Siete Días de Grilla

¡Orden, orden en la sala..! Tiene que aclararse que no acabaron bien las conmemoraciones o lamentos del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El gobierno se pasó de permisivo y abrió un hueco que pudo acabar terriblemente.

Hasta se invitó a la gente a hacer desmanes como parte de las exigencias de justicia, y debió advertirse que hicieran lo que quisieran, pero sin salirse de sus derechos y pisotear los de los demás.

Tenemos un video y una filmación en la que está claro que las mujeres que iban realmente movidas por su dolor, por haber perdido a su hija o sobrina en la meningitis o como el caso de Lupita, exigían otra cosa y no el desmadere que hicieron otras u otros, porque iban embozaladas o embozalados.

Siempre hemos reconocido, respetado, promovido y hasta solidarizado con los colectivos LGBT. Los estimamos a todos, a todos, pues dicen los grandes hombres que todos, hombres y mujeres, tenemos alguna proclividad hacia el sexo opuesto. Es una discusión que no vamos a resolver ni aclarar nosotros.

Entonces, el 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y lo que vimos el pasado miércoles fue el cierre portentoso de un grupo de embozalados o embozaladas, pues no pudimos identificarlas por ir tapadas hasta las orejas.

No obstante que, con el paso de las horas, hemos podido enterarnos de que muchas de esas muchachas tan varonescas están absolutamente identificadas. No tenían ellas nada qué hacer en un lamento auténtico como el de las familias de las víctimas de la meningitis, o del caso de Lupita, etc., pero aprovecharon para dejar claro su equivocado comportamiento.

Todos estos días, tras el episodio absurdo de esas o esos, hemos recapacitado y pensado que se están mezclando las preñadas con las paridas, que no son mujeres auténticas o respetables las que hicieron todo su desmadere.

Alguien tiene que hacer la división natural de esas potenciales asesinas, que van dispuestas a todo, a todo, hasta matar a una mujer policía con un martillazo, como ocurrió el miércoles y que se evitó con el grito de nuestra reportera Susana al advertir que estaba transmitiendo en vivo para Contacto hoy, pues la agresiva varonesa iba a matar a la otra mujer pero ante el grito se contuvo. Ahí está en los videos.

Luego, precisan las grabaciones que se subieron a redes, apareció una mujer aclarando, frente a las otras, que esas “damas” no las representaban, que no eran el propósito de la marcha, que debían disculparse y deslindarse por golpear y maltratar a las mujeres.

Una mala decisión del gobierno anunciar su absoluta consideración a las protestas, a lo que gritaran, a lo que vociferaran, a lo que quebraran y a lo que pintarrajearan.

Y es real, el mandatario estatal también está dolido por lo de la meningitis y otras muertes, pero se está actuando.

Se trata de integrantes de los distintos colectivos LGBTB que más parecen hombres que mujeres, por eso no deben mezclarse con las otras, y esa es responsabilidad de las lideresas de esos colectivos o colectivas. No es correcto lo que hicieron en el fin de la marcha que, por cierto, transcurrió en su 98 por ciento de forma pacífica, tranquila y ordenada, que hasta nosotros nos sorprendimos.

Está científicamente comprobado que los muchos colegios y grupos defensores de los periodistas no sirven para maldita la cosa. Sabido es que junto a la agresión a nuestras reporteras atacaron también a otra decena de periodistas.

Y hasta ahora, 72 horas después, ninguno de los grupos protectores y defensores han salido a protestar de menos por la confirmada afrenta que sufrieron un grupo de periodistas, olvidémonos de las reporteras de Contacto hoy, pero en el lamentable episodio estuvieron también redactoras de otros diez medios que, en su momento, transmitieron los terribles incidentes que transcurrían y que nadie pudo protegerlas.

Vamos, con decir que una de las policías pedía a las reporteras que no se fueran porque “nos van a matar”. Bueno que nuestras representantes se solidarizaron con ellas y permanecieron ahí hasta que se tranquilizó la zacapela.

El terrible momento, hay que precisarlo, sucedió en los momentos en los que la lideresa del grupo “Sí hay mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, la paradoja, agradecía a todas las asistentes a la marcha por su ejemplar comportamiento. Ella vio al tiempo los destrozos que hicieron sus representadas y no hizo más que verlas, azoradas vieron las demás mujeres que iban a otra cosa, a protestar por diversos motivos, pero no a golpear o intentar asesinar a otras mujeres. No se vale lo que hicieron y alguien debe poner orden.

Anotar que en la zarracina otro par de mujeres previamente filmadas se disculpó con nuestras reporteras Erika y Susana Blanco, admitiendo que seguramente las iban a ver sus padres y que “lo borraran por favor”, pero… no entendieron que las escenas se transmitieron en vivo y a todo color, que nada se podía borrar.

