horas después, cuando se habían tranquilizado las aguas y todo mundo pensaba que ya estaba el detenido en la capital, pues eso permitió llevarlo al aeropuerto y de ahí a México sin ninguna dificultad.

El caso es que quedan pendientes una serie de personajes, entre ellos varios funcionarios estatales que se asegura tienen ligas con G-1 y que están en deuda con la justicia.

El video de Lily Téllez ayuda o perjudica a Toño Ochoa, pues en los más hay la seguridad de que la sonorense ni por descuido conoce Durango, y mucho menos los problemas de nuestra capital.

Es pregunta, claro, y si quieren no la respondan, pero… eso preguntan algunos capitalinos que consideran que por lo conflictivo de Lily, en este momento no precisamente suma, sino exactamente lo contrario.

A ver, pongámonos de acuerdo y precisemos: No somos nosotros quienes decidieron que el exgobernador José Aispuro no sea candidato a una senaduría. Son los que deciden los que ya acordaron, hasta esta mañana, que no va.

Nuestra afirmación exclusiva planteada antier advierte que Aispuro no quedó bien con alguien de los que deciden, y que por esa razón no alcanzará a meterse a la boleta senatorial.

Justo los que mandan han decidido que Aispuro se abstenga por lo pronto, o por lo menos hasta lo que llevamos del año.

La decisión en este momento es definitiva, pero mientras no se haga una postulación, aunque dicen los que dijeron, mientras no haya candidatos, la posibilidad seguirá latente para él y para todos.

Ningún dinero alcanzará para llenar el hueco que dejaron las 33 madres muertas por meningitis, pero de acuerdo a lo proyectado las familias sobrevivientes recibirán poco más de 830 mil pesos por cada mujer fallecida.

No será suficiente para traer a esas víctimas, pero por lo pronto ayudaría para de alguna forma amainar los efectos provocados por la meningitis creada y fomentada en el Hospital del Parque y replicada en Santé, San Carlos y Dickaba.

Van 33 mujeres fallecidas y todavía están en riesgo otras cuarenta o cincuenta, y desde luego que la vida de una madre no vale 830 mil pesos, sino mucho más. Es más, es invaluable la presencia de la madre en la familia, pero algo debe ayudar ese dinero para tratar de aligerar la carga.

Mucho muy sospechosistas los panfletos contra Claudia Sheinbaum encontrados en la delegación Cuauhtémoc, que gobierna la panista Sandra Cuevas. “Los sembraron colaboradores de Claudia”, dijo.

“Yo nunca los vi, aunque hoy no bajé a la oficina donde supuestamente encontraron dichos panfletos, pero sería demasiado ingenuo ignorar que se trata de un delito, todavía resguardarlos en una oficina gubernamental. Como viven juzgan…”, dijo Sandra.

Sugeriría a quien mandó imprimir los susodichos panfletos que los impriman y los repartan, no que los impriman y los guarden en una oficina de gobierno opositor. Es ridículo e infantil el procedimiento, añadió la alcaldesa Cuevas.

Los volantes de marras dicen: “Claudia convirtió la CDMX en una tragedia. La quieres en tu ciudad”. Esta historia continuará…”.

Sí, que investiguen el origen de los panfletos, que aclaren quién los imprimió y quién los pagó, porque de la alcaldía de Cuauhtémoc no salió ni saldrá un peso para guerra negra. No tengo, ni mis colaboradores tienen necesidad de semejante bajeza, sostuvo Sandra.

El caso es que, efectivamente, por el escándalo que se hizo sobre “el gran descubrimiento de los panfletos contra Claudia…”, al final no se repartieron, pero el desprestigio siguió en caída libre para la aspirante presidencial.

O sea que, para no ir muy lejos por la respuesta, se están sobrecalentando las cosas antes de lo esperado respecto a la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional.

Si nadie de la oposición mandó imprimir esas boletas, la autoría está en el equipo de Claudia, quizá con el propósito de hacerla víctima y poder levantarla en la encuesta respectiva.

Ayer, pronto se corrió el rumor, personal del gobierno de la Ciudad de México encontró 13 paquetes conteniendo mensajes contra Sheinbaum y se acusó a Sandra Cuevas, quien pidió se investigue de inmediato y se llegue a los responsables. El contralor de la Ciudad de México anunció haber encontrado tales panfletos, y lo hizo respaldado por un verdadero ejército de granaderos. Una exageración sin nombre.

Antepuso que huele mal el asunto, o más bien huele a táctica promocional del equipo de Claudia y se están haciendo las víctimas para poder levantarla en la encuesta morenista.

Y sí, sería muy ingenua, o demasiado tonta Sandra Cuevas y/o su equipo de trabajo como para mandar hacer los panfletos y luego guardarlos en oficinas del gobierno de la demarcación, como guardando en su oficina las pruebas del delito, como para hacer creer que ella mandó imprimirlos y culparla de lo que pueda pasar.

Sintetizando, se están calentando demasiado pronto las cosas entre morenistas para asegurar o tratar de amarrar la candidatura que, por ahora, y en el caso de Sheinbaum, queda supeditada a los efectos terribles de las muertes en el metro capitalino y sus constantes fallas, pues no pocos aseguran que es consecuencia a la falta de mantenimiento para ahorrar lo que están utilizando en la promoción de Claudia.

La estrategia de Morena para escoger a su candidato presidencial está fallando, particularmente en el tiempo, pues es demasiado temprano y los daños los están resintiendo ya los aspirantes.

Y luego, para encontrar que el líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, parece que ya decidió quien a su sano juicio debe ser el abanderado, y el escogido parece ser Claudia Sheinbaum.

Solo que Claudia no se la acaba con las desgracias registradas en el sistema de transporte de la Ciudad de México, que en sus fallas suma decenas de muertos y cientos de lesionados, y ese será su principal lastre con el que puede llegar a la candidatura, que no es poca cosa.

Mientras tanto, en la parcela de enfrente, la de Va por México, aparentemente no tiene prospectos para la misma candidatura, aunque los más parecen resueltos a ir con Ricardo Anaya, el aspirante que pudo vencer a AMLO, pero que lo bajaron a la mala, inventándole delitos que luego aceptó la entonces PGR que nunca existieron, pero que tenían como propósito dañarle en sus aspiraciones presidenciales, como ocurrió.

Aparte, tanto en el PAN como en el PRI, y hasta en el PRD tienen militantes de prestigio, respetados y respetables que con una buena promoción se andan metiendo al podium.

Recordar que PRI, PAN y PRD hallaron puntos de acuerdo en los que al final aceptarían la última palabra del PAN, pero el mismo PAN acudiría a quien estuviese mejor posicionado que Ricardo y lo aceptaría sin ningún problema, sobre todo si con ese prospecto se aseguraría llegar hasta los trofeos.

Nuevamente la violencia contra las mujeres causa polémica en la opinión pública, a pesar de que se trata de una situación que forma parte de la cotidianeidad de más del 50 por ciento de la población duranguense, en distintas expresiones y en mayor o menor grado, pero que se convirtió en uno de los temas polémicos de la semana que hoy termina.

Esto debido a la desafortunada conducta del presidente municipal de San Juan del Río, que parece no ser algo inusual en su actuar, solamente que en esta ocasión todo indica que uno de los incidentes quedó grabado en video por cámaras de seguridad, el cual fue difundido en redes sociales para retomar la discusión y enojo por un problema que parece no tener fin, pero que en esta ocasión se dirigió a la actuación tan lamentable del alcalde, la cual fue criticada y señalada tanto por colectivos feministas como por tres legisladoras que coincidieron al condenar al personaje y exigir que sea castigado, que se le aplique la ley.

El hecho de que el personaje tomó la decisión de solicitar licencia del cargo que ocupaba no sirvió para calmar el enojo por sus acciones, pues nuevamente quedó en evidencia uno de los problemas que agudizan la violencia de género, que afecta principalmente a las mujeres, como es el abuso del poder y la posibilidad de que por esta causa exista el riesgo de que el delito quede impune.

No solamente porque el sujeto argumentó tener fuero, sino porque la familia de la mujer agredida dio a conocer que se presentó una denuncia en contra del mismo, sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia, a pesar de que una de las legisladoras aclaró que los presidentes municipales no tienen fuero como tampoco lo tienen las y los diputados, ni el gobernador, quien por cierto después de rendir protesta como tal condenó este tipo de agresiones y habló de cero tolerancia para quienes las cometan.

Ante ello solamente queda esperar la actuación de las autoridades a las que les corresponda atender este caso y ver que, efectivamente, se aplique la ley en este y todos los casos donde se presente violencia de género.

Alguien que me explique si es cierto como es, o como dicen, que minutos después de la visita de la señora Marisol Rosso a San Juan del Río, el alcalde Hugo Alberto Gándara Hurtado anunció su retiro de la alcaldía.

No hay coincidencias en la política, dicen que es una regla que ya reconocían nuestros ancestros y que sucede demasiadamente frecuente con quien llega a meter las cuatro.

Es que el alcalde, ahora licenciado, o con licencia pues, era uno de los ediles más activos en la promoción de los derechos de la mujer, la necesidad de su protección y ni qué decir del respeto a la familia, pues fue lo primero que hizo contra su esposa.

La realidad es como se cuenta en la historia, la señora Rosso hizo un viaje relámpago en helicóptero, acompañada de varias damas ahora responsables del respeto a la mujer, y a los pocos minutos surgió la separación del jefe de la comuna sanjuanera.

Quién sabe qué platicaría la esposa del gobernador Esteban con Gándara, el caso es que, sin meter las manos sufrió la peor caída que haya sufrido y quizá no se levante, pues las pruebas las conoce ya todo mundo. No hay defensa pues, de modo que lo más posible es que no regrese.

No se requiere mucha valentía para decir lo que está diciendo, que su sucesor Toño Ochoa no está cumpliendo con su responsabilidad. Jorge Salum sería el menos indicado para subrayarlo, él no lo hizo en los tres años que gobernó y Toño apenas empieza.

Critica Jorge que el municipio está perdiendo espacios de mando ante las fuerzas oscuras de nuestra capital, pero… fueron esas mismas fuerzas las que lo tuvieron maniatado durante tres años, que no le permitieron hacer nada, excepto el túnel “El Chaparreño”.

Algunos creen valiente a Salum, cuando señala que lo que está mal está mal, aunque le digan que está bien. Y tiene razón en parte, pero él estuvo atorado durante tres años precisamente por esos prietitos en el arroz.

O, en todo caso, que nos diga en qué quedó aquello de las miles de lámparas de vapor de cuarzo que se “esfumaron” de las bodegas municipales, o que nos aclare qué pasó con los “moches” hasta del 15% que se imponía en obras públicas ganara o no se ganara algún contrato y para finalizar, es que hay más temas, que nos diga por qué nunca se utilizaron los varios cientos o miles de cámaras de solapa para los policías y agentes viales, pues se compraron contra la voluntad de los que mandaron en su gobierno. Entonces, cómo estar escupiendo para arriba.

El desbordado precio del huevo en México tiene que ver con la oferta y la demanda consecuencia de la gripe aviar que se está resintiendo en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Y sin embargo, se mueve, pues los productores mexicanos temen que ante la carestía en México pronto empiecen a traer huevo ilegal y quizá más barato del vecino país del norte.

La gripe aviar está pegando y fuerte en los Estados Unidos, pero aun así la producción del alimento es de un alto volumen que le permite exportar al exterior, de ahí el riesgo que amenaza a México.

O sea que, para no especular demasiado, viene una escasez marcada, tendremos que acomodarnos a la realidad y dejar de consumir el producto para obligar al mercado su ordenamiento y la racionalización de los precios.

Hace una semana, cuando las madres iban a la tienda a comprar huevo se encontraron que el kilo estaba en más de 30 pesos y se escandalizaron, pero ahora ronda los más de 50 pesos, pero seguirá subiendo mientras se mantenga la demanda y no mejore la oferta, por eso nuestra sugerencia de que por una temporada nos olvidemos de ese alimento y volvamos la cara a las verduras, los frijolitos y el fideo, que nunca dejarán de ser un manjar en la mesa de los mexicanos, y ni se diga el fideo cambray con frijolitos de la hoya, acabados de cocer. ¡No, hasta se me abrió el apetito..!

