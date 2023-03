“Siete días de Grilla”

Esteban no nada más está lidiando contra el fantasma del exgobernador, su quebradero que no termina y los estropicios de algunos exgobernadores, sino contra los trasnochados que piensan que todo cambió para que siga igual.

El mandatario está recibiendo presiones de todos tamaños, sabores y colores para que se haga no su voluntad, sino la de los románticos del pasado que creen que lo que tuvieron sigue siendo de ellos y están luchando.

Villegas le debe a muchos duranguenses, a distintos grupos, el trabajo en campaña, porque fueron muchos, pero esa es otra cosa. Esos grupo ya están reconocidos y en el trabajo.

Hay quienes se abrieron a tiempo con la marca equivocada, aportaron su inigualable experiencia a favor de Marina y Morena, y ahora exigen que les pague el sanjuanero.

Esteban, sin embargo, no es tonto. Sabe que compartir el poder como lo compartieron sus antecesores, o al menos dos de ellos, será tanto como echarse la soga al cuello y empezar a apretarle.

Subrayar para pasar al siguiente tema, que los únicos que se tragaron y deglutieron el amargo trago de la derrota en algún rincón de su casa fueron Esteban y Marisol. Ellos lloraron y se lamentaron juntos, pero nada más ellos. Nadie más estuvo cerca a la hora de la desgracia, y ahora resulta que hay muchos padres de la victoria y exigen lo que piensan les pertenece.

Miles o millones de mexicanos, algunos bien nacidos, están reuniéndose en la Ciudad de México para echar confeti al presidente en ocasión de la expropiación petrolera.

Llenarán a reventar el Zócalo capitalino para “mostrar el músculo” de la Federación frente a los reaccionarios, conservadores, fifís y aspiracionistas que le atiborraron la canasta hasta derramarse en febrero pasado.

El mes pasado se reunieron en el Zócalo aproximadamente 900 mil mexicanos exigiendo que no se toque al INE y pidieron en la Corte que deseche el plan B por pisotear la Constitución. Por eso la magna concentración de esta tarde y que está en marcha mientras lo escribimos.

Hoy, los morenos y sus fans estarán gastando todo el dinero del mundo. Lo que cueste, para que se llene el Zócalo, y esa es la diferencia con la concentración de los fifís, el gasto estratosférico que están haciendo hoy.

Aparte, se dejó entrever la posibilidad de que los del Prianerredé demanden a Morena por el costosísimo acarreo de “gente espontánea” que quiere reunirse con su presidente y no los mueve otra cosa. Es que el acarreo se está haciendo al más puro y repudiado estilo inventado, perfeccionado y registrado como marca personal por el Prianerredé, o sea, Morena está fusilando de manera vil las fórmulas tricolores, azules y amarillas de los años cincuentas.

Sí, están viendo la posibilidad de hacer un récord de Guinness en la concentración, piensan levantarla como “la madre de todos los acarreos”, aunque… las pasadas no costaron y estas están costando un verdadero derroche de los recursos públicos.

Estamos seguros que el gobierno de Jorge Salum del Palacio fue uno de los más corruptos de los últimos tiempos y que, a ese pesar, el exedil sigue fiscalizando públicamente a su sucesor Toño Ochoa.

No tiene calidad moral mi tocayo, bueno así nos hablábamos hasta que se hizo del gobierno capitalino, pues ahí cambió pero se fue al extremo. Sufrió una metamorfosis extraña en la que parece nunca entendió que un día dejaría el cargo.

El gobierno de Salum, quién lo ha olvidado, también hubo de ceder el manejo de la policía preventiva y el departamento de inspectores, aparte de otros rubros donde no pudo imponer su voluntad.

Con qué cara denuncia que Toño entregó la policía y otras oficinas a la delincuencia, si él hizo lo mismo o peor, ¿para qué nos hacemos?

Salum nunca aclaró lo de las 40 mil luminarias que “desaparecieron” de la bodega, tampoco supo nada sobre las patrullas “descarriadas” y, su gobierno, fue el primero en la historia de la humanidad que invirtió un súper billete para comprar cámaras de solapa de alta gama para que portaran los policías y así grabar los diálogos entre agentes y ciudadanos. Fingió demencia frente a los “moches” en efe y por adela del 25% y 30% (nunca antes en la historia se llegó a tanto) en Obras Públicas. Nunca dijo nada sobre la denuncia de Miguel Ángel Lazalde, líder perredista, en la que aseguró que a conocido constructor le tumbaron 15 millones de pesos por participar en cierto concurso, que no ganó, y que perdió el dinero. Los expertos sostienen que la obra la ganó alguien que, forzadamente, tuvo que ponerle más de 15 de los grandes a la charola, además que al final dilapidaron 200 millones de pesos en vaciladas que no han de haber costado ni uno.

Mi tocayo ahora se va con todo y a la yugular de Gina Campuzano haciéndola cómplice de lo que no está cumpliendo -dice él- José Antonio Ochoa.

