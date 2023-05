Siete Días de Grilla

Durango está con todo metido a la organización de la próxima feria de la ciudad, que esperan sea una de las mejor recordadas de la historia, según el gobernador Esteban Villegas.

El miércoles, al dar un adelanto de lo que será el próximo festejo, el mandatario estatal presentó a propios y a extraños un cuadro artístico de corte revolucionario respaldado en la tecnología que sorprendió a medio mundo por lo bien elaborado.

El elenco artístico, tanto para la velaria como para el palenque, es de lo mejor, con cantantes de corte internacional que sorprenderán a más de cuatro, justo lo que se pretende.

Ahora, la discusión en todos los sectores sociales es la papeleta artística que vendrá a deleitarnos. Habrá diversión para todos y ni se diga la seguridad. Se trabaja para lograr un evento efectivamente bien recordado por los duranguenses y nuestros visitantes.

No es comercial ni nada parecido, pero una vez revisada la cartelera, decidan pronto, porque otros ya están adquiriendo sus entradas y, obvio, están ganando los lugares de más adelante. Ustedes saben si se van a gallopa.

Vendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador y recorrerá La Coyotada, en las afueras de San Juan del Río, Dgo., donde naciera el general Francisco Villa.

La próxima feria de Durango será en honor del general Villa, y se aprovechará para patentizarle el mejor tributo al controversial revolucionario.

El comité de la feria está analizando la manera de llevar a San Juan del Río distintos números que se presentarán en esta capital, para darle más realce a la celebración que precisamente pondrá en marcha el jefe de la nación.

Las redes sociales están ardiendo con ácidas críticas a Alex Lora, el líder de El Tri, que se presentará en la feria el 15 de julio a las 20 horas. Muchos no lo quieren por haber criticado al “Pasito Duranguense”.

Está sencillo, sugieren en los mismos comentarios, quien no trague las canciones de Lora pues que no vaya a verlo y asunto terminado, pero creemos que se están ahogando en un vaso de agua por un asunto intramuscular.

El chavo-ruco es toda una institución en la música mexicana. Su horrible voz y sus berridos, aunque a muchos no les guste, a otros los enloquece y le aceptan hasta mentadas de madre.

Es cierto, en gustos se rompen géneros, pero si a alguien no le apetecen las canciones de El Tri que no vaya a verlo y santo remedio, pero reconocer también a sus fans el aguante para aceptar tanta grosería. Es su gusto, y ni pex.

La nota de la semana y quizá del año la está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reprobar el rechazo de la Suprema Corte a su Plan B electoral y adelantar que sacará el Plan C.

Plan que, de incurrir en las ilegalidades en que basó el Plan B, de la misma forma le será invalidado por el alto cuerpo colegiado, que así está privilegiando la división de poderes y el respeto a nuestras leyes y sobre todo a la Constitución.

Se pisotearon diversos artículos de nuestra Carta Magna en el Plan B y la Corte no tuvo otra que desecharla.

López Obrador, no nada más no estuvo de acuerdo en el fallo, sino que fue más allá, advirtió de un nuevo intento por desaparecer el INE y de ser preciso borrar también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por injusta, dijo.

Subrayar que tras el fallo, el líder del Senado, Ricardo Monreal, también le puso su sesuda conclusión: Llamaremos a juicio político a los nueve ministros que votaron contra el Plan B electoral.

Sorprende el dicho del zacatecano, a pesar de que al parecer es académico, y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y por eso ha de estar enterado que en la división de poderes cada uno es autónomo. Uno no puede meterse con los otros, ni viceversa, en las conclusiones que alcancen de manera colegiada.

No procede ni el juicio político ni la desaparición de la Corte, lo que procede es el respeto a las decisiones que tomen de forma conjunta, como fue el rechazo al Plan B electoral.

Hay quienes piensan que son dueños de la Constitución, que su visión es la única correcta. Pero en una democracia la legitimidad de los jueces no descansa en el sentido de los votos, sino en los argumentos que los respaldan.

Ese es el texto emitido en Twitter por el ministro Arturo Zaldívar un día después de la anulación del malogrado Plan B, sobre lo que agregó: Solo así la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles de las que son arbitrarias, reiteró Zaldívar.

Subrayar que el ministro Zaldívar, por su relación cercana con el presidente López Obrador, llegó a pensarse votaría a favor del Plan B, incluso otros ministros afines a AMLO la invalidaron, lo que demuestra la ilegalidad.

