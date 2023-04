Siete Días de Grilla

No fue mala, sino malísima la información que dio a conocer antier el gobernador Esteban Villegas Villarreal, en el sentido de que la Federación quitará o no enviará 1,467 millones de pesos, con lo fregado que estamos.

Y todo para pagar multas y otras sanciones por el incumplimiento del pasado gobierno del que, por cierto, estamos hartos y no quisiéramos mencionar más, aunque mientras más nos resistimos más linduras aparecen.

Ya no sabemos cómo llamarle a este barril sin fondo, ya estamos hasta la coronilla de tener que lamentar las raterías de los que se fueron y que pasean ahora por buena parte del mundo.

Ojalá no ofreciéramos ninguna noticia mala a nuestros lectores, aunque… por donde quiera que se rasca uno sale pus. Por donde quiera que se investiga hallan más hoyos.

Es pésima la noticia porque con esos casi 1,500 millones de pesos se hubiesen resuelto muchas dificultades por las que atraviesan cientos de familias duranguenses.

Y muchos caminos que iban a repararse tendrán que esperar, porque el dinero nos lo gastaron los que se fueron, nos hicieron ese favorcito, de jambárselo por adelantado. Así como lo leen, los de la administración, bendito sea Dios, recientemente terminada.

Y si con malas noticias arrancamos, dónde dejamos la muerte de 39 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez. La dolorosa tragedia sucedió por fallas o complicidades del gobierno con delincuentes fronterizos.

Los muertos, ya lo dijimos, estaban detenidos por no haber cometido ningún delito, sino por intentar buscar remedio para sus paupérrimas formas de vivir, aunque eso no es ningún delito.

No faltan los que califican ese horno crematorio con un crimen de estado, pues el gobierno los tenía presos hasta que juntaran el pago a los tratantes de la región.

Era cosa de abrir un candado para que salieran, pero los irresponsables que cuidaban del reclusorio disfrazado de otra cosa prefirieron que se quemaran antes que abrirles la puerta, pues luego ¿con qué le salían a los que ordenaron su detención?

El gobierno, sin embargo, desde el principio se lavó las manos y hasta culpó a los mismos muertos por haberle prendido fuego a las colchonetas y colchones que quemaron a la entrada precisamente para salir.

La Organización de las Naciones Unidas, lo mismo que Su Santidad el Papa Francisco, están pendientes del lastimoso asunto y exigen que se esclarezca todo y se castigue a los responsables.

Ojalá que los castiguen, porque desde un primer momento el gobierno se quitó la barra y le echó la culpa a los mismos occisos. Luego detuvieron a tres o cuatro empleados de una agencia de seguridad, pero se soslayó a los de cuello blanco, a los de arriba.

Serio paquete el que tiene el gobierno a cuestas. Ojalá que salga lo mejor librado, porque no pintan bien las cosas, sino todo lo contrario.

La senadora panista Xóchitl Gálvez, ruidosa que es ella, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el “crimen de Estado” perpetrado en Ciudad Juárez.

Sí, ni cómo negarlo, es montarse en el dolor ajeno para sacar raja, y a la larga eso es inmoral, pero son esas inmoralidades el fuerte de Xóchitl y por cuyos actos, por desgracia, casi siempre tiene la razón.

Sí, claro, también a nosotros nos parece algo fuera de orden el que el presidente apareciera al día siguiente a carcajada tendida cuando en el supuesto estaba dolido por la tragedia sin nombre ocurrida en la frontera.

Los diarios del Grupo Reforma publican hoy alarmante nota en la que se asegura que la consejera electoral de Morena, Norma de la Cruz Magaña, hace tiempo viene pidiendo “moches” a los empleados a sus órdenes.

Todo empezó, revela la noticia, cuando al parecer la madre de Norma, María Teresa Magaña, tuvo algún problema de salud, pues Norma empezó a pedirles a sus empleados un “préstamo” para la atención, pero luego aquello pasó a ser obligatorio.

Los extorsionados, obviamente, pusieron el grito en el cielo, se inconformaron y destaparon la cloaca, por lo que la sentida consejera los corrió a todos.

El caso es que, para no extendernos, el sobado cuento del no robar, no mentir y no traicionar, de plano se olvidó, se quedó en la chistera o en la congeladora.

Un jugador que agrede a un árbitro no nada más debe ser expulsado de la liga y de todas las ligas, tiene que ser sancionado por lesiones como ocurrió el otro día con el silbante fieramente atacado, y eso implica cárcel.

Marco Antonio Ortiz, “El Gato”, árbitro de FIFA, al enterarse de la cobarde agresión, porque fue un golpe por la espalda, sugirió que se persigan de oficio esas reacciones cobardes y pronto se le echaron encima simpatizantes o parientes del agresor o de los agresores proponiendo que no, que así, con la expulsión de la liga, es suficiente.

Y no, una lesión, por mínima que parezca, es una herida debidamente encuadrada en nuestras leyes penales que tienen que ser perseguidas con un castigo privativo de la libertad. No hay de otra.

Sin embargo, en el caso de la semana, los más parecieron confundidos, por ignorancia o a propósito, de que es suficiente con la expulsión de la liga, que los madereen a ellos y luego que se queden con la expulsión del partido, que sea suficiente.

El duranguense Hugo Torres venció anoche al brasileño Soslenis “Grilinho” Carvallo en la pelea estelar realizada en Tijuana, demostrando a propios y a extraños que está para cosas importantes.

El choque, como lo advertimos, fue entre invictos, pues ambos iban sin mácula en el palmarés, pero al final del encuentro los jueces determinaron el triunfo de Torres, y eso es lo que nos importa.

Es que “Grilinho” llevaba 15 victorias y 13 empates, y Hugo apenas llevaba 5 victorias y un empate, apenas una tercera parte de triunfos. El carioca le sacaba mucha ventaja en los números, aunque al final no importó para que el paisano alzara los brazos.

No hagamos mucho ruido, solo digamos que hay que seguir de cerca a este muchacho, pues es parte del establo más importante de las categorías pequeñas, el Entram Gym, donde trabaja también el súper campeón Brandon Moreno, cuyo ejemplo precisamente está siguiendo nuestro paisano.

El miércoles pasado leímos un comentario en redes donde se refieren a Víctor Hernández Fuentes como “Verónico”, y en el texto subraya que al director de comunicación le da el soponcio cada vez que lo llaman así.

Casualmente, ese mismo día nos encontramos en rumboso restaurante al titular de prensa del gobierno de Esteban y, cuando le mostramos el comentario, reaccionó con una carcajada que se escuchó por toda la de 20 de Noviembre.

No me molesta, por qué me va a molestar, pero apenas tengo unos días en el cargo como para que alguien haya confirmado que hice mal mi chamba y le quedé mal al mandatario. No manchen, dice.

¿O se trata del dineral que por lo general se lleva el encargado de Comunicación?, pues de ser así háganmela buena para ponerme al día con mis tarjetas de crédito…”.

Y bueno, pues sí. Hay que esperar como para concluir que su trabajo no funcionó, y entonces sí echar las verónicas a vuelo, pero mientras, no deja de ser un chistecillo de mal gusto.

Con el inicio del periodo vacacional tanto a nivel estatal como en todo el país, se abre una pausa en varios temas, para dejar lugar a todo lo relacionado con la aplicación de medidas para prevenir los accidentes que son tan frecuentes durante los periodos de asueto, tanto en carreteras como en centros vacacionales y sin duda también en el hogar.

Pues en el caso de quienes están por salir o van en camino hacia los destinos que tienen mayor demanda durante la Semana Santa, hacia las ciudades y poblaciones donde viven familiares que serán visitados en estas fechas, e incluso para quienes se quedarán en casa, aumentan los factores de riesgo que incluso llegan a costar vidas, especialmente para quienes se desplazan por las distintas carreteras que comunican al estado con el resto del país, por lo cual las autoridades iniciaron ya la difusión a una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general para que puedan prevenir incidentes durante estas fechas.

Sin embargo, las precauciones no solamente son necesarias al momento de salir de la ciudad de origen, sino incluso para quienes no viajarán en estas fechas, pues aún en el hogar se pueden registrar accidentes, debido a que se encuentra reunida toda la familia, porque niños y adolescentes se encuentran en la casa, de ahí que recomendar cuidados no está demás, sin que ello impida disfrutar estos días, ya sea en algún centro vacacional, en los parajes naturales que hay en la entidad, e incluso en la ciudad. Pues además de las celebraciones religiosas de esta semana también se realiza un festival que ofrecerá una variada programación para los duranguenses y los visitantes.

Esperemos que haya un saldo blanco en esta semana que inicia.

Bienvenidos los motociclistas en ruta hacia Mazatlán, pero… de ninguna manera pueden chupar penca y deambular por las calles. Además de exponerse a sí mismos expondrán a mucha gente inocente.

El que escribe cojea de la misma pata de los motociclistas, también se echa sus alipuses, chelas, tequilazos y lo que caiga, pero… por lo general toma y se remite a su domicilio.

El de los motociclistas puede ser que la hagan igual, que le entren al margallate o al agua de fuego y se pongan hasta atrás, pero que guarden la jaca y se remitan a su hotel, por su bien y por el de los demás.

Es que, alguien por ahí quiere hacer la ola protestando por la visita de los intrépidos y “defendiéndolos” al pedir que se abran de par en par las puertas del desgarriate, y eso no es posible ni aquí ni en Rusia, mucho menos allá con el zafari de Putín.

O sea, para decirlo rápido, no valdrán las credenciales ni los cañonazos de ninguna cantidad de dinero. Se requiere proteger su vida y las de los demás.

Pero no se puede tomar y conducir ni auto, mucho menos motocicleta bajo los influjos del alcohol, pero eso que no los incomode. Tomen, hasta aventar sangre, de ser preciso, pero quédense en su hotel, o tomen taxi o uber para ir de un lado a otro, el chiste es que no pasen a formar la larga lista de tragedias que pudieron evitarse. ¿Estamos?

Vista la identificación plena de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ojalá que su llegada al importantísimo cargo sea para bien, y que no venga a ponerle más mocos al atole.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que Guadalupe no actuará como solía hacerlo Lorenzo Córdova, dicho que sorprende, pues Lorenzo tuvo a bien conducir la elección en que resultó presidente de México y la formalizó el cargo más importante entre los mexicanos.

Ojalá que Tadei y sus otros compañeros morenistas sepan conducirse con bien en las sesiones del INE y que, al final, sea por el bien de México, antes que por cualquier otro interés insano.

No teníamos el gusto. Nunca llegamos a saber de la existencia de la señora Tadei, de ahí la posibilidad de que resulte una buena presidenta, porque de lo contrario, en el Instituto Nacional Electoral tendrá mayoría siempre en contra.

Por lo pronto, el INE tiene que proceder de acuerdo al librito y empezar pronto los trabajos de la próxima elección y deberá hacerlo bajo las reglas que están vigentes en este momento, o sea, sin menoscabo de ninguna manera como pretendía el Plan B.

Todo está suspendido de manera indefinida, hasta que la Suprema Corte lo discuta en el pleno y se vote para saber si el árbitro electoral será el mismo o vendrá el recorte y desaparición parcial del organismo como lo considera el referido plan, o el otro, el Plan C, que también asegura el jefe de la nación.

En eso estábamos cuando empieza a subir de tono el cuento de que la nueva presidenta del INE no tiene título alguno registrado ante la SEP. No es abogada y quizá por eso la molestia del PAN contra su designación, toda vez que el presidente del instituto debe ser licenciado.

La decisión que tomó el Poder Judicial respecto a la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo federal, fortalece la división de poderes en el país, cosa contraria para la elección de consejeros electorales del INE, donde se propusieron personas que no cumplían con el perfil para ocupar tales cargos.

El ministro Javier Láynez, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó la decisión de dejar en stand by la reforma electoral o Plan B, por las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Instituto Nacional Electoral y ciudadanos críticos, tal decisión da la confianza de que hay división de poderes y que de alguna manera el tribunal va a resolver conforme a derecho, privilegiando obviamente la democracia del país.

Pero es lamentable que, por otro lado, el Ejecutivo federal hiciera las quintetas para el nombramiento de consejeros electorales a modo, cuando claramente no cubrían con el perfil, pues claramente hay vínculos con funcionarios del gobierno de Morena que no tienen preparación, el perfil que en materia electoral se requiere para garantizar con principios de certeza, legalidad, transparencia, los procesos democráticos en nuestro país, con esto tal parece que al presidente López Obrador se le olvida que gobierna para todas y todos los habitantes del país.

Antenoche, el consejo general de la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió castigar de forma severa a aquellos alumnos o egresados que no hayan sido honestos en el cumplimiento de sus compromisos ante la institución.

Nada más les faltó mencionar a la ministra Yasmín Esquivel para advertirle que el fallo en su contra será letal, la puede dejar sin licenciatura y sin doctorado, dado que en ambas instancias “fusiló” o copió las tesis de otros alumnos o egresados.

No es por echarles a perder la comida, pero… algo nos dice que la aún ministra pronto tendrá que dejar de serlo, pues se pasó de tramposa y no tiene argumentos o los títulos necesarios para ocupar tan importante cargo.

Los basquetbolistas 2005-2006 que se metieron al gallinero imposible que es Chihuahua, y le vencieron con todo y sus árbitros y su público, agradecen al titular del deporte César Cárdenas por el respaldo.

Aunque, por nuestro conducto le agradecen y le piden que, para Tabasco, donde habrán de pelear por los primeros lugares a nivel nacional, ojalá los manden en un carro o camión para poder extender las piernas por el camino.

Es que, no olvidemos que los basquetbolistas son muchachos de casi o más de dos metros, y que no caben en un vehículo normal. Ojalá que lo considere el jefe Cárdenas y los muchachos lleguen en condiciones de campeonar. ¡Así sea..!