La Nueva Ley de Comunicación que apenas nos está cayendo a diversos medios, por su inconstitucionalidad, pronto habrá de echarse abajo, dado que viola por lo menos los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución.

Resulta que la Federación envió a todos los estados y municipios de la República los detalles de la referida ley de comunicación en la que precisa que los gobiernos de los estados podrán gastar en medios de comunicación el 0.1% o poquito menos del presupuesto federal para la entidad, o sea, algunos 35 pesos entre los distintos medios.

Una mentada de madre que, dicen muchos, es una inconfundible venganza por la gran concentración de los neoliberales y sobre todo por el rechazo a las reformas Electoral y Eléctrica en las cámaras, solo que… al bloquear de manera puntual las posibilidades de pagar un peso a medios, la regla está pisoteando el derecho constitucional de los gobiernos de los estados y municipios a divulgar las obras realizadas, sus avances y su conclusión.

Algunos estados se han amparado contra esa regla abusiva y han obtenido amparos de la justicia federal y, a la larga, habrán de echar abajo la caprichosa decisión… para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar los excesos del gobierno hacia los particulares.

Aparte, la multicitada ley viola también el derecho a estar informados de lo que hacen nuestros gobernantes.

Durango está pariendo chayotes debido a la dicha regla, pues los gobiernos no hallan cómo pagar sus compromisos, y a ese pesar, el gobernador Esteban Villegas pidió a sus colaboradores ser congruentes con la Federación y no interponer ningún recurso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca estuvo tan bien con Durango, y nuestro gobernador no tiene pensado salirse de esa línea por una simple razón: es lo que más le conviene a la entidad para salir de su rezago histórico.

O sea, una cosa trae la otra, pero Esteban está siendo congruente con el jefe de la nación y no ha combatido dicha ley para no ir contra la intención presidencial, aunque se frieguen otros.

Aunque, como decimos, otros estados sí se empararon ante la justicia federal y, el día menos pensado, más temprano que tarde, la Corte les dará la razón y regresará todo a la normalidad.

Todavía no comienza el análisis de la reforma electoral que se propone a nivel estatal cuando ya se encuentra en debate la posibilidad de que se incremente el número de diputados locales que se tienen actualmente, ante las opiniones encontradas que se han expresado al interior de la Legislatura local y que son un reflejo también de las que se han generado fuera del Congreso del Estado.

Pues incluso el mismo gobernador del estado señaló que de darse tal modificación sería con el mismo presupuesto que se tiene autorizado actualmente, en un debate en el cual todos los puntos de vista pueden expresarse.

Sin olvidar que en algún momento la Legislatura estuvo integrada por 30 diputados locales como resultado de una reforma electoral que, en su momento, incluso le dio una sobrerrepresentación al grupo parlamentario que tenía mayoría, aunque posteriormente se modificó esta disposición para dejar las diputaciones que se tienen actualmente.

Nada está decidido aún, pues apenas se plantea una modificación en la legislación electoral, así como los tiempos para llevarla a cabo si se pretende que entre en vigor para el proceso electoral del próximo año, pero desde ahora se avizora un escenario un tanto complicado, debido a la polémica que ya se generó por un incremento en el número de diputados, que se planteó como posibilidad sin que haya una justificación creíble no solo para los actores políticos, sino para los ciudadanos en general, para una medida que de entrada es contraria a los tiempos de austeridad que se viven en el estado.

El nombre de Hugo Rosales Badillo está incluido entre los sospechosos del saqueo por alrededor de 17 mil millones de pesos de SEGALMEX y en el supuesto lo está buscando la justicia federal.

Sí, sí aparezco en la lista fatídica de los ladrones de esa dependencia, pero yo no tengo nada que ver con el hurto multimillonario que, sin embargo, sí tiene nombres y apellidos, dice el jurista duranguense asentado en tierras choriceras.

No me lo creen, pero yo sostengo mi verdad: Yo presté un dinero a uno de los supuestos ladrones, ese personaje me pagó con un cheque, dinero aparentemente parte del saqueado a SEGALMEX, y por eso me están buscando.

Sin embargo, estoy protegido por la justicia federal y aunque quisieran, no podrán detenerme, sostiene Rosales Badillo, dado que no tengo nada que ver en el gran hurto.

Hoy, se detalla en algunos medios que entre las formas más socorridas para el gran atraco está un caso que sobresale por una empresa que vende hielo y recibió un pago por alrededor de 150 millones de pesos y así por el estilo. Piensa mal y adivinarás, dice el dicho, y los investigadores creen que así procedieron para sacar limpiamente el dineral, con “pagos fantasmas” a empresas que nada tenían que ver con la naturaleza de SEGALMEX.

Y sí, todo ya dentro del gobierno del no robar, no mentir y no traicionar. ¡Así es..!

Cruzamos fin de semana y ojalá no se parezca al pasado en que se registraron al menos quince fallecimientos en distintos hechos, varios en accidentes automovilísticos que pudieron evitarse y en los que obró el maldito alcohol.

El gobierno no puede poner un policía en cada ciudadano para cuidarnos y que no nos pase nada. Somos nosotros y nuestros actos los que marcarán lo sucesivo en las horas venideras.

Podemos pedirle de todo corazón a padres de familia, jóvenes de ambos sexos y menores de edad que ya manejan automóvil, que antepongan su vida a la de cualquier imprevisto, que la protejan siempre.

Todavía aparece gente que dice que “yo tomado manejo mejor que Checo Pérez…”. La más grande falacia que pueda uno escuchar, porque al alcoholizarnos se van perdiendo progresivamente los sentidos.

No pocas veces esos borrachos que creen manejar mejor que en su juicio ni se enteran de cómo acaban con su vida. Se duermen, se descuidan al ir conduciendo o se distraen cuando más cuidado deben tener en el volante, y no se enteran de cómo fue su muerte, y no pocas veces hasta pagan inocentes.

Ojalá que este fin de semana no nos enteremos y no tengamos que informar sobre desgracias como las anotadas, que sucedieron el fin de semana pasado, pero no está en manos del gobierno evitar que eso suceda, sino en los padres de los muchachos, en los hermanos, etc., que si están viendo a aquella persona ya no se sostiene en pie por lo borracho, no le permitan manejar por nada del mundo. Escóndanle las llaves o hagan lo que sea para que no maneje, por lo que más quieran.

Y aprovechando el viaje, no descuiden el gas en casa. Hay que estar atentos a cualquier fuga, ante la primera sospecha de fuga hay que abrir puertas y ventanas para que se ventile todo y llamar a los expertos, pero evitar por sobre cualquier cosa encender un cerillo o prender la luz. Las chispas, por pequeñas que parezcan, muchas veces son la causa de grandes explosiones.

El enorme y sorprendente saqueo a SEGALMEX, dicho sea por separado, ocurrió durante la conducción del priista Ignacio Ovalle Fernández, un político de más de 50 años de trayectoria que en el supuesto fue “chamaqueado” por priistas de reciente cuño.

“Ovalle es una buena persona, los malos son los priistas que con sus malas artes lo engañaron y lo forzaron a cometer el más escandaloso hurto del gobierno que no roba, no miente y no traiciona”, dice el presidente López Obrador de Nacho.

Por eso, Ovalle Fernández se queda en el Gobierno Federal, concretamente en la Secretaría de Gobernación, “sirviendo a la patria”, algo que para muchos es el premio a tan grande saqueo perpetrado precisamente cuando él fue director de SEGALMEX.

El incidente violento que se registró entre dos niñas de una escuela, una de las cuales murió por los golpes en la cabeza que le asestó su “compañera” en el Estado de México, es por de más lamentable, preocupante, pues esas escenas las vemos todos los días por todas partes.

Suerte que las distintas redes sociales están penalizando con mucha seriedad ese tipo de episodios que no son sino apología de la violencia, pero el caso ha tomado relevancias mundiales porque una de las niñas, Norma Lizbeth, murió horas después del ataque brutal de su “inocente compañera”.

Está de por medio un homicidio y como tal debe sancionarse. La responsable obró con alevosía y ventaja y nunca se percató de que estaba cometiendo un asesinato.

Aparentemente pelearían con las manos, pero la homicida se hizo de una piedra de regular tamaño con la que golpeó en la cabeza repetidas veces a su “enemiga”.

La ley es la ley, y como hay un homicidio, tiene que sancionarse a la homicida y que entienda que lo que hizo no está bien, y no debe andar más en la calle, ni en la escuela, pues si no se sienta un precedente, lo volverá a hacer.

Añadir que, ayer mismo, fueron detenidas en una frontera mexicana con Estados Unidos tanto la presunta homicida como su madre, que estaban camino a la Unión Americana a fin de burlar a la ley.

No se lo digan a nadie, ni lo aseguren, porque la investigación sigue en curso, pero hasta ahora han encontrado siete empresas fantasmas a la Dirección de Comunicación del gobierno pasado.

Las “fábricas” emitían facturas que era un contento, por esto, aquello y lo demás, y era el chiste, los pagos transitaban con tal fluidez que hasta los mismos ratones se sorprendían por la facilidad de sacar los billetes.

Entre las pesquisas está aquello de las tres facturas por 5 millones de pesos que hicieron efectivas en las últimas horas de gobierno, precisamente en la noche del 14 de septiembre.

Le han seguido la huella al billete y, pues ahí van las cosas. Están cerca de la comprobación del trafique lamentable por el que alguien tiene que pagar y, quizá, muy pronto.

Insistimos, no me hagan mucho caso, si quieren brínquense este comentario, para que no se riegue y se piense que traemos tirria a la cuestionada oficina que, parece, seguirá dando la nota todavía por otros meses.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp