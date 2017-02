“Siete días de Grilla”

Donald Trump enloqueció tanto tras el triunfo del 8 de noviembre que se cree ya el salvador del mundo, pues asegura “el mundo anda mal… pero aquí estamos para arreglarlo”.

Antes de querer componer el mundo debía hacer un balance de sus primeros 15 días de trabajo como presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora no ha dictado una instrucción positiva, más bien todo lo contrario, ha peleado con todo mundo.

Sí andará tan mal el mundo como dice Trump, pero él solo es el presidente de los Estados Unidos. Se equivoca si el cargo considera ocuparse del bienestar del mundo, por un lado, y por el otro, aunque anduviera mal, con tanta locura cometida nadie está seguro que pueda hacer lo correcto.

Donald que le está pegando a todo lo que se mueve. Piensa que los mexicanos todos somos violadores y asesinos, que los musulmanes todos son terroristas y que los latinos procedentes de centroamérica son una lacra que no debe vivir.

Trump está en su derecho de levantar el famoso muro, que lo construya, también está en su derecho de impedir la entrada a su país a delincuentes o hombres bad como él los califica, pero de ninguna manera puede cortarnos a todos con la misma tijera. Se equivoca, y así quiere tratar al mundo.

——————————–

Excelente la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional para reducir las cámaras de tanto bueno para nada, con perdón para los que sí sirven, claro, pero hace mucho debieron aplicarlo y mandar a su casa a muchos vividores.

Sobran 450 diputados y 100 senadores. Los estados serían bien representados un senador por estado y por uno o dos diputados por entidad, al fin que los temas importantes no los deciden ellos.

Los diputados históricamente han servido solo para hacer bola. Uno que otro del montón de zánganos luego como que se decide y hace la finta de querer defender a la gente, aunque lo hacen poquito nada más.

Los grandes temas nacionales que pasan por las cámaras, no precisamente los deciden los representantes, para qué nos hacemos. Generalmente es el Presidente o su séquito el que decide los grandes temas, entonces…en la triste realidad esos diputados y senadores de más, no le hacen falta a nadie, y el infeliz dineral que tenemos que pagar por su vegetación.

El día que tengamos un verdadero parlamento en el que se discutan los temas nacionales, ese día que se sume más gente, pero por ahora no hacen falta, los gobiernos les hacen la chamba.

Tanto diputados como senadores nada más van a levantar la mano para aprobar, la mayoría de las veces ni siquiera se enteran de lo que aprueban, entonces por qué tenemos que mantener a tanta sanguijuela.

Sí, el PRI propone nada más quitar unos pocos, no quitar a los sobrantes, pero el senado estaría bien integrado con un representante por estado y la cámara baja con dos, cuando mucho por entidad.

——————————–

No obstante que por momentos estuvo en vías del retiro, Rubén Escajeda Jiménez, es el nuevo líder de la Confederación Nacional Campesina ante la renuncia de Manuel Cota Montaño, y con ello, el amplio abanico de expectativas que se abre.

Amarra junto con la titularidad campesina de menos una senaduría, pasando por diputaciones federales y locales que estarán en juego en las elecciones del año venidero.

Y también tocará a Rubén repartir precisamente las posiciones campesinas, que no es cosa menor, sino todo lo contrario, puesto que tendrá mano en la asignación de escaños y curules, ¿cómo la ven?

Escajeda Jiménez escala, casi casi sin proponérselo, posiciones que solo uno ha logrado en Durango, Maximiliano Silerio, que tuvo en la CNC el trampolín para brincar hasta la gubernatura de la entidad.

——————————–

Aplazar, posponer, suspender o cancelar los aumentos a los combustibles programados para febrero es la más clara señal que ahora sí la pensó el gobierno para volver a meterle la mano a la bolsa a los mexicanos, pero las medidas se quedan cortas, lo que se pide es cancelar el aumento de enero.

El gobierno nunca pudo, o no quiso o no pudo justificar el primer aumento del 1 de enero, por lo que se deduce que fue mera salvajada el “quitar los impuestos”, que es la vieja fórmula para justificar los aumentos.

Los precios internacionales del petróleo siguen bajando, cómo es que las gasolinas no reduzcan sus tarifas, amén de que los salarios en nuestro país en nada se parecen a los del contexto internacional.

Ayer, el gran favor, fue que Hacienda dispuso que los nuevos incrementos se “aplacen”, cuando los mexicanos no quieren que se aplacen, sino que se cancelen junto con el incremento del uno de enero.

Claro, a la gran ratería que debemos tolerar, también tenemos que tragarnos que los gasolineros nos den litros mochos como siempre lo han hecho, pero…estamos en México, donde ninguna autoridad puede hacer nada para defendernos.

