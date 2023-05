“Siete días de Grilla”

Me pondré de pié, me quitaré el sombrero e inclinaré una de mis rodillas, la que sea, en señal de reverencia, y analizaré votar otra vez por Morena si el actual Gobierno Federal asume el gasto educativo estatal.

Esta mañana, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y una de las “corcholatas” propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo prometió varias cosas, pero entre todas nos llamó más la atención esa del gasto educativo.

Aseguró de refilón que se está trabajando para que antes de que finalice el sexenio morenista se termine la carretera Los Herrera-Tamazula, de la otra, la Panamericana o la Francisco Zarco, no dijo nada.

Sobre la potabilizadora aseguró que también se ha avanzado en el proyecto.

Empero, la que nos motivó más la mañana es esa del gasto educativo, dado que desde hace muchos años Durango ha dedicado todo o casi todo su presupuesto federal a la educación y no le ha quedado más que para hacer unos cordones de banqueta y una que otra banqueta. Ni cuándo pensar o esperar alguna obra importante.

Entonces, repito, si el actual gobierno cumple, nada más con eso de asumir el gasto educativo, haré todas las payasadas que anoté arriba y añadiré hasta hacer el Camino de Santiago, una vez que me cambie las rodillas, claro, porque Durango entrará en otra era real en el presupuesto federal.

Es que, a la Federación le queda un pobre año de administración. Son doce meses que, para los expertos, ya no se podrá tapar ni los baches de mi rumbo, pero se dan milagros, con voluntad se han dado milagros.

Y mire que si siendo un simple aspirante a la candidatura presidencial Adán Augusto levantó el ánimo de muchos, especialmente en Esteban Villegas, es previsible que a la entidad le iría de maravilla si él llegara a la Presidencia de México.

Entonces, es justo empezar a revisar el rumbo de nuestro voto si es que el Movimiento de Regeneración Nacional saca del olvido a nuestra entidad, como dijo esta mañana a su arribo el otro López tabasqueño.

Y eso que ya renegamos más de una vez por haber sufragado por Morena, dado que lo hicimos esperando un cambio positivo, y hemos tenido un cambio, pero negativo, exactamente con lo que tanto protestamos en el pasado.

No obstante, sostenemos la palabra, si Adán Augusto mueve los hilos, que tiene la ascendencia para moverlos, comprometemos desde ahora la posibilidad de nuestro voto.

Tendríamos, claro, que esperar a una definición hasta que veamos a los demás suspirantes y asegurarnos de que tendrá buen uso nuestro voto.

No es cosa menor el anuncio del gobernador Esteban de haber pagado alrededor de 800 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria, con lo que en unos tres meses se estará resolviendo el adeudo estatal.

No están superados los problemas económicos de los duranguenses que nos heredaron los “nuevos ricos”, hay que aclararlo, sino decir que se ha avanzado, que con esos 800 de los grandes se ha dado un buen avance al adeudo, y eso es lo importante.

Estamos cerca del semáforo verde de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera que en cualquier momento nuestra entidad podrá volver a ser sujeto de crédito.

Sin embargo, subrayar que las finanzas estatales siguen caminando por la calle de la amargura, que siguen maniatadas, por lo menos para atender todos sus compromisos, aunque… eso está por superarse.

El sacrificio ha sido grande. La administración estatal se ha privado de muchas cosas, de muchos proyectos que servirían enormidades a los duranguenses, pero que… el pasado dejó todo tan empantanado que por momentos llegó a creerse que la entidad nunca saldría del mal momento.

Y hablando de bicicletas, del presente, digamos que la señora Marisol Rosso tiene la mesa servida, las puertas abiertas para pasar a la historia como otra excelente primera dama.

Tiene el “filing”, el carisma, la sonrisa y hasta la buena vibra que es necesario juntar para que pueda ser una buena colaboradora del gobernador Esteban.

Su antecesora, para no dar nombres, dejó una estela de vergonzosas y lastimeras decisiones que pasaron incluso por encima del exgobernador. Ojalá que la experiencia sirva a la señora Rosso para que se detenga, mida consecuencias y tome distancias sobre las decisiones del mandatario, porque de lo contrario, el día menos pensado lo estaremos lamentando.

Es decir, la señora Rosso tendrá que esforzarse, redoblar esfuerzos y en los hechos pueda resolver los problemas y carencias de muchos duranguenses con la esperanza ya perdida.

Ella puede hacer mucho, ojalá y que lo haga más que otra pensando en su propia imagen, en su pasado, en su presente y en su futuro, en lo que no pensaron los que se fueron.

Ya tiene fecha la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Durango, el 5 de junio, y también se conocen los puntos importantes que le planteará el gobernador Villegas.

El más importante, el de una planta potabilizadora para Durango, pero también la continuación o terminación de la carretera Santiago-Tamazula, así como la conclusión del camino a Chihuahua, particularmente en su trayecto de La Granja a Tepehuanes o de ser preciso hasta Guanaceví.

Admitir que a la administración federal le resta un suspiro, prácticamente, que ya no hay mucho qué esperar de la Federación, aunque… no hay más lucha que la que no se hace y, bueno, que eso tenga en mente el mandatario estatal.

No obstante, es posible pensar que de la circunstancia de tiempo es consciente el gobernador Esteban, pero decía el que dijo que siempre hay que apuntar hacia las estrellas, para, al final, de menos quedar en la luna. Aplausos.

Los investigadores de la Secretaría de Educación en el Estado han avanzado notablemente en la aclaración de aquellos casos que se dicen, se sienten y cobran como profesionistas sin haber logrado ningún título en la escuela.

Hay muchos “profesionistas” que se emparan en títulos obtenidos en la Universidad de Santo Domingo, donde se consiguen hasta diplomas de astronauta, aunque esos están un poquito más caros, pues deben cumplir con las reglas educativas del estado de Texas.

Hace unos días comentamos que el titular de la Educación en la entidad adelantó que en la “certificación” de títulos se han encontrado más de uno de verdadero hule, que se estira y se afloja y no le pasa nada.

Alguien que sabe de esas yerbas sugiere a los investigadores que no vayan lejos, o no acudan a Santo Domingo, pues allá no tienen archivos, pero que a los “profesionistas” se les someta a la prueba del polígrafo, por una parte y que, si la pasan, nada más que digan nombres de tres de sus maestros y de menos de dos de sus compañeros egresados, pero si saben más, pues que los suelten, pues ahí se toparán en duro más de cuatro.

Anotar por separado que en la misma Secretaría de Educación en el Estado pululan más de cuatro periodistas que fingen ser maestros o que se les paga o que reciben un pago puntualmente cada quince días como si realmente trabajaran.

Hay casos muy sobresalientes de conocidos comandantes de la Real Fuerza Aérea Educativa de Durango, pero no se tiene la confirmación oficial no sabemos por qué.

El titular del ramo piensa que somos muy agresivos cuando pedimos nombres, o por lo menos de un par de ellos, pues no pasa nada si se conocen, pero el problema está en que si están unos que ya tienen muchos años de “aviadores”, ¿por qué no estamos todos, o de qué privilegio gozan?

Volvemos con la aburridora: Los accidentes fatales ocurridos los últimos tiempos sobre la súper Durango-Mazatlán, en su mayoría, se deben a la absurda cerrazón de uno o de dos de los manejadores para no hacerse a su derecha.

Son muchos los encontronazos frontales que se registran con saldos absolutamente lamentables, pero por descuido o desconocimiento, el caso es que sobre todo a los que usan por primera vez esos caminos, les vale y hasta se resisten a transitar por el acotamiento.

Muchos no entienden y no aceptan entender que para el bienestar de todos hay que circular por el acotamiento, lo más echado a la derecha posible, para abrir un tercer carril imaginario, pero muchos conductores en vez de hacerse a su derecha se desbaratan pitando al que viene de frente porque “viene invadiendo mi carril”.

Una vez sugerimos a CAPUFE que mande imprimir unos volantes para que entreguen uno a cada conductor que usa la carretera de cuota. Hacerles entender a los que lo ignoran o no quieren aceptar, que hay que hacerse a la derecha para evitar los accidentes que siguen apareciendo.

No pocas veces lo hemos dicho, que hay casos en los que los choferes prefieren acabar con su vida chocando de frente nada más por no transitar por su derecha o por el acotamiento. Hemos visto muchos accidentes en los que uno de los que se encuentran no se hizo a su derecha.

Eso es lo que hemos propuesto a CAPUFE, que se le aclare a los que no conocen ese tipo de caminos, de dos carriles reales y un tercero virtual, pero… ahí seguiremos.

Ojalá y un día entendamos que, si no es nuestro, no debemos tomarlo y menos, apropiárnoslo, cuando eso pasa ocurre algo que se llama delito de robo que implica la pérdida de la libertad.

Y sí, la policía no puede estar presente en cada accidente en donde se voltea algún camión con refresco, cerveza o papitas, nosotros mismos debemos imponernos límites y entender lo que decimos al principio, si no es nuestro, no debemos tomarlo. Esa es una regla no escrita en el Manual de Carreño, pero que todos, por nuestro bien, debemos respetar.

Ah, pero en casos como el ocurrido el pasado miércoles, en que se volcó un vehículo cargado de cerveza y resultaron tres personas lesionadas, las pirañas o los carroñeros, porque no se les puede calificar de otra forma, pasaron por encima de los heridos para poder hacerse de uno o dos cartones de cerveza.

Hambre por de más vergonzosa, penosa y denigrante para todos, para pobres y ricos, para desamparados y para todo el que tenga algo de decencia. No imaginamos tomarnos un cartón de cerveza sin haberlo pagado. Pienso que me daría diarrea, porque era menester ese día atender primero a los lesionados y luego, si es que había posibilidad, buscar hacerse de alguna cerveza.

La ruindad en toda su expresión entre muchos que quizá ni necesitaban robarse esa cerveza para consumir un par de ellas. Eso, hablando con cortesía diríamos que es no tener madere. ¡Así es..!

Por más que la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador trata de hacer su mejor esfuerzo de quedar bien con la población y no quemarse por escándalos, hay funcionarios federales que no ayudan para nada en este objetivo, al contrario, cada día hunden más el barco.

Esto viene a colación por las tristes declaraciones de la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara, que de ser aclamada hace años por sus logros como corredora, ahora solo recibe rechiflas y recordatorios por su gris paso en la Conade.

Y es que con el reciente triunfo del seleccionado de natación en Egipto no faltaron algunos que quisieran resaltar los apoyos dados o colgarse de las medallas de oro que se ganaron, pero salieron a la luz acusaciones entre ambos bandos.

Por una parte las nadadoras señalaron que este logro solo era de ellas y los empresarios que las ayudaron, magnates de la telefonía en México, pues el Gobierno Federal y menos la Conade les dieron siquiera para las aguas o para los refrescos.

Ante este descolón primeramente López Obrador negó que no se les hubiera dado apoyo, pues algunas de las integrantes del seleccionado eran parte de la Sedena y como tal recibían viáticos y sueldo.

Nuevamente las deportistas lo desmintieron, por lo que Ana Guevara despotricó en su contra declarando que si querían podían vender Avon, Better, zapatos, calzones, chácharas y demás en los tianguis o los cruceros pues debían más de 4 millones de recursos dados anteriormente, que si ya no se les había ayudado era por este adeudo y por supuestas “transas” de algunos entrenadores.

Nuevamente las nadadoras y entrenadores desmintieron las acusaciones, por si fuera poco otras ramas deportivas se sumaron a las quejas e inconformidades contra la titular de la Conade, por lo que al parecer este espectáculo dará más polémica para más adelante…

Hablando de polémicas, hace unos días una estudiante de Derecho de la UJED acusó a una compañera de agresiones y realizar bullying a varias mujeres de la facultad, jactándose que era funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que no podían hacerle nada pues era “intocable”.

Lo que no contaba la acusada era que tras esta denuncia pública y la queja en la CEDH, este organismo desaprobó lo sucedido y emitió medidas precautorias y de protección con el propósito de evitar actos de vulneración a derechos humanos o la repetición de los mismos y salvaguardar la integridad física y psicológica de la estudiante afectada.

También se supo que la trabajadora de la Comisión fue “renunciada” y ya está tomando vacaciones indefinidas con goce de hambre para que pueda promover su defensa por los señalamientos mediáticos ante las instancias competentes.

La CEDH ratificó que procederá en el ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones en esta queja y en cualquiera otra, bajo la premisa de cumplir con sus fines de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos por lo que habrá que ver en qué termina este asunto y mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Cruzamos por las semifinales del futbol mexicano en las que, de entrada, ya hay varios temas que han trascendido sobre jugadas controversiales que pudiesen destapar verdaderas porquerías en las que el VAR no ha servido para nada.

Y no ha servido para nada porque los encargados del sistema y el árbitro central fingen demencia y atienden lo que les ordenan desde arriba, donde se decide quién gana y quién pierde.

Esas linduras siempre han existido, y no pidan botones, pruebas, para confirmar el dicho, pero el futbol mexicano siempre ha operado como una verdadera mafia en la que nadie de afuera puede llegar a marcar de manera diferente las cosas.

Y tan mafiosas son las decisiones que se determina quién es el campeón y los perdedores, o los que se decide que no sean monarcas, tienen que apechugar, no pueden decir nada y menos a los periodistas, porque así les va.

Termina un campeonato, se resuelve quién ha de ganar y aunque no les guste a otros o a muchos, no hay de otra. Lo hemos visto más de una vez que un equipo va en caballo de hacienda, lleva toda la ventaja como para dar por descontado el pase y resulta que aquella súper ventaja que llevaba el Cruz Azul, por decir un nombre, termina superada en el último suspiro. No manchen, ni que fuésemos unos bebitos.

