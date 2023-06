Siete Días de Grilla

Naturalmente, muchas son las causas de las insoportables temperaturas de los últimos días, pero la principal, el maltrato que hemos dispensado a nuestra casa grande, la tierra, y el desprecio por la naturaleza.

El aumento de las temperaturas globales, dice mi Tía, se origina en el cambio climático ocasionado por la liberación de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono generado por la quema de combustibles fósiles y la deforestación, o la falta de árboles, está atrapando más calor en la atmósfera y calentando el planeta como nunca.

Algunas regiones del mundo resienten más calor debido a patrones climáticos anormales como sequías prolongadas, olas de calor e inversión térmica.

La influencia humana en el entorno, como la urbanización y la construcción de grandes estructuras de concreto y asfalto suelen aumentar de manera notable la temperatura, sobre todo en fenómenos conocidos como isla de calor urbano, al que si le añadimos la deforestación y la expansión de terrenos agrícolas, dado que se está perdiendo la cobertura forestal y promover la pérdida de humedad en el suelo.

Aparte, tenemos que considerar fenómenos naturales extremos como las erupciones volcánicas o el Fenómeno del Niño que pueden influir en la temperatura global y causar episodios de calentamiento inusual.

Después de que ha transcurrido más de una semana con elevadas temperaturas en la mayor parte de la entidad, con un calor inusual que ha llevado el termómetro a los 40 grados centígrados y un poco más, surgen las voces que recuerdan que se trata de un estado del tiempo producto del cambio climático.

Por lo que piden tomar medidas para el cuidado del medio ambiente, del agua que es cada vez más escasa, llaman a la población en general a tomar conciencia sobre la importancia de realizar acciones que ayuden ante la situación que se presenta en el estado y, cabe señalar, en la mayor parte del país, en espera de que se pueda detener un fenómeno que, como han señalado muchos expertos, no se puede parar, solamente se puede hacer más lento.

Desde hace ya varios años se prendieron las luces amarillas ante la situación que se presenta en el planeta, ante el deterioro del medio ambiente que tiene consecuencias cada vez más marcadas, sin que las invitaciones a tomar medidas para reducir la contaminación en todas sus formas hayan tenido una respuesta hasta el momento.

Solamente son discursos, actos protocolarios, inauguraciones, aplausos, incluso algunos esfuerzos entre autoridades y ciudadanos por iniciar acciones para atender el tema del clima, que solamente duran algunos días para luego quedar en el olvido.

Sin duda, ante un calor tan intenso parece que se despierta una cultura a favor del medio ambiente, pero que lamentablemente quedará de lado en el momento en que el termómetro baje algunos grados y que comience la temporada de lluvias, sin considerar que atenuar los efectos del cambio climático es una tarea que requiere un trabajo intenso y permanente para lograr resultados que puedan verse en un mediano plazo.

Lamentablemente los efectos más extremos de este fenómeno se olvidan pronto, al igual que las acciones para proteger al medio ambiente.

Los corcholatos que engrosaron las listas de aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, dicho con todo respeto, servirán para engordarle el caldo a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Acorde con los últimos estudios de mercado, y sobre todo con el de nuestro compañero Salvador Borrego, uno de los más acertados mercadólogos de México, la pelea final será entre ellos dos, ni uno más.

Si decimos que Morena está usando los métodos patentados por el PRI para escoger a su aspirante presidencial, es así, dado que ese sistema ya lo conoce bien la parroquia.

El “bueno” saldrá de entre Marcelo y Claudia por una simple y sencilla razón, porque así lo quiere el inquilino de Palacio Nacional. Los demás, encima de lo que hagan no calificarán a las medallas.

Y si tantito me apuran, la decisión está tomada por el líder o dueño moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero ahí nomás los habrá de manzanear de aquí a septiembre para tener elementos y afirmar que la selección se dio en un total y absoluto método democrático que, obviamente, sabemos que no será cierto.

Adán Augusto López hará campaña por todo el país con recursos, seguramente de sus ahorros, pero sabe que las posibilidades son rotundamente remotas, y si hablamos de Ricardo Monreal, ni qué decir, pues el exlíder senatorial ni siquiera parece interesarse en la candidatura.

Y de Gerardo Fernández Noroña, Citlali Ibáñez y otros acelerinos, mejor no hablamos, es bordar torpezas en el viento.

Se tardaron, pero por fin dieron muestras de vida algunos priistas al anunciar la creación del Frente Amplio de Renovación (FAR) para intentar frenar el avance inconfundible que están logrando los “corcholatos” de Morena.

Lo encabeza la diputada por Yucatán, Dulce María Sauri, y con ella van exdiputados y senadores como Fernando Lerdo de Tejada y Adolfo Toledo, así como por el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás.

Dulce María fue una de las priistas encargadas de la exposición de motivos por los que nació el FAR. Precisó que no pretenden confrontarse con Alejandro “Vandalito” Moreno pero que no respaldarán su visión “miope” de los problemas nacionales.

El PRI, dijo en su momento Lerdo de Tejada, pese a las circunstancias todavía tiene mucho que aportar al desarrollo de México. Nuestra capacidad de responder a los retos nacionales no está agotada.

Si algo hay que lamentar con la renuncia del canciller Marcelo Ebrard es que ya no pudo venir con la representación exterior y anunciar la megafábrica que está por detallarnos el gobernador Esteban.

Es que hace una semana Villegas comentó a los periodistas que estaba por venir Ebrard a apuntalar el anuncio de una gran fábrica. Un anuncio semejante, de haberse dado, habría beneficiado por igual tanto al mandatario estatal como al aspirante morenista, el caso es que Marcelo no podrá traer ningún anuncio, y menos como aspirante a la candidatura presidencial.

Sobra insistir en que cualquier movimiento proselitista de los políticos, en este caso de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es un acto anticipado de campaña que debía hasta cancelar la aspiración.

Tienen los distintos “corcholatos” y “corcholata” numerosas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral precisamente por actos anticipados de campaña, pero en el INE se hacen locos para dejar que los corcholatines sigan pisoteando nuestras leyes.

El pretexto es la “campaña interna” en la que los suspirantes están buscando la candidatura de Morena, pero la misma regla debía someter a los interesados para que se reduzcan exclusivamente a sus compañeros de partido.

El problema es que la campaña interna hace mucho tiempo dejó de ser eso y pasó a convertirse en actos proselitistas abiertos, para que lleguen a todos los mexicanos, no nada más a los morenistas.

Si se quisiera, desde luego que se lograría que las campañas sean en corto, exclusivamente entre morenistas y que de ninguna manera trasciendan a la calle, toda vez que no es el propósito, de llegar a todo mundo, sino nada más a los morenistas.

El problema es que, todos los corcholatos, se están pasando la ley por el meritito arco del triunfo, saben que aunque se moleste alguien, poco o nada habrán de hacerles, y ahí seguiremos en una pura y leal tierra sin ley.

El Instituto Nacional Electoral autorizó a los comités del corcholatero que hagan su “campaña interna” en todo el país, pero sin ir a caer en excesos que pudiesen confundirse con actos anticipados de campaña.

Y lo hace la autoridad electoral en el momento en que los cuatro o cinco corcholatos han desatado a sus seguidores y han hecho con la regla un verdadero cochinero a nivel nacional.

Está sobradamente comprobada la campaña extraoficial de los “corcholatos”, pero en mera cosa extraña, en ninguno de los enormes anuncios de las cascuichas hablan de Morena, de modo que se demuestra que los cinco, seis o más aspirantes están montados ya en una campaña formal y están gastando furgones de billetes, obtenidos de sus ahorros, claro está.

Y a pesar de todo, el INE les ha dado el banderazo para que recorran la patria en busca del apoyo “de los morenistas claro”, y que es a ellos a quienes se buscará motivar.

El cambio anunciado por el presidente municipal Toño Ochoa en la Dirección de Desarrollo Rural también es un llamado a los directores de todas las áreas para redoblar esfuerzos y mejorar los resultados del trabajo que realizan.

Y no es que el extitular José Daniel Salazar Díaz haya salido por alguna irregularidad o alguna mala actividad que haya hecho, sino que en cada cierto tiempo se toma este tipo de determinaciones y queda en manos del alcalde presentar una propuesta de las direcciones que se van a cambiar.

Cabe aclarar que es el primer año de administración, en sí tiene un periodo muy corto, por lo cual es necesario redoblar esfuerzos, definitivamente en el primer año se tienen que hacer algunos cambios que ayuden a motivar a otros directores a redoblar el paso, también en el Cabildo para que los regidores den pasos firmes y más rápido ante las situaciones que se viven como sociedad, sobre todo en la capital.

Y es que el Municipio es un área de oportunidad diaria no solo para los directores, sino para quienes forman parte de la administración, por ser el área más cercana a la sociedad, por lo cual se ha pedido en todo momento que gobierno y presidente municipal tengan cercanía con la gente, buen trato, además de tener un proyecto integral que beneficie en lo general.

Estudios científicos recientes demuestran que el tramo elevado del bulevar Francisco Villa, antes que servir a los automovilistas, ha venido a entorpecer la circulación, sobre todo de quienes viven en el rumbo.

Muchos moradores de ese sector, de colonias y fraccionamientos, se quejan de que el estorbo ese de muchos miles de millones de pesos, nada más vino a complicar la salida al bulevar precisamente de quienes viven por ahí, dado que no hay muchas opciones para incorporarse al bulevar y no nada más no ayuda a darle fluidez al tránsito, sobre todo en “horas pico”, sino que está ocasionando molestos embotellamientos en los que se ha de perder mucho más tiempo del estimado en los desplazamientos.

Y hablando de bicicletas, algo parecido ocurre en la salida a Mezquital, la proliferación automovilística se ha multiplicado de manera sorprendente, pero la infraestructura vial es la misma del siglo pasado.

Una carretera o bulevar, como es la salida a Mezquital, debía tener preferencia frente a cualquier arteria que llegue a cruzarse.

Lo peor es que la misma autoridad entorpeció el desarrollo vial de la zona, puesto que la carretera pasó a convertirse en un bulevar sin futuro, y con los tres o cuatro semáforos que instalaron hasta las cercanías de la embotelladora, la lentitud ocasionada por la misma carga vehicular ha convertido el rumbo en un bulevar de segunda, no se puede transitar a más velocidad.

Aparte, en todo el sector es posible encontrar modernos fraccionamientos por los que pronto el tránsito hacia aquella parte de la ciudad habrá de complicarse de manera impredecible.

Hora de pensar en un sistema vial moderno que dé más fluidez al tránsito y no que la mayoría de los vehículos tengan que estar esperando el verde del semáforo, en vez de acelerar para salir del atorón.

Ojalá que nuestro alcalde Toño revise este tema y disponga que los expertos le pongan remedio al más grande embotellamiento permanente de la ciudad.

El puente de La Joroba de Aispuro lo ha de haber construido un carpintero, porque nunca consideró que se trataba de un punto toral en el tránsito de la ciudad y que debió considerar vueltas en “U” para no perder tiempo.

Ahora, si alguien pudo hacer el puente “El Chaparreño”, para lo que interrumpió la circulación por varias semanas, por qué no se corrige el error original y se intenta subsanarlo.

Es que todos los puentes de su tipo, hablando de pueblos progresistas y conservadores, como el nuestro, tienen la famosa vuelta en “U”, pues con ese espacio se facilita la circulación, sobre todo de los que han de hacer ese conocido recurso vial para no perder tiempo esperando los tres segundos del verde del semáforo.

Anotar que el puente “El Chaparreño” para lo único que ha servido es para que los grafiteros del rumbo se den vuelo pintando estupidez y media. Uno que otro lo usa, sí, pero no respondió a la expectativa que se levantó al justificar la millonaria inversión.

La goliza de 3-0 de Estados Unidos frente a México confirma la pobre calidad de nuestros mejores futbolistas. El cuadro gringo confirmó a propios y a extraños que es el nuevo mandón de CONFACAF.

No tuvimos en suerte presenciar ese partido escenificado en San Diego, pero… donde haya sido, los norteamericanos aplastaron sin consideraciones al conjunto tricolor.

No sabemos a qué jugadores llevó el entrenador Diego Cocca, aunque es previsible entender que cargó con los que han integrado el seleccionado nacional en los últimos tiempos, solo que… los ratoncitos verdes nada más fueron a dar pena.

Y así nos la llevaremos hasta que llegue el próximo mundial, dando tumbos y perdiendo con cualquiera, pero… esperando que “los muchachos den el estirón necesario para llegar a las grandes ligas del balompié mundial…”. Sueño que hemos cargado por muchos años, así es.