——————————–

El presidente Enrique Peña Nieto asegura que es un privilegio velar por los intereses de los mexicanos, solo que…no puede demostrar que efectivamente vela por los intereses de los demás, ha hecho todo lo contrario.

Los aumentos a los combustibles, pasando por electricidad, gasolinas y gas y todo lo imaginable, no tienen paralelo en la historia moderna de México, y le ha tocado precisamente al presidente Peña, que no ha demostrado razón en el brutal incremento del uno de enero.

Más bien, sí se levanta con espíritu de joder a México, aunque luego intente decir lo contrario, pero el pueblo no se equivoca. Ya le retiró el apoyo que le brindó para que asumiera la primera magistratura.

Le restan dos años al actual gobierno federal y no se ve por dónde recupere lo perdido. Si cancelara el mega robo del 1 de enero, tal vez, pero sin asegurar nada.

——————————–

Ojalá pronto se reincorpore el alcalde José Ramón Enríquez a sus tareas en esta capital, porque si tantito se tarda hallará solo un gran desplumadero.

La búsqueda de la Asociación de Autoridades Locales de México ha obligado a Enríquez a descuidar el changarro por un buen tiempo, espacio durante el cual sus principales colaboradores, voluntaria o involuntariamente han ido armándole una cámara húngara.

Todos son generales, todos mandan más que los demás y, como suele suceder, no hay gente de tropa, de a pie. Nadie obedece a nadie.

El organigrama es claro, puntual respecto de las responsabilidades de cada quien, pero…mientras el jefe esté ausente, cualquiera puede disponer, así se trate de asuntos delicados.

No en balde, al municipio de la capital lo llaman ya: El Municipio Montesori, donde cada quien hace lo que se le hinchan sus purititas ganas, así pasen por encima de la autoridad que marca precisamente el organigrama.

La mayoría de los funcionarios municipales apenas acaban de llegar al cargo y, ¿qué creen? Pues sí, de pronto se creyeron la última cerveza en el estadio y se adjudicaron facultades que no considera la norma.

El municipio de la capital va bien, mejor de lo que se esperaba en bacheo y repavimentación, en limpieza, en seguridad, etc., pero aun no es tiempo de tirarse a la hamaca. La realidad es que pronto empezarán a verse los efectos del desgarriate, y ojalá ya esté aquí José Ramón, porque de lo contrario, quién sabe qué tengamos que narrar.

——————————–

Donald Trump ha dispuesto endurecer las revisiones migratorias y que se investigue todo lo necesario para impedir que ingresen a los Estados Unidos gente potencialmente peligrosa, pero…entre peligrosos y no peligrosos ya se armó la grande.

El Departamento de Estado informó ayer que atendiendo indicaciones presidenciales se han retirado unas cien mil visas en 7 días. O sea que no están respetando ni sus mismos documentos.

Algo no cuadra en el operativo que está afectando al mundo, pero ahora resulta que hasta por quítame esas pajas, sin motivo y sin razón, los agentes de migración podrán cancelar el permiso para entrar a la Unión Americana.

Oséase, quienes tenían pensado volver a surtir su guardarropa en los próximos días, mejor vuelvan la cara al mercado nacional y ahora súrtanse en la Plaza Vestir, de Aguascalientes, por decir solo un rumbo, pero en todo el país hay ropa de marca, de calidad y barata, ¿qué chingados andamos haciendo en el vecino país?

Los comerciantes de las fronteras de Estados Unidos con México no se la acaban. Están cerrando como pan caliente, pues ya no tienen las clientelas billetudas que tuvieron en otros tiempos, y parece que, ya no las tendrán, pues por un lado lo caro del dólar y por el otro la cancelación de las visas. ¡Yo no me expongo!

——————————–

Está corriendo la milla el rumor que la idea de inyectar agua destilada en vez de los químicos especiales para combatir el cáncer fue de un priista, senador él, por lo que también se echó a la bolsa un dineral de la manera más ruin.

Aseguran los que saben que la macabra idea de engañar a los cancerosos la impuso por el país dicho senador que él habría sido el intermediario con los laboratorios para redondear la engañifa.

La ruindad, por consecuencia, es posible que se haya aplicado en todo el país, no nada más en Veracruz y otras diez entidades, Durango entre ellas.

Ya el cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, renunció al cargo al advertir la avalancha de cuestionamientos sobre tan perversa acción. O sea, la aplicación de medicamentos falsos data de hace muchos años, desde que Fidel era mandatario veracruzano.

Herrera se crece al castigo y regresa al país de fanfarrón, pues primero ordenó le tramitaran el amparo y luego como que hizo circular la versión que él mismo lo había rechazado, que no tiene nada qué temer, pero este sábado trasciende que sí se lo concedieron. O sea que, sus temores son fundados.

Y si eso hizo Herrera Beltrán, también lo hicieron los gobernadores de su época.

Ya alguien trató tibiamente de defender el punto al asegurar que “no hay pruebas…”, pero Miguel Angel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, sostiene su hipótesis y su demanda contra su antecesor Javier Duarte y contra el mismo Fidel, además de todos los que integraron esa perversa banda de indecentes que engañaron a miles de niños, jóvenes y adultos que tuvieron la desgracia de padecer esa maldita enfermedad.

O sea que, aunque no haya pruebas, no perdamos de vista el asunto, pues es posible que también aquí algunos se hayan enriquecido a lo bestia con el manejo de medicamentos falsos. ¡¡¡Con razón no mejoraban los enfermos…!!!

——————————–

Hablen ahora o callen para siempre los que saben cómo se maneja eso de los semestres cero en las escuelas y facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dado que alguien sospecha que se los está clavando algún vivillo.

Y se trata, dicen, de muchos cientos o miles de pesos que religiosamente caen semestralmente a las escuelas universitarias sin pasar por la tesorería de la UJED.

¿O sea que una isla dentro de otra isla? ¡Cómo carajos entender eso!

Y no es todo, se dice que en los niveles de posgrado, maestría y doctorado se aplica la misma fórmula. Los dineros pasan por manos ajenas a la recaudación universitaria, de modo que esos directivos y o catedráticos con mando tienen su propio negocio en la universidad.

También se dice que, en diversas escuelas con gran demanda de ingresos, cualquiera puede conseguir un lugar aun pasando por encima de aquellos que llevan dos y hasta tres semestres ceros. Aunque ahí el sapo es de una pedrada mayor, los lugares para Medicina, por decir nada más un caso, andan cerca de los 100 mil pesitos, ¡¡¡libres de polvo y paja…!!!

Ah, con razón los directores, subdirectores y demás empleados no pierden oportunidad de lambisconear a rectoría. ¡¡¡Ya le voy entendiendo…!!!

——————————–

Anda por estas calles de Dios un muchacho que por más de tres años trabajó en la Sorbona de París atendiendo todo lo relacionado con las becas otorgadas a estudiantes mexicanos, cuyos egresados seguramente ubican.

El problema es que nuestro personaje es parco, de poco hablar, por lo mismo casi nadie se ha enterado que anda por aquí, pero piensan algunos que tanto la administración estatal como la municipal debieron aprovecharlo para atender el tema de las becas internacionales.

Se trata de Elías Mario Medina, abogado y contador egresado de la Universidad de Monterrey, y gracias a cuya escuela estuvo laborando en la prestigiosa universidad parisina.

Medina, seguramente sabe más de la materia que algunos maestros o empleados que atienden esa rama en los tres niveles de gobierno, de modo que hace mucho debieron aprovecharlo.

——————————–

Sepan nuestros pocos lectores que el rechazo al matrimonio igualitario en el Congreso del Estado termina siendo un tema absolutamente intrascendente para nosotros. Respetamos a los que piensan y viven diferente. Es su rollo.

La votación que desechó la posibilidad de autorizar esa decisión “de avanzada” no tiene precedentes. Tanto la rechazaron verdes como colorados, no se diga azules.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido reglas diferentes a las leyes emitidas en los estados, pero…eso no quiere decir que el alto cuerpo colegiado esté en lo correcto. Más bien lo contrario.

Habrá una nueva posibilidad de discutir el escabroso asunto, pero no se advierte en el corto plazo, de modo que por mucho que haya avanzado la Tremenda Corte, de ninguna manera podrá obligar a los diputados de Durango a que también piensen diferente.

——————————–

No sirvieron de mucho las gestiones que hicieran diversos grupos y personalidades para que no fuera removido el párroco de Santa Ana, Víctor Manuel Solís Quiroga. Ayer se confirmó que se va a la parroquia de Nuevo Ideal.

El arzobispo José Antonio Fernández Hurtado fue el encargado de anunciar el movimiento, y quien marcó los 16 años que sirvió Solís Quiroga en la parroquia de Santa Ana, pues siempre lo hizo con entrega y profesionalismo.

No se trata de un castigo ni nada que se le parezca, dijo el pastor sobre el relevo, pero se advierte que en el fondo es precisamente lo que sucedió, un movimiento político. El cambio se esperaba desde diciembre pasado y por lo cual grupos y personas pidieron al pastor que no lo quitara, pero…parece que aceleraron el relevo.