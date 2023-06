Siete Días de Grilla

El muerto empieza a resucitar, o por lo menos el PRIANRD mete las manos para que los morenos ya no le peguen tan duro. También le entrará al pisoteo de la ley con una similar campaña interna que pueda meterlos a la pelea.

Las dirigencias de los tres partidos resolvieron ayer escoger a su candidato presidencial en una elección abierta, igual que Morena y satélites, para arrancar parejos en cuanto a violación a las leyes con actos anticipados de campaña.

La cosa es que, un poco tarde, pero vale, en septiembre el PRIANRD escogerá a su aspirante presidencial en elección abierta en busca de frenar o de menos amainar el avance libre del corcholatero.

O sea, ni el Instituto Nacional Electoral ni nadie podrá acusar al PRIANRD de “actos anticipados de campaña”, pues Morena y comparsas lo están haciendo desde hace un año o más, cuando los corcholatos iniciaron su promoción.

Y sí, es que para darle vuelta a la regla, Morena inventó el cuento de la elección de representantes morenistas en los distintos sectores, para lo que el PRIANRD ha definido que en la interna se nominará al titular del Frente Amplio Va Por México o Frente Amplio Opositor, que no es sino la elección del candidato formal.

O sea que, esto se está poniendo bueno, sobre todo porque apareció ya la “cuña” para contener la movilidad inusitada del corcholatero y, aunque el Frente aparece tarde en el proceso, quién sabe hasta dónde pueda llegar.

El suicidio, uno de los problemas más delicados que afectan a la familia duranguense, debe ser atendido con todo lo que esté a la mano. Ojalá que el programa “Vive” que arrancó el gobernador Esteban Villegas sea la solución.

Durango, por suerte, no padece los índices de suicidio como Chihuahua y otras entidades del país, pero eso no debe ser consuelo, el uno o los dos que han recurrido a la puerta falsa debieron atenderse y debió impedirse su muerte.

El gobernador Villegas arrancó el miércoles en las inmediaciones de la unidad deportiva Eloísa “Chiquis” Cabada un ambicioso proyecto que aspira a contener por todas las vías posibles que alguien más muera por esa causa.

Es necesario hacer entender a la sociedad que la vida es lo más hermoso sobre la tierra, que hay que vivirla a plenitud, y entender que los problemas nos los repartimos todos, todos tenemos problemas que hay que enfrentar y resolverlos para bien de los nuestros. Es que algunos piensan que con el suicidio se resuelven sus conflictos, cuando lo único que hacen es complicar más la existencia a sus familiares, chicos o grandes.

Ordenó Villegas que todas las dependencias del sector salud se agrupen y entre todas conciban la mejor manera de hacerle frente a ese gran problema que nos atañe a todos, que todos debemos atender.

Ojalá que la intención del mandatario, de propiciar bienestar a sus gobernados, la interpreten cabalmente sus colaboradores y que pronto, o más pronto que tarde, tengamos una sociedad más armónica, más sólida, más fuerte que en el conjunto pueda hacer lo que sea para mantener esa coherencia entre todos.

La vida es hermosa, hay que escoger siempre la vida para poder tener una existencia, si no perfecta, porque eso no existe, por lo menos sentir a cabalidad la belleza que envuelve todo lo de nuestra presencia en la tierra.

Sabe Jorge Salum, o si no lo sabe está peor, que su paso por el Municipio dejó una estela de desaciertos que se tradujo en un desastre administrativo pariente de infinidad de corruptelas.

Está bien que aspire a la senaduría, que la pida, pero… ningún partido en su sano juicio lo mandaría a buscar votos, porque el pueblo y los grupos afectados, que fueron muchos, se la cobrarían en las urnas.

La historia marca el gobierno de José Ramón Enríquez como uno de los más catastróficos de los últimos tiempos. Llegó a pensarse que nadie superaría el caos que dejó, pero… el tiempo le calló la boca a los que hablaban y pensaban de esa manera con la síntesis del trabajo de Salum.

Oprobioso sería enumerar las fallas garrafales cometidas por Jorge que, obviamente, fueron empujadas por hambres viejas que desataron varios de sus colaboradores.

Es decir, si supo Salum de lo que hicieron sus muchachos, qué bueno, pero no hizo nada para frenarlo y aquel caos consentido o no acabó dejando algunos nuevos ricos que, como es obvio, no pueden ocultar el dinero que les llegó a manos llenas.

Entonces, pedir ahora la senaduría sería algo así como una vacilada, o una ocurrencia nada más para que no lo olviden sus correligionarios, y si no se puede la senaduría, de menos una diputación federal, ¿o no?

Ojalá que se pase de la especulación a la acción y que los componentes de la Real Fuerza Aérea Educativa empiecen a regresar lo que se robaron y poder comprar equipos de aire acondicionado para los salones de clases.

Hemos dado cuenta en esta semana de las condiciones infernales en que han estado los chiquillos, sobre todo de nivel primaria, pero ni se diga de secundaria y preparatoria.

En todas las escuelas “aprenden” en medio de un calorón sin precedentes. Obviamente, están igual alumnos y maestros, por tanto debía ser prioridad para un mejor funcionamiento del binomio educativo.

Entre lo que quiten a los “maestros” de hule, a los que sí existen pero no van a clases y a los que existen, no van a clases y sí reciben su cheque quincenal y de manera puntual, pensamos que sí se obtendría un buen bonche de dinero para comprar urgentemente esos equipos de aire que urgen hoy más que nunca.

Uh, pero… ha de ser más fácil ir y venir al Everest en una sola pierna, antes que recuperar el dinero que otros vivarachos se han gastado de manera ilegal.

Ufff, Vladimir Putin no le halla la cuadratura a Ucrania cuando le aparece otro complejo problema, pero ahora entre soldados rusos, sobre todo los adheridos al Grupo Wagner, para muchos el principal grupo mercenario de Rusia.

El Grupo Wagner es un grupo paramilitar y empresa de seguridad privada en Rusia, aunque no es reconocido oficialmente como parte del Ejército, se dice que sus integrantes tienen relaciones formales directas con el Kremlin.

El caso es que, ayer por la mañana Yevgeny Prigozhin, líder de la referida organización, llamó a la sublevación de las milicias rusas por el ataque a los campamentos de Wagner, cosa que luego negó el Kremlin, pero Yevgeny no se desdijo, por lo que corría el riesgo de ser detenido por las fuerzas rusas para evitar que siguiera llamando al desorden, pero eso agravaría más la tensión. Hoy, Putin asegura que se está procediendo contra el insurrecto, y no lo dudamos.

O sea que Putin no se la acaba con Ucrania, y ahora tiene que enfrentar a uno de los grupos paramilitares más fuertes de Rusia, Wagner, creado o patrocinado por el propio mandatario ruso. A ver cómo lo resuelve el fortachón “oso siberiano”.

Malo, mucho muy malo que Marcelo Ebrard haya propuesto a Andy, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque el junior no tiene experiencia en nada, pero lo bueno es que el muchacho rechazó la propuesta.

Muchas críticas, y algunas demasiado ácidas, despertó la propuesta de Ebrard para el hijo de AMLO, para muchos no fue sino un acto de lambisconería para que el papá le ayude a ganar la interna.

Ahí está que al final, el carnal Marcelo se queda como el perro de las dos tortas, sin Juan y sin las gallinas por andar de futurista, pero sobre todo, que no había ninguna necesidad de barbear al papá de Andy, si consideramos que al final serán las encuestas las que digan quién ganó, ¿o no?

Y eso que el propio Marcelo nos confió aquí el día que comió con reporteros que la pelea es en serio, que no hay dados cargados, que al final resultará el que marque mejor en las encuestas y que el de Palacio Nacional nada tendrá que ver en los resultados.

Oiga, pero qué es eso de CNOP, de la que sus dirigentes aseguran que “ha perdido arraigo entre los duranguenses…”. Es que, es cierto, nosotros habíamos olvidado hasta su significado.

No es broma, antier que me comentaron eso, en realidad no dábamos pie con bola, o no atinábamos a precisar de qué se trata, pues lo de ahora de ninguna manera se parece a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de otros tiempos.

Sí, claro, ya sabemos, las multitudes aquellas que se movían en torno a CNOP para hacerle caravana a los trinchones ahora se mueven en Morena, pero… sobra suponer que alguien se durmió antes de dejar morir esa agrupación.

Intentan levantar ese cadáver, y pues… está tan muerto que nosotros dudamos que puedan levantarlo. Le vería más futuro a una nueva organización, con nuevo logotipo, con nuevo lema y con nuevos dirigentes, ¿o no?

La muerte del policía José Juan Medina Pérez se produjo justo cuando varias patrullas municipales patrullaban el periférico para evitar que un grupo de chiquillos siguiera tirando piedras a los vehículos en movimiento.

La semana pasada el alcalde Toño Ochoa hizo una reunión “Hablemos de Frente” con vecinos de la colonia Luz y Esperanza quienes le pidieron atención a las “impertinencias” de un grupo de niños que llevaba varias semanas tirando piedras a los autos.

El viernes, cuando una de las patrullas circulaba en plan de evitar precisamente esas pedradas, el oficial Medina Pérez recibió un risco en la frente que le hizo perder el sentido y salir expulsado de la patrulla. Todavía lo llevaron con vida al hospital 450 donde murió minutos más tarde.

O sea, el problema denunciado ya se estaba atendiendo por lo que toca a la autoridad. Nada más faltaba que los padres hicieran su parte y evitaran lo que por desgracia sucedió a un policía preventivo, que los cuidaran e impidieran que siguieran con su insana diversión.

Una pregunta en serio: ¿Alguien sabe de lo que ha pasado en la Selección de México de futbol que se prepara para la Copa Oro de los Estados Unidos? Ni nosotros, y ni nos importa.

La indiferencia que vivimos los aficionados al deporte de las patadas es tal que hasta a los medios de comunicación nos es indiferente lo que suceda en torno al grupo de “ratones verdes”.

Merece un mejor comentario la preparación de la Selección de Durango que irá al nacional de basquetbol a celebrarse en Villahermosa, Tabasco, pues las temperaturas por estos tiempos en aquella entidad andan rondando los cincuenta grados y ni qué decir de la criminal humedad.

Es decir, a los seleccionados duranguenses los están preparando con caminatas a pleno sol en ciudades como Monterrey, Mexicali y otros para que lleguen debidamente aclimatados a Villahermosa.

El riesgo para nuestros muchachos está latente, por eso la crueldad de la preparación a la que los están sometiendo, pero con ello se pretende, y se entiende, que se busca evitar algún problema de salud posterior, como un golpe de calor o algún desvanecimiento súbito.

Los basquetbolistas de ambas ramas que representarán a Durango están siendo tratados como jugadores de alto rendimiento y alto sufrimiento que esperan alzarse con la medalla de oro que habrán de disputar la próxima semana, para lo que no están escatimando en nada, en nada.

Continúa la ola de calor en todo el estado y el país, como una clara muestra del cambio climático que está en proceso en todo el mundo y también una advertencia sobre las consecuencias que este puede tener en los siguientes años, que ya se dejan ver desde ahora con más de dos semanas con temperaturas inusualmente elevadas en la entidad, pues prácticamente todos los días el termómetro llega hasta los 40 grados centígrados e incluso los ha rebasado, para establecer nuevos records en temporada de calor, para crear un escenario preocupante porque se trata de una condición que por primera vez se presenta en esta ciudad, que durante mucho tiempo se caracterizó por tener un clima templado, en el que rara vez se rebasaban los 35 grados.

Este cambio un tanto drástico tiene efectos preocupantes, porque nadie estaba preparado para una ola de calor como la actual, al grado de que ya escasean los aparatos de aire acondicionado, los ventiladores e incluso el hielo, aumentan las enfermedades gastrointestinales que son más comunes en esta época del año, así como el riesgo de deshidratación e incluso de golpes de calor en grupos de la población más vulnerables, situación que incluso ha llevado a la suspensión de clases en una institución de nivel superior y también que en escuelas primarias las maestras hayan optado por sacar las sillas del salón y dar clases a la sombra de los árboles, donde los hay, para evitar el calor que se siente en las aulas.

Esta situación pone en evidencia la necesidad de realizar acciones tanto para cuidar más el medio ambiente y atenuar en medida de lo posible los efectos del cambio climático, como para adaptarnos más a estas condiciones, además de que se apliquen medidas para hacer frente a las altas temperaturas, para evitar riesgos a la salud de la población, por parte de las autoridades en este tema, las cuales por cierto brillan por su ausencia.