Además, por qué van embozaladas. Qué temen o por qué se tapan la cara, qué esconden si se supone que las causas de la protesta eran en su mayoría legítimas por las víctimas de la meningitis o por el acoso que supuestamente sigue sufriendo en todas partes. Ahora, un grupo de muchachas de la Normal se lanza contra varios de sus maestros.

Sorprende, sin embargo, porque la fiscal Sonia Yadira de la Garza asegura que no hay una sola denuncia por acoso de nadie en ninguna parte, cuando se ha insistido por todos los medios que cuando se presente ese terrible mal, se denuncie y se dé la cara, por qué taparla.

Será porque tenemos en nuestro poder los nombres de las varonesas esas que se cubrieron la cara para que “mis padres no se enteren…”. ¡Qué a todas maderes..!

O sea, para finalizar el tema: Están identificadas todas esas embozaladas, nada tenían que hacer en la marcha de la mujer, debieron permitir a todas esas familias que de veras mostraran su dolor y que se escuchara su grito. La aberrante actitud de ellas o ellos echaron todo a perder, a ver si un día lo entienden, y que no salgan que somos misóginos u algo peor, porque no es así. Volvemos con la aburridora: Lo más hermoso que ha tenido el hombre en su vida es la presencia de una mujer, y que se diga bien fuerte. Seguimos pensando igual.

Apareció este viernes el anuncio de que un grupo de duranguenses dolidos por el vandalismo a que frecuentemente someten nuestros monumentos históricos se organizará para no permitir una pinta más.

Nada tienen que ver con el gobierno ni con la iglesia, que se sepa de una vez, sino que están dolidos por la forma tan ruin con que una mujer u “hombre” vestido de mujer se arma de un martillo y dos o tres botes de pintura de aerosol para externar sus traumas.

Aseguran que no se confrontarán con nadie, pero que tampoco permitirán que sigan haciendo sus desmanes y sus pintas nada más por quítame estas pajas.

Haremos nuestro propósito, de proteger nuestros hermosos sitios que nos quedan. No nos confrontaremos con nadie, no queremos pelear con nadie, pero si los hombres o varonesas que siempre hacen su santa voluntad nos agreden, nos defenderemos tope donde tope.

Mire que, en serio, nos sorprende que después de muchos episodios lamentables aparezca alguien de buen corazón a defender nuestras esencia, nuestras raíces, nuestras instituciones que tanto nos han costado.

Estamos pendientes, seguiremos muy de cerca los próximos episodios. Es nuestra obligación y lo narraremos como narramos la desastrosa culminación de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Insistimos, respetamos como los hemos respetado siempre a los distintos colectivos y agrupaciones diversas. Estamos con ellos, pero no estamos ni estaremos con los protagonistas de tan lamentable episodio.

Entre los lamentos de la marcha por el Día Internacional de la Mujer sobresale la confrontación gratuita que está levantando nuestro presidente frente a los Estados Unidos.

El presidente Joe Biden vino y le pidió a nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador que hiciera algo para contener el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Se capturó a Ovidio Guzmán, pero él mismo dice que no es él a quien debieron detener.

Luego aparecen en la Unión Americana declaraciones de militantes Republicanos advirtiendo que López Obrador defiende a los narcotraficantes y que debe ser relevado de la lucha contra esa droga maldita.

Nuestro jefe de la nación responde con una verdadera perorata de las que acostumbra, que es politiquería barata y otras yerbas, y hasta advierte que pedirá a sus paisanos, que son como 40 millones de mexicanos, no voten por los republicanos.

Lo lamentamos, puesto que votamos por AMLO. Nos dejamos llevar por sus promesas de campaña que no ha cumplido de la manera más mínima, arrancó su proyecto advirtiendo no robar, no mentir y no traicionar, pero… los hechos nos comprueban que han robado, han mentido y han traicionado.

Nada más por decir un caso, el de SEGALMEX, creación del nuevo gobierno, tiene un déficit, un faltante o un robadero de 17 mil millones de pesos, y los desaparecieron gente de sus confianzas encabezada por el más cercano a Luis Echeverría, Ignacio Ovalle Fernández, quien fue premiado con un cambio de departamento y quizá con un sobresueldo sin hacerle cuentas.

Sobre la tragedia interminable de la meningitis, ya hay detenidos muchos de los presuntos responsables. Faltan otros, sí, pero por lo pronto están los que obran en autos, como dicen los abogados. Se está cumpliendo la promesa de castigar a los responsables y se irá por los que faltan, sean quienes sean.

Será por eso que las madres, tías o hermanas de las víctimas de la contaminación terrible iban enardecidas, pero ordenadas, sin molestar a nadie y sin quebrarle el vidrio a ningún negocio.

