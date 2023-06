Siete Días de Grilla

Las altas temperaturas que están castigando a Durango en las últimas y las próximas horas pudieran marcar un ascenso que agravaría más los peligros de insolación y golpes de calor.

Ayer viernes, Durango fue mal tratado por calores cercanos a los 40 grados, y los servicios meteorológicos advierten de los riesgos de aumentar la temperatura para las horas siguientes.

Obligado resulta buscar la sombra o evitar por cualquier vía que los rayos solares nos lleguen directo al cuerpo, particularmente al mediodía, cuando el astro rey cae a plomo y las quemaduras suelen ser más intensas.

Procuremos estar bajo la sombra de un árbol, de una pared o de plano permanecer bajo techo las horas más críticas, que son de las 12:00 a las 15:00 horas. Y si el trabajo exige la exposición al sol, hacerlo con camisa manga larga, sombrero de ala ancha o de plano, como le dicen, el “sombrerón”, para que nos pueda cubrir lo más posible, y de ser preciso en las manos hay que llevar guantes para evitar quemaduras

Los registros de los termómetros en Durango se están moviendo de manera considerable y ni tantito debemos exponernos a recibir los rayos solares de manera directa en cara, brazos y piernas sobre todo.

Los mexicanos saben ya que la “ministra” Jazmín Esquivel se graduó en la Universidad de Santo Domingo, que tiene títulos de hule o “patitos”, pero nadie se hubiera enterado de no haber hecho grande ella misma el borlote.

Es más, si se hubiera quedado callada, quizá nadie se había enterado de los títulos de Santo Domingo. Bueno, no precisamente, ella se fusiló las tesis tanto de la licenciatura como del doctorado, por tanto no es ni licenciada y mucho menos doctora.

El asunto es que el pasado jueves una juez federal, chalán de Jazmín seguramente, emitió un comunicado en el que vergonzosamente dice que las tesis de Esquivel son absolutamente suyas y de nadie más.

O sea, insisten en vernos la cara de endejos, en tratar de ir contra la corriente y hasta de “cerrar el caso” no obstante que la Universidad Nacional Autónoma de México precisó en su momento que sí hubo plagio y que Jazmín no debe seguir como ministra. No tiene el soporte académico suficiente para decirse abogada y doctora.

Una lástima, decimos, porque si Esquivel no hubiera abierto la boca, menos o casi nadie se había enterado de los títulos de hule. Ella se ha empeñado en ir contra la corriente y ahí están las consecuencias, que cada día se enteran más mexicanos de lo que nadie sospechaba, que Jazmín no es ni licenciada ni doctora.

No nos gusta llevar malas noticias a nadie, a nadie, pero en el caso del exgobernador José Aispuro tenemos que advertir que la cuesta senatorial se le ha complicado, y parece que de manera irreversible.

Sabrá el exmandatario que la Fiscalía General de la República le anda siguiendo los pasos muy de cerca y que, como mera casualidad, para los días en que el PAN pudiera anunciar sus listas plurinominales aparecerían las primeras órdenes de aprehensión federales.

Aparte, acá tienen Aispuro y su palomilla, por no decir su banda de saqueadores, una serie de pendientes que nadie en lo absoluto se ha acercado a aclarar.

Y no se trata de uno ni dos, sino muchos casos en los que están emproblemados los muchachos de José, porque hasta el momento el nuevo gobierno no le ha firmado un solo documento de lo que recibió, o de lo que se encontró en la dependencia, de modo que expusieron el pellejo de la peor manera, dado que al no contar con el referido documento los nuevos funcionarios pudieran hasta inventar cargos o cargarle la mano a la suma, al fin que quién sabe dónde andan.

Sí, muchos están pensando que fue “jale limpio” y que no hay problema, pero… lo que no saben o sí saben pero se hacen muuu es que la mayoría de los recursos mal habidos o de perdido, mal manejados, tienen origen federal, y por tanto la Federación es la que anda sobres.

Ante las circunstancias, quien sabe si Aispuro siga pensando en la senaduría, pero lo cierto es que la cuesta cada vez está más pronunciada y las puertas se van cerrando una tras otra.

El fusilamiento virtual que aplicó personal de la SEDENA a cinco supuestos malandros en Tamaulipas, no tiene paralelo, nombre ni justificación.

O sea, de no haber visto el video que casualmente fue grabado por un negocio, no creeríamos que nuestros soldados cometieron una de las acciones más ruines en la lucha contra el crimen. Y eso quedó grabado, pero ¿qué no ocurrirá que no se graba?

Nos duele, porque nosotros mismos fuimos educados en respeto franco a nuestras fuerzas armadas ante el riesgo a que exponen su vida por nuestra seguridad, y nos duele más porque nuestra milicia es y seguirá siendo una de las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió el exceso y aseguró que ya se está procediendo contra los responsables, que tendrán que pagar por su falta.

No hay nada que agregar a tan deleznable incidente, solamente decir que si el hecho final procedía de algún enfrentamiento, los occisos estaban ya sometidos, aunque armados, estaban sometidos tras el choque brutal que tuvieron contra un muro de concreto, los cinco quedaron quizá moribundos, pero merecían el auxilio de nuestra tropa como parte de los códigos no escritos que existen, pero que deben respetarse en esta guerra. Faltaron al honor nuestros soldados, y por eso recibirán el merecido.

Ojalá que fuera esta la última vez que comentamos una salvajada de nuestras fuerzas castrenses, que hasta en la última circunstancia están obligadas a conducirse con rectitud, cortesía y honorabilidad, particularmente lo último.

Todo está listo en Morena para su convención nacional en la que definirán tiempos, formas y fondos de la elección del candidato presidencial que en todo caso pudiese relevar a Andrés Manuel López Obrador.

Hasta este sábado el único que ha renunciado al cargo es Marcelo Ebrard, pero se cree que los cuatro deberán haberse separado del cargo antes de que inicie la convención este domingo, que sin embargo no obliga la ley.

La encerrona morenista tiene como propósito definir cómo, cuándo y dónde nominar a su próximo candidato o candidata presidencial. Sobra explicar que hasta hoy los cuatro siguen teniendo posibilidades, a pesar de que un quinto, que sería Gerardo Fernández Noroña, de origen petista, sigue exigiendo en el desierto que lo consideren la quinta corcholata, pero… nadie lo ve y mucho menos le escucha.

La convención marcará el rumbo de la elección del candidato y señalará la ruta si se considera la propuesta de Ebrard en la que para la encuesta solamente se haga una pregunta precisa.

Es que mientras Marcelo pide una sola pregunta, otros exigen que se incluyan un montón de términos rebuscados que pueden confundir a los entrevistados y ellos serían los ganones en una incertidumbre de ese tamaño.

Sobra decir que saltarán chispas mañana en el evento morenista, pues las cuatro o cinco intenciones buscarán por todas las vías imponer su criterio y es donde surgirán los encontronazos.

Sí, los cuatro ya firmaron diversos documentos en los que admitieron comportarse como morenistas aun cuando llegaran a quedar eliminados, pero… ese cuento ya nos lo sabemos, cuando se conozca al elegido por los dioses saltarán como esquite los demás.

El presidente del CDE del PAN, Mario Salazar Madera, consideró que las elecciones del 2024 no deben de darse por ganadas por parte de Morena, pues el proceso del pasado domingo demostró que la Alianza tiene fuerza para ganarlas y arrebatarle varios estados al partido en el poder.

Y aunque desde la Alianza Va x México existen perfiles fuertes como Santiago Creel o Lily Téllez, el Partido Acción Nacional está abierto a que si el candidato fuerte surge de otra corriente política o de la sociedad civil se le apoyará para que contienda por la Presidencia.

Dentro de poco se definirán los métodos por los cuales los integrantes de la alianza definirán al candidato o candidata para el proceso electoral 2024, pero por lo pronto exigirán al INE vigile que el Gobierno Federal no dé recurso para la promoción de las “corcholatas” de Morena, las cuales ya se le adelantaron y por mucho con las pre-pre-precampañas por lo que deberá ponerse a las vivas y no quedarse mirando como le comen la preferencia del electorado en el 2024.

Joaquín Martínez Garza dirigió el periódico EL SOL DE DURANGO los últimos 40 años y, contra las estupideces que hicieron algunos de sus antecesores, él se ganó el respeto no nada más de los lectores, sino de todos los que estamos en este hermoso trabajo.

Joaquín se jubila en el decano del periodismo en Durango y aunque ofrece dedicarle a la familia el tiempo que no pudo por el trabajo, tiene que buscar otra actividad que lo distraiga, de lo contrario, quién sabe qué pueda pasar.

Nuestro agradecimiento al regiomontano de origen, que aunque nació en Monterrey se quedará en Durango para siempre, pero le reconocemos su amistad y su deferencia para nosotros.

Ojalá le siga yendo igual como hasta ahora, de maravilla y que siga disfrutando de la vida como Dios manda. ¡Así sea..!

Es Caminos y Puentes Federales la instancia que debe resolver los problemas de la súper carretera Durango-Mazatlán, porque son sus casetas de cobro las que reciben el dinero que debía usarse en mejoras al camino.

Hubo reunión entre organismos empresariales y funcionarios tanto de CAPUFE como de la SCIT en la que, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y… el camino seguirá tirado a la buena de Dios.

El camino de cuota al puerto es un verdadero camino de la muerte que no debía existir, porque el abandono a que se ha sometido es consecuencia de percances fatales y frecuentes.

Es un viejo cuento del que quizá nunca puedan arreglar, dado que es consecuencia del proyecto a medias entregado como finalizado.

Lamentar, sin embargo, que seguiremos viajando por un camino potencialmente mortal por mucho tiempo, dado que para resolver los problemas por que pasa, se requiere mucho dinero, dinero que no tiene nadie, y menos para dedicarlo a una carretera.

Muchos amigos nuestros dicen querer mucho y respetar a los animales, particularmente a los perros, pero… los llevan a pasear a los parques a dejar sus “popós” y fingir demencia a la hora de retirarse.

El que quiere a su perro debe ser responsable de su animal, y si llega a hacer sus necesidades en un jardín o una calle, rápido proceder a recogerlas y llevarlas al basurero, pero no dejarlas en la calle.

Los animales son hermosos, mucho muy bonitos, pero cuidarlos, protegerlos y procurar control de sus necesidades naturales es pesado, pero hay que hacerlo, o si no, no andar regando su “cariño” por cualquier parte.