Y la invalidaron por su evidente equivocación, por su grosero pisoteo de nuestra Constitución, no por llevarle la contra al mandatario, como creen algunos.

No es buena para México la semana que termina ante el espectro internacional. El gobierno abrió dos frentes importantes en la Unión Americana sin ninguna necesidad.

Enfrentó primero al senador John Neely Kennedy quien reclamó a México dejar cruzar el país a millones de indocumentados. Se le fue la lengua al senador al decir que de no ser por el vecino país México comería comida para gatos.

Luego, quizá extra, AMLO encaró también al gobernador de Florida, Ron de Santis, por aprobar leyes contra la migración, quien culpó a nuestro país de la alarmante proliferación de drogas y, sobre todo, del fentanilo que está matando a miles de norteamericanos.

Kennedy, sobrino del bien recordado John F. Kennedy, está en campaña en busca de repetir en el Senado y aprovechó el ruido para echarle todas las pulgas a nuestro país, y el presidente pidió a los mexicanos allá que no voten por él, aunque, en los hechos, John Neely es un hombre muy querido sobre el que no pocos piensan que repetirá en la cámara sin problema.

Lo malo es que el gobernador de Florida aprovechó la barata y criticó al presidente López Obrador que haya cedido el gobierno a los cárteles de la droga y que tiene en sus manos un verdadero desastre.

Luego López Obrador se metió entre la ruedas de la carreta al retar a Santiago Creel a desaparecer los fideicomisos multimillonarios de la Suprema Corte, el panista le agarró la palabra y el jefe de la nación se echó para atrás.

No tenemos nada de qué hablar, “que siga su camino…”, refirió el mandatario al líder de la cámara baja, cuando fue él mismo quien lanzó el reto.

Creel, sin embargo, fijó para el próximo jueves la entrevista con el presidente, “donde quiera y a la hora que quiera…”, y según díceres ha avisado que acepta el reto y que el jueves lo va a esperar desde muy temprano en la cámara para hablar de los fideicomisos y otras trácalas.

El problema es que esos dos temas le están agitando la agenda al jefe de la nación, cuestiones que bien analizadas ni siquiera debió mencionar, pero le siguió el juego a Kennedy y criticó sin necesidad al gobernador de la Florida.

Mucho se lamenta la muerte de una mujer y dos niños durante incendio ocurrido en una vivienda del poblado Independencia y Libertad, pero a estas alturas lo importante es que no vuelva a suceder. Eso es lo importante.

Algunos rescatistas están molestos hacia nuestro comentario, piensan que nos excedimos hacia su trabajo, pero no es así, saben lo que les estimamos y reconocemos su labor, de todos, para no errarle.

El jueves, por desgracia, se registró un incendio en una casa de dicho poblado donde ya se habían producido otros dos episodios iguales con saldos parecidos y el auxilio no llegó porque alguien pensó que se trataba de una llamada falsa.

Hasta que hubo una décima o vigésima llamada de auxilio se empezó a creer que era real el incendio, pero para entonces ya habían pasado dos horas y la desgracia ya estaba fraguada.

Las tres personas fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono, por el humo pues, y si hubiese llegado el auxilio a tiempo se hubieran salvado con administrarles algo de oxígeno. No murieron por quemaduras.

Entonces, para no echarle más sal a la herida, nuestra única pretensión es que no vuelva a ocurrir. No nos importa encontrar uno o varios culpables, lo que nos importa es que se restablezca la coordinación real de los cuerpos de rescate para no volver a criticar a nadie, y… parece que a tres días del triste incidente nadie está pensando en hacer alguna reunión urgente en la que se revise el lamentable episodio y sentar las bases para que no vuelva a suceder.

Está bien o mal que apliquen cargos extras en comida para llevar. Algunos negocios de comida deben hacer frente a los estragos de la tan sonada inflación, por lo que deben solventar diversos gastos cada mes o semana como gas, renta, carne y demás productos que utilizan para los guisos que deben preparar.

Todos estos gastos también influyen para que cada establecimiento en lo particular fije o establezca determinado precio en el menú o platillos que ofrecen al público, para equilibrar los ingresos y egresos pues a fin de cuentas se trata de tener una utilidad.

Lo que en esta ocasión causa debate o polémica es que algunos negocios de comida se sacan de la manga cargos extras que aplican a los pedidos para llevar, donde cobran por los desechables y hasta por la bolsa de plástico un promedio de 10 pesos, ya que los clientes en lugar de hacer uso de las instalaciones optan por comer en su casa o empleo pues deben trabajar.

Aclarar que esto es muy aparte del servicio a domicilio, donde la gente habla por teléfono o whatsapp y un repartidor les lleva a la puerta de su vivienda lo que hayan pedido y por lo cual deben dar una propina o se les hace un cargo al momento de comprar.

Se entiende que a los negocios les cuesta comprar desechables, papel aluminio y hasta servilletas, aunque algunos no lo aplican otros sí lo hacen y si echamos cuentas cuánto no sacarán diariamente por este cargo de más.

Algunos dirán que la crisis, que la situación económica obliga a los negocios a buscar cómo sacar dinero de más, pero también la ciudadanía está afectada en su bolsillo así que las cosas están equilibradas o por igual, por lo que la pregunta es ¿no debería ser gratuito o cortesía de la casa el alistar un pedido para llevar, pues a fin de cuentas el tener buena demanda, volumen de ventas o afluencia de clientes lo puede compensar?

No obstante que la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la pandemia por coronavirus, acá han sido detectados de menos una docena de contagiados en los últimos días.

Médicos que ordenaron la internación de los enfermos sostienen que los riesgos, ciertamente, están a la baja, pero de ninguna manera se puede sostener que ya se acabó la enfermedad.

El virus existe, ahí anda, y alcanza a los que se descuiden, de modo que, quienes usan cubrebocas están en su razón, es la mejor manera de encarar la amenaza que ha sido terminada por decreto, pero que en la realidad ahí sigue.

Es necesario la utilización del cubrebocas en lugares concurridos y cerrados, no así al aire libre, pues en esas condiciones es más difícil un contagio, pero mientras son peras o manzanas, hay que seguirlo usando en la medida de las posibilidades.

Están en marcha las finales del futbol mexicano envueltas en la duda que generaron diversos expertos al asegurar que el “amaño” de partidos se está volviendo algo normal en México.

Y, pues no tenemos elementos para rebatirlos, particularmente por los diferentes partidos “imposibles” que se han registrado en los últimos tiempos.

Tenemos bien presente el juego de vuelta entre Cruz Azul y Toluca en la final del 2008. Los azules ganaban 2-0, no se veía por dónde les igualaran los rojos, el caso es que acabaron alzándose con el título, pero con un incidente inconfundible: José Manuel Cruzalta le pegó en el pecho a César Villaluz un criminal leñazo que lo conmocionó y tuvo que ser llevado al hospital, donde despertó hasta el tercer día. El árbitro Roberto García Orozco no marcó ni faul, mucho menos el penalty que se vio hasta la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora, 15 años después, reconoce que se equivocó. El golpe contra Villaluz acabó retirándolo del futbol. Luego, en otro partido de Cruz Azul contra Toluca, el árbitro Óscar Macías desvió un balón de Cabecita Rodríguez que iba hacia gol favorable a la máquina.

Aparte, no olvidemos aquel juego que Cruz Azul ganaba 4-0 a Pumas, y los universitarios le voltearon la tortilla a la máquina. Lo “imposible” ocurrió en la vuelta, ni mangos.

Y bueno, así por el estilo se las gastan, y con una liga que no tiene descenso aquello es una verdadera porquería. Y no le seguimos porque no acabaríamos nunca.

Mucho gusto nos dio ver a los equipos participantes en la Universiada 23 regional que concentró aquí a competidores de diversos estados de la zona, pero más constatar el lujo con que los trajeron a competir.

Llegaron en avión, se hospedaron en hotel 5 estrellas con derecho a comida a la carta, no el triste y tradicional bufet; ropa deportiva de marca para competir y para turistear. Eso es impulsar a los muchachos a que le echen el resto.

Acá, el profesor César Cárdenas, director del Instituto del Deporte sabe mucho del deporte amateur. Lo sufrió con sus hijos y consigo mismo y está cambiando las cosas.

Los deportistas de Durango ahora también viajan en avión y se hospedan en buenos hoteles, aparte, nuestros atletas son dotados de dos y hasta tres uniformes, lo que no se vio hace mucho.

Ojalá no pierda la ruta y por el contrario, nos sorprenda con más y mejores trofeos, como ese triunfo basquetbolero de Durango sobre Chihuahua en la capital del vecino estado. Nuestra representación tenía como 70 años que no podía ganarle a los chihuahuenses. He ahí el cambio.