La madre de Lupita, que fue uno de los símbolos de la marcha, iba más que tranquila. Se le vía hasta gustosa, cuando en días pasados hablaba mucho de su exigencia, pero de pronto ya no dijo nada sobre el particular. Por el contrario, antes y después del borlote aconsejó que se mantuviera todo en orden.

Alguien aseguró que, fuera de libreta, el asesino de Lupita ya pagó por su bestialidad. Todo fue fuera de libreta, repetimos, pero… no le entendimos.

El caso de la balacera contra cuatro norteamericanos llamó la atención, pues justamente se resolvió cuando el Cártel del Golfo entregó a cinco de los autores del secuestro y muerte de dos de ellos y las lesiones en uno más.

Sí, confirma ese terrible e internacional borlote que los jefes de esos malosos no los mandan a hacer estupideces como la producida en Matamoros, y por eso los entregaron.

A pesar de que se trata ya de una situación que se presenta de manera recurrente, no deja de ser motivo de preocupación la escasez de agua que se vive tanto en la entidad como en distintas regiones del país, que se agudiza en forma particular durante esta época del año, que es la de estiaje y que como sucede también cada vez con mayor frecuencia en el estado, en esta ocasión se caracterizará por ser larga, debido a que durante la temporada invernal prácticamente no se registraron lluvias y fueron pocas las nevadas que se presentaron, por lo cual la aportación de humedad que se espera en el territorio estatal, en algunas regiones, no se tiene en esta ocasión.

Esta situación afecta de muchas formas, como suele suceder cuando escasea el agua, ya no solamente para labores productivas del campo, sino incluso para la subsistencia humana, pues la falta del líquido elemento en el medio rural plantea un riesgo creciente para la agricultura porque complica la preparación de tierras y los resultados de la siembra de alimentos.

Para la ganadería, la escasez de agua se combina con la de alimentos para aumentar el riesgo de mortandad de los animales, pero también afecta a los habitantes de las comunidades donde se presenta esta situación, por el riesgo de llegar a un punto en el que no se cuente con agua ni para consumo de la población.

Sin embargo, un tema en el que la situación se convierte prácticamente en un foco rojo es en la actividad forestal, pues las condiciones del clima favorecen los incendios forestales y minimizan los esfuerzos por prevenirlos y apagarlos, por lo cual se trata de una etapa compleja, en la cual se requiere un trabajo mayor tanto en la prevención como en el cuidado y conservación del agua, con la participación de toda la población, pues todo este panorama se dificulta por el cambio climático y el único esfuerzo para atenuarlo debe ser tanto de autoridades como de la población en general, pues ahora sí que esta situación afecta a todos.

Henchidos por el jolgorio provocado por la reinstalación del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a pesar del ruidoso pedido de AMLO de no considerarlo, el árbitro electoral va por más, por la anulación del Plan B.

Es correcto, el borlote de la semana en Palacio Nacional es por la resolución de la Corte favorable a Jacobo para ser reinstalado en su cargo, por el que fue electo hasta 2026.

Ahora, el Instituto Nacional Electoral pugna por la anulación del afamado Plan B electoral, por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende desaparecer al INE o hacerlo suyo para que en lo sucesivo ganen los que él diga.

El doloroso revés contra el mandatario lo llevó a proferir toda suerte de epítetos y groserías contra Jacobo, acusándolo de corrupto sin pruebas, y de ser parte de los conservadores entre los que están los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La locura en todo su esplendor en Palacio Nacional, pues la Suprema Corte está precisamente para eso, para frenar los excesos del gobierno y de los particulares, y sus fallos, aunque se critiquen, no tienen regreso.

El jefe de la nación debió apechugar y declararse respetuoso de la resolución de la Corte, pero no lo hizo, se fue contra “todos los corruptos” y le pegó a todo lo que se movía.

Trascendió esta mañana, hablando de bicicletas, que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió treinta controversias constitucionales sobre la primera parte del plan B presidencial sobre la reforma electoral.

O sea que son malas noticias para el Gobierno Federal, advierten o auguran su rechazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inconstitucional.

Pérez Dayán revisará las impugnaciones, cuando estén las conclusiones se someterán al pleno y será ese colectivo el que deseche o apruebe el controversial plan B.

El otro día, Edmundo Jacobo se amparó contra la destitución que aplicó ipso facto el gobierno el día que publicó en el Diario Oficial de la Federación el discutido plan.

El presidente pidió a la Corte que ni revisaran siquiera la suspensión solicitada, algo igualmente indebido, no tiene por qué oír el tribunal. El Poder Ejecutivo no puede mandar ni sugerir cómo ha de fallar. Es contra la ley.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp