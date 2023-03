Siete Días de Grilla

Durango salió del semáforo rojo de la Secretaría de Hacienda, por el que fue un sujeto insolvente, sin posibilidades de ningún tipo de crédito durante meses.

¿Y eso en qué beneficia a los duranguenses? Muy sencillo: La administración encargada a Esteban Villegas pasa a ser un sujeto de crédito que puede recurrir a diversas instancias en busca de los recursos para impulsar una buena administración.

No se han resuelto lo problemas económicos del gobierno, hay que entenderlo, pero no se está en la situación en que se hallaba en septiembre pasado cuando aquello era un caos con un quebradero sin precedentes por todas partes.

La sorpresa de la semana, no obstante, ha sido el anuncio del gobernador en el que precisa que Durango pasó del rojo al amarillo en el semáforo de “Lolita”. Lo óptimo sería haber pasado del rojo al verde, pero… para alcanzarlo todavía hay que hacer una serie de modificaciones en la administración.

Aunque el amarillo tampoco es la solución definitiva a las finanzas estatales, pero se está más cerca de conseguirla.

La noticia del año, y quizá de muchos años, es la confirmación de la instalación de la gran planta armadora de Tesla en el área de Monterrey. El proyecto de Elon Musk traerá más de cinco mil millones de dólares de inversión.

La especie, obviamente, sacudió las finanzas nacionales, dado que hace tiempo no se hace una inversión de esa envergadura en el país. Y será, como dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, una planta que de una y otra manera beneficiará no solo a Monterrey, sino a todo el país, generará empleo indirecto a muchos estados e impuestos a la nación.

Acá, el gobernador Esteban Villegas asegura que desde el primer momento en que se confirmó la planta se empezó a ofertar a Durango entre los estados potenciales para auxiliar a la gran fábrica con diversos materiales y equipos complementarios que podemos construir.

O sea, y no se diga por la cercanía con Monterrey. Durango sería privilegiado para surtir a la gran fábrica y así mejorar mucho nuestra rezagada economía.

Lamentable la noticia tempranera de que alguien amenazó a la presidenta de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Norma Piña, para garantizar la aprobación del Plan B.

Tristemente lamentable pero es consecuencia del linchamiento que ha emprendido en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un día sí, y otro también, AMLO ha golpeado a la nueva presidenta y a otros miembros del alto cuerpo colegiado, la más alta tribuna y algo de lo poco confiable que nos queda a los mexicanos.

Ojalá que se trate de alguna mala broma que nunca se llegue a materializar, porque, de ocurrir, sin baranda estaremos retrocediendo a la barbarie que tanta sangre costó al México del pasado.

Mucho nos gustaría que fuese broma, que alguien no tenía qué hacer y creyó que armando esa vacilada conseguiría amedrentar a la presidenta del gran tribunal, aunque… ya están curtidos en amenazas los integrantes del Poder Judicial.

Lamentable que sea otro poder, otro de los tres poderes, el que de manera constante esté atacando a la Corte, que integra un poder autónomo y que no ha de obedecer a los otros dos.

Saben de eso y ojalá no se asusten o los empujen a fallar de manera equivocada o sesgada, que al caso daría al traste no solo con ese poder, sino con la patria toda. Qué lamentable, pero es el resultado de la sinrazón que suele ocurrir en tiempos de arbitrariedad y excesos gubernamentales.

Alguien puede ser tan ingenuo que echó las campanas a sonar al momento de bajar la cotización de los 18 pesos por dólar. ¿Nadie en su sano juicio entiende que en las exportaciones México está recibiendo menos pesos..?

No pocos andan festejando igual que cuando México empata en futbol con algún equipo “patito”, cuando el bajón en la cotización perjudica no nada más a la industria, sino a todas las familias que reciben remesas de los Estados Unidos, pues ay del que no lo entienda, las familias están recibiendo menos pesos.

Aparte, por si aquello no fuese suficiente, entre los cuatroteros hay muchos que le atribuyen la baja cotización a los grandes aciertos del Gobierno Federal, y eso no es cierto, y estaría peor si lo fuera.

El gobierno no ha movido un dedo para que la cotización tienda a ir a la baja. Aclarado queda que el bajón de la semana ocurrió al confirmarse la instalación en Monterrey de la gran planta de Tesla, por su probable inversión multimillonaria, y no por otra causa.

Otros también le atribuyen al presidente Andrés Manuel López Obrador su decisión de traer hacia acá la gran inversión.

Ayer platicamos que, sin embargo, la planta la gestionó y obtuvo, en realidad, una amiga del gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien coincidiera en su etapa estudiantil en el Tec de Monterrey. Así de simple.

Han de saber Marko Cortés y José Aispuro que su nueva reunión presumida en redes sociales, junto a otros exgobernadores y gobernadores panistas, ha sido una verdadera patada de mula en los puros hoevos de los duranguenses.

O es que no se enteraron de la revolución que levantó el líder panista el otro día que vino a tratar de justificar lo injustificable, les llovió pero de lo lindo ante la sola posibilidad senatorial del exgobernador.

Muchos creyeron que tanto uno como otro, vista la avalancha de críticas, no pocas puntuales y precisas, se olvidarían de la senaduría, pero… la foto de esta mañana viene a demostrar que no hay tal, que tanto Marko como Aispuro siguen en sus negocios.

Es que -creen muchos- Cortés, en su calidad de líder blanquiazul, sería el primero obligado en pedirle un informe a José sobre su desastrosa administración, y hasta ahora no lo ha hecho. Parece contento con los prietitos que dejó por acá.

Trasciende también que el pasado gobierno “esfumó” casi 20 millones de pesos que debió entregar a los ganaderos para que impulsaran o mejoraran la exportación.

Otra noticia importante de la semana fue el revés propinado por el Instituto Nacional Electoral a Alejandro “Vandalito” Moreno como presidente del CEN del PRI. Le ordena abandonar la presidencia lo antes posible.

La extensión de su plazo es ilegal, no está debidamente justificada. No hay razones, tiene que dejar el cargo lo antes posible.

Ha impugnado el procedimiento del INE y quizá mientras dure el proceso seguirá encabezando al tri, pero lo más probable es que la Suprema Corte ratifique la decisión del árbitro electoral.

Si eso ocurre, el Partido Revolucionario Institucional debe reaccionar pronto y escoger un nuevo dirigente y, hasta lo que quedamos, no hay nadie en la lista de espera.

Ayer planteamos la perspectiva de Esteban Villegas, pero… hasta ahora nadie parece haberse enterado de ese comentario, y bueno, pasa a ser una sola sugerencia de alguien.

Hoy, trasciende que un juez retiró la alerta migratoria que pesaba sobre “Vandalito”, por lo que en días pasados fuera retenido más de hora en el Aeropuerto de la Ciudad de México, de modo que no todo es malo para el líder tricolor.

Comienzan los dimes y diretes entre partidos que buscan hacerse de la presidencia de México en 2024, como los señalamientos de Acción Nacional en contra de Morena, que solamente buscan confundir a la ciudadanía en un intento de evadir la situación en la que el partido blanquiazul se encuentra al ser relacionado con la delincuencia organizada.

Las acusaciones que se han hecho en contra de Morena por presuntas irregularidades en financiamientos parece que solo buscan crear confusión en la ciudadanía por situaciones que ya se conocen.

Ya hubo un juicio, una resolución respecto a utilización de recursos y pactos con la delincuencia como Genaro García Luna, por lo que algunos hasta exigen se cancele el registro del PAN a nivel nacional, por considerar que no trabajó para beneficio de los ciudadanos, sino de organizaciones delictivas.

Todas las personas pueden señalar cosas, pero se tienen que mostrar elementos, pruebas, como en el caso del exjefe de la lucha contra el narco en México, donde sí se presentaron tales elementos y la cadena probatoria fue solventada.

Ante la cercanía de un proceso electoral se espera de todo en esta guerra sucia, primero en dos estados, al igual que para la presidencia, se prevé que para el mes de noviembre empiece a caldearse la elección, y si es que ambos partidos se van a acusar y sacarse los trapitos al sol, que lo hagan con pruebas, pues puede volteárseles la tortilla si solo acusan sin fundamentos.

Anotar que en días pasados nos llamó el exgobernador para reclamarnos sobre el linchamiento que traen los medios contra su esposa Elvira, y que no es justo, pues ella tampoco se robó nada.

“Algo haría…”, espetamos.

Aprovechamos la oportunidad para preguntarle por el quebradero dejado en las finanzas estatales y supuestamente él se ha quedado sorprendido, pues nunca sospechó de los desaseados manejos del extesorero Totoy y su equipo.

Y no lo dudamos, porque como dijimos no hace mucho, Arturo no tiene la capacidad para manejar tanto dinero. Muchos se aprovecharon de esa pequeña falla y visto que los de arriba se llevaban lo que podían, los de abajo expropiaron lo que encontraron.

Sostiene el exmandatario que él no estaba enterado de ese desgarriate, que él no se robó un peso, como nos lo dijo un día en un video de despedida, solo que… para el Derecho (él como doctor lo sabe) tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, como dice el Derecho norteamericano, que considera que tan culpable es el que dispara a una persona como el o los que fueron a “echarle aguas”, sobre lo que, han de saberlo muchos mexicanos que andan por aquellos lados, el castigo es igual para todos. ¿Estamos?

El anuncio de que se cerrarán algunas escuelas primarias que se encuentran principalmente en la zona centro de la ciudad, fue motivo de protesta de los padres de familia de algunos planteles educativos, quienes reclamaron tal decisión y argumentaron que, al menos, en varias instituciones se tiene una matrícula cercana al 100 por ciento de la capacidad para recibir estudiantes.

Ante ello cuestionaron esta decisión que fue confirmada por el propio secretario de Educación, quien argumentó la falta de alumnos como la razón para tomar tal decisión, ante el enojo de muchos padres de familia que se mostraron en desacuerdo porque se afectará a sus hijos que cursan estudios de nivel primaria.

Sin determinar quién está en lo correcto, la SEED o los afectados, se puede observar que no es la primera vez que se anuncia tal posibilidad por parte de autoridades educativas, lo cual ha causado la indignación de padres de familia cuyos hijos cursan estudios en las instituciones que podrían terminar actividades, sino también de los mismos maestros a quienes puede afectar tal determinación.

Esto no solamente refleja la disminución que desde hace años se observa en la población infantil, sino también algunos contrastes, pues mientras se analiza la posibilidad de cerrar algunas escuelas en el centro de la ciudad, de manera periódica se presentan demandas por parte de organizaciones sociales, que piden la apertura de planteles educativos en la periferia, que estén más cercanos a los nuevos asentamientos donde viven los infantes que requieren estudiar.

Situación que plantea la necesidad de un análisis y de una planeación que permita anticipar los requerimientos educativos en un futuro ya no tan lejano, para no tener planteles semivacíos en un lugar y demandas no atendidas en otros sitios.

Leímos esta mañana que un grupo de “sabios” venezolanos y extranjeros, nada más falta que sean cubanos, están diseñando los nuevos libros de texto de México, y que para inculcar la izquierda hay que empezar desde ahí, desde los libros de primaria.

No entendemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo es posible pensar que sea él quien quiere la izquierda para una nación en la que viven él y su familia, junto con sus colaboradores, en absurdo y ofensivo capitalismo .

No le entendemos al jefe de la nación por qué cambiar los libros, por qué traernos nuevas maneras de pensar distintas a las que hemos profesado toda la vida, y aunque no estamos del todo conformes, pues el reparto de la riqueza nada más es entre unos cuantos, pero ahí la llevamos.

Todos, unos más y otros menos, pero todos tenemos acceso a las escuelas de cualquier nivel, y no estudia el que de plano no tiene las condiciones para hacerlo o el que no quiere, a pesar de que el gobierno dispone de una serie de beneficios para los alumnos con los que busca retenerlos en las escuelas.

Esta mañana nos fue confirmado que la posibilidad de que el exgobernador llegue a la senaduría está moviendo los momios en los distintos casinos de la localidad.

Unos aferrados a que sí llegará, de perdido por la vía plurinominal, pero llegará, y otros a que será candidato por mayoría, que tendrá que ir a buscar votos a la calle.

Las apuestas encontradas, por tanto, siguen subiendo de importancia para Durango por todo lo que ello implica.

No obstante, los que piensan que Pepe no será nada, dicen que ni siquiera entrará a las listas minoristas, mantienen su oferta y están pagando dos por uno, para si a usted le interesa el tema, puede hasta ganarse una lana.

¿Usted ha escuchado aquello de que de las cenizas se han levantado para retomar otra candidatura y ganar a todos sus adversarios con una gran diferencia? Se dan casos.

El alcalde Toño está como niño con zapatos nuevos ante la clasificación de Durango en el ranking nacional como la tercera ciudad más tranquila de México.

Es cierto, las afamadas y choconas “perronas” están extendiendo la seguridad a todo el municipio y eso ha incidido directamente en mejoras a la seguridad.

No imaginamos, sin embargo, por qué ese orden y paz de que gozamos los duranguenses no los tienen nuestros vecinos de Zacatecas, que siguen viviendo sus peores días en cosas de inseguridad.

Es el sistema, claro, no las “perronas”, pero ojalá que el programa de trabajo policial se sostenga y no se baje la guardia hasta lograr que nuestra capital se levante como la más tranquila de México.

