“Siete días de Grilla”

El 8 de julio de 1563 se fundó la Ciudad de Durango, por lo que deducimos que hoy cumple 460 años y los organizadores de la Feria Nacional Villista han puesto todo para tener la mejor celebración de la historia.

Se dice que el explorador español Francisco de Ibarra, junto a un puñado de hombres se instalaron en el Valle del Guadiana. No pocos historiadores ubican el crucero de Juárez y 5 de Febrero como el punto exacto del nacimiento de nuestra capital.

Total que estamos de fiesta, nuestra ciudad está preparada para ofrecer su mejor versión a los visitantes que están llegando de manera inusitada desde días antes de iniciar el festejo de nuestra capital.

La Feria Nacional Villista, la primera en su tipo, está ya dejando beneficios a Durango, a su industria sin chimeneas, la hotelera, a la restaurantera y a toda suerte de comerciantes y prestadores de servicios, ojalá que podamos brindarles una buena atención sin aprovecharnos de ellos.

Trascendió esta mañana el regalo millonario que hará el gobernador Esteban Villegas a la ciudad de Durango por su cumple. Se contempla una serie de acciones tendientes a mejorar la infraestructura urbana, la hospitalaria, la educativa, etc., etc…

Felicidades mil a todos los duranguenses y que sigan aportando como dispuso el alcalde Antonio Ochoa para tener una ciudad de altura.

La panista Xóchitl Gálvez trae de cabeza a más de cuatro con la sola posibilidad de llegar a la candidatura de la alianza Va por México, y si fortalece sus perspectivas con la suma de Movimiento Ciudadano, quién sabe qué pasará.

Muchos analistas, pintados de guinda, aseguran que la oposición no vencerá a Morena ni yendo a bailar a Chalma, pues la ascendencia del partido en el poder sigue siendo altamente positiva.

Empero, aunque Xóchitl no le represente riesgo a la 4T, de pronto se destapó una guerra perruna contra la hidalguense acusándola hasta de haber nacido en barrio pobre y sin muchas esperanzas de progreso.

Entre el presidente López Obrador y sus chairos la están enalteciendo como alguna vez Vicente Fox catapultó a AMLO a la victoria. Hoy, considerado por muchos, Xóchitl Gálvez está convertida en un auténtico fenómeno social.

Sorprende que, a pesar de que Gálvez está nada más registrada para la candidatura, que en la apariencia no tiene ninguna condición a su favor, el golpeteo inmisericorde no cesa.

El pasado martes, cuando empezó a crecer la posibilidad de Xóchitl, apareció por ahí perdido un video en el que una mujer asegura que el título de ingeniera de Gálvez es falso y hasta documentó otros datos, pero… una copia fiel de la persecución contra Ricardo Anaya, a quien se le quemó con falsedades de tener varias investigaciones pendientes en la entonces Fiscalía General de la República, lo tumbaron del liderato en la campaña, y al final la propia PGR reconoció que todo fue falso.

Sorprende que a Xóchitl la han criticado hasta por moverse en bicicleta, no en Jetta ni nada por el estilo, sino en bicicleta, pues asegura que es el vehículo en que se ha movido siempre, a pesar de haber tenido posibilidades de un auto último modelo y de mayor seguridad, aunque para otros ese comportamiento es realmente ejemplar.

Xóchitl todavía no es candidata formal de la alianza Va por México, pero sus contras han desatado la jauría para descarrilarla lo antes posible, sobre todo antes de que se formalice la anexión de Movimiento Ciudadano.

Mucho le han buscado a la desbozalada Gálvez y lo único que le han encontrado es que ha viajado siempre en bicicleta para decirse pobre, cuando bien pudo andar en un vehículo blindado y último modelo. El problema es que si no la tumban ya, ¡no la tumbarán nunca..!

Aunque, Xóchitl es mujer de pueblo, auténtica, sin maquillaje y sin medallas, por lo que muchos son ya los que piensan que puede ser la mejor opción opositora, y más si se suma Movimiento Ciudadano que está dispuesto a respaldarla y sumarse a Va por México porque allá es donde están los orígenes políticos de la senadora panista.

Lamentar que apareció Dante Delgado, dueño de MC, y advirtió que su partido no se sumará a la política de antaño, ¿o sea? La verdad no le entendimos, aunque no respaldó del todo a su senador Clemente Castañeda.

Los números dicen que la alianza Va por México tuviese más posibilidades de triunfar si se suma Movimiento Ciudadano. Armarían un trabuco por demás duro de roer, difícil de vencer.

No menos chairos aseguran que, júntense los que se junten, no le ganarán a Morena ni yéndose de rodillas a Chalma, que “el buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador…” garantiza la retención presidencial y especialmente el dominio de las cámaras, que es el objetivo igual al que representa la Presidencia de México, porque si no hay control de las cámaras no será posible aterrizar un buen plan de gobierno.

Aun cuando tanto la primera magistratura como el dominio de las cámaras no dependerá de quién se mueva más, de quién gaste más, o quién se promueva mejor, sino del que decidan apoyar los mexicanos, que hace tres años supieron reaccionar con sabiduría al darle a la oposición el control de las cámaras y limitar a Morena a la Presidencia de México. Esto es, el pueblo le dio el control del Poder Ejecutivo, pero negó el mando del Legislativo.

O sea, no es tonto el mexicano. Poco a poco se va politizando, adentrando en los grandes problemas nacionales y, al final, encima de cualquier tipo de promoción, vota por lo mejor para el país.

Y en contraparte, entre el corcholatero, lo sobresaliente de la semana es la explosión de la bomba amorosa de Adán Augusto López con Andrea Chávez.

Aparte del problema familiar que ha de estar encarando el tabasqueño, tendrá que enfrentar la crítica interna en Morena que ya lo está destrozando y que amenaza con abrirle un boquete grande al feudo en el poder.

Ayer, la propia Claudia Sheinbaum expuso el altísimo riesgo de suicidio al que se está exponiendo el corcholatero, pues en los afanes por sobresalir unos están destruyendo a los otros y al final esa lucha sin cuartel habrá de perjudicarlos a todos.

Nada más cierto que eso, pero si la circunstancia nace en Claudia por la ácida crítica que hizo Ricardo Monreal a los más de 700 anuncios espectaculares que hay en el país, lo más probable es que el zacatecano siga atizándole a la hoguera.

Todo parece indicar que ya inició la temporada de lluvias en una parte del estado, mismas que se han hecho sentