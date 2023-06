Siete Días de Grilla

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que en las próximas horas la temperatura en Durango puede llegar a los 40 grados, o más, para que tomemos las precauciones para no llevarnos una sorpresa.

El clima en varias entidades del país alcanzará los 45 grados o más, un calor infernal que tendrán que soportar millones de mexicanos. Por suerte Durango no aparece en ese rango.

No obstante, dice el Meteorológico Nacional, en cualquiera de las circunstancias hay que tomar las previsiones suficientes para no ir a encarar un golpe de calor que nos quite las ganas hasta de respirar.

Sintetizando, para no extendernos en el consejo, digamos que para evitar una sorpresa no nos expongamos al sol de manera directa, que nos ocultemos donde sea posible a fin de no recibir los rayos del sol directamente.

La elección de este domingo en Coahuila y Estado de México, sin duda, será referente al resultado de la votación presidencial del próximo año, visto que en el Edomex está el 13.3% del electorado federal.

El atractivo inevitable en las votaciones de mañana es ese, el adelanto de lo que tendremos en la siguiente elección federal, además de que el PRI nunca ha perdido ese bastión, como tampoco ha perdido Coahuila.

Siempre se dijo que punteaba Delfina Gómez, de Morena, pero anoche la Inteligencia Artificial les contradijo y aseguró que Alejandra del Moral se repuso en las últimas horas con el invento de los 5 mil millones que se robó, pues en el fondo parece que le fortaleció.

El caso es que en Edomex y Coahuila tendremos un buen termómetro como para ir tanteándole el agua a los camotes presidenciales, vistos los reveses políticos de todo tipo que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos años.

Tienen que considerarse los resultados de ambas entidades en virtud de que siempre son el más claro adelanto respecto a la elección federal que viene. Tras tales elecciones generalmente aciertan los encuestadores. Ese es el plus que tenemos que considerar mañana, el adelanto de lo que puede ocurrir el año venidero.

Es perceptible que la elección interna por la candidatura presidencial empieza a tomar color y forma. Se rumora a grito abierto que el lunes Marcelo Ebrard renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para entregarse a la campaña.

Y si usted cree que esa renuncia tiene algo que ver con la separación de Ignacio Aguado de la delegación en la entidad, está en lo correcto, estos pasos a un lado generalmente se dan apoyados en la información que se tiene de lo que busca.

No es tonto el canciller, esos pasos no los daría si no tuviese alguna razón para tirar el arpa. Nada más se da un paso adelante cuando hay seguridad de hacia dónde ir.

El lunes, si se produce la renuncia, Ebrard estará forzando a las otras “corcholatas” a separarse del cargo que ostentan y del dineral que están manejando.

Precede el llamado que hicieran tanto Morena como el INE a las “cascaroletas” para que se abstengan de más promoción (ya invadieron el país con panorámicos, bardas y hasta por debajo de las piedras) el caso es que ya les marcaron el alto, alto que… nadie tiene pensado respetar.

Durango, por lo pronto, salió ya del cabús nacional financiero en que lo sumió el desgobierno pasado, y aunque vuelve a ser un sujeto fiscal confiable, ha sido grande el sufrimiento social por el que se ha pasado.

El miércoles anterior el gobernador Esteban Villegas sorprendió a la fanaticada al anunciar que, de acuerdo a mediciones federales, nuestra entidad regresó al verde del semáforo fiscal federal.

Y ¿qué quiere decir ese cambio de color en el hipotético semáforo fiscal? Pues nada, solamente que nuestra entidad vuelve a ser sujeto confiable para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por igual pasa a serlo ante la banca comercial, que no es cosa menor.

Se han superado infinidad de trabas económicas precisamente por las dificultades provenientes del pasado. El sacrificio social ha sido grande y sin medida, pero ha valido la pena, creen muchos.

Y no es que en automático la entidad pase a las ligas mayores de la inversión pública y privada. Hay que seguir tocando puertas y pidiendo aquí, allá y acullá para poder aspirar a mejores cosas.

Sabrán nuestros lectores que un grupo de inversionistas chinos estuvo en nuestra capital visitando distintos rumbos, así como en Gómez Palacio, para revisar la posibilidad de instalar una armadora de carros.

Sí, los carritos esos que andan circulando por el mundo, que ocupan menos espacio que una motocicleta, pero que están resultando una verdadera sensación por su economía y su practicidad.

Serían los primeros coches de manufactura china, pero de construcción duranguense.

Bueno, todavía no se confirma la gran inversión, pero está muy avanzado el trámite para que llegue acá la importante fábrica que aspira a ganar en el corto plazo el mercado de los automóviles eléctricos.

O sea que, unos años después, pero Esteban estaría cumpliendo su compromiso de la campaña antepasada de traer una gran firma automovilística.

Nuestro más sincero agradecimiento tanto al gobernador Esteban como al alcalde Toño al buscarle la mejor salida posible al quebradero de constructores, comerciantes y prestadores de servicio.

Bueno, el hecho de emprender un plan emergente para repartir trabajo entre los constructores, llevará consigo la reactivación de pequeños comerciantes y prestadores de servicio que en la triste realidad no veían cómo salir del atolladero.

Claro que no les resolverá el problema, la ausencia de dinero, pero de algo servirá la ayuda que generará tener algún ingreso, nuestro agradecimiento, dado que en el fondo hay la empatía que parecía no llegaría nunca al gremio de la construcción y anexos.

Apareció ayer Vicente Fox pidiendo hacer viral la invitación a promover el voto a favor de Alejandra del Moral, pero… hay quienes piensan que esos llamados producen efectos contrarios por venir de quien vienen.

Fox tiene en su haber muchas rapacerías, la porquería de la súper Durango-Mazatlán en la que sus entenados se enriquecieron a lo bestia a cambio de “terminar” una carretera fatal, por decir lo menos, que ya es una auténtica carretera de la muerte.

Antes era “el portento de la ingeniería mexicana…”, pero cuando empezó a usarse pasó a convertirse en “el portento de la corrupción en México…” por las mil y una sinvergüenzadas de las que mucho les hemos platicado.

Además de que esos muchachos afortunados, los de Zamora, Mich., que de ser unas pobretones que no tenían ni bicicleta para ir a la escuela, de pronto aparecieron con sus jets personales y paseando por el mundo.

Mejor que no le ayude Fox a Alejandra del Moral, que la deje sola con su aspiración, porque un apoyo de esos más bien ha de resultar en sentido contrario.

A pesar de las leyes que existen a nivel estatal y federal para prevenir la violencia escolar, también llamada bullying, de las conferencias y pláticas que se realizan en las instituciones educativas de todos los niveles, los resultados que se tienen con estas acciones son pocos en comparación con el aumento constante de este problema y la forma como escala el nivel de acoso que se puede observar en la mayoría de los planteles educativos tanto a nivel estatal como nacional.

De manera constante se reportan casos de agresiones entre alumnos desde primaria hasta nivel superior, que van desde las peleas que se graban y publican en las redes sociales, donde se muestra una creciente agresividad entre las personas involucradas, así como lamentablemente también la actuación de quienes presencian estos casos como si se tratara de lucha libre, sin que intervengan para separar a quienes intercambian golpes.

En muchas de estas ocasiones hay adultos que presencian estos lamentables enfrentamientos sin hacer nada, a pesar de que han tenido consecuencias que van desde lesiones graves en jóvenes, hasta incluso la muerte de uno de los participantes.

A estas peleas se suman también los casos de alumnos que ingresan a las escuelas con armas blancas e incluso de fuego, registrados en los últimos días, quienes han agredido incluso a trabajadores de las instituciones.

Sin duda, se trata ya no de un foco amarillo, sino rojo, que requiere mayores acciones para frenar el problema tanto por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, como de la sociedad misma, de las familias, para frenar un problema que cada vez es más grave.

Otra muestra del espíritu plural del que es dueño el alcalde Toño Ochoa es el llamado que está haciendo a los duranguenses para crear un nuevo emblema para los festejos de la ciudad.

Antes, de lo que no hace mucho tiempo el encargado del área llamaba a supuesto concurso y en lo oscurito se decidía sobre el nuevo logotipo de los festejos. Era lo más común.

Ahora, las cosas son diferentes, o por lo menos el alcalde quiere hacerlas de manera diferente y eso es lo que debe reconocerle.

Así es que si usted es un buen dibujante, de los dibujantes de antes y puede hacer un buen emblema para nuestros festejos, apúrele, perfecciónelo y póngalo a consideración de la autoridad, para lo que hay convocatoria y todo el asunto.

Los dibujantes de antes, generalmente, se llevaban las palmas con la mejor creatividad, pero en los últimos tiempos los que han predominado son los diseñadores digitales, que cada vez son más y con más creatividad.

O sea que, ojalá que unos y otros se propongan hacer un buen emblema que nos haga sobresalir en el contexto nacional o internacional, al fin que la creatividad digital y tradicional no tiene límites.

Alguien debe convencer a los Generales de Durango que en cuestión de medios de comunicación la parroquia está muy variada, y para tener eco en sus esfuerzos los consideren a todos, no a unos cuantos.

Escribimos a mitad de semana que acudimos a ver los últimos dos juegos de Generales ante Mariachis. Anotamos y comentamos que se trató de dos buenos conjuntos que con algo de promoción acabarán con el graderío atestado, como en el juego inaugural.

Escuchamos por ahí una invitación a los siguientes juegos de Generales, que por primer vez lleva .500 de porcentaje en ganados y perdidos, y eso es un papelazo en materia beisbolera, pero, ahí está el pero, que si la gente no se entera de esa gran verdad, simple y sencillamente no acudirá al estadio, como no ha asistido en los últimos encuentros.

Algo no anda bien en los Generales. Ojalá lo entiendan rápido y reaccionen, porque… aunque llegaran a los play off, si la gente no los apoya de qué carajos sirve. O de menos, la empresa deja de ser empresa, puesto que sin ingresos no puede darse el lujo de seguir perdiendo.

Amén de que por primera vez un equipo representativo de Durango acudió a juegos naciones vestido como Dios manda, los resultados están a la orden del día, traen un cargamento dorado.

Los deportistas amateurs, cuando son bien tratados por la autoridad, responden con el plus, con un extra que generalmente produce oro, plata y a veces bronce, pero algún preciado metal genera.

No nos cansaremos de repetir nuestra aceptación al trabajo del Prof. César Cárdenas Reyes, dado que por primera vez en mucho tiempo hay consideración y protección a los atletas amateurs y ellos están respondiendo con trofeos en los distintos rumbos del país sede de las distintas disciplinas.

Nunca nos equivocamos cuando advertimos de la sospechosa actitud del técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, pues además de la manota descarada del árbitro marcando a su favor, usó una alineación indebida.

El haber alineado a más extranjeros en la final pudiese ser sancionado con la pérdida del título, que ya estaba en duda desde que se empezaron a desmenuzar las acciones descaradas del árbitro César Ramos Palazuelos.

Chivas hubiese sido un digno campeón, si partimos de que en el equipo juega puro mexicano, pero desde luego que a nadie vendría bien que la FIFA le quitara el título a los Tigres y se lo entregara a los de Zapopan.

No nos sorprenden las trácalas ya conocidas por todos en torno a la final del futbol mexicano. Es algo que cada vez lo hacen con más naturalidad, sin esconderse, pues.

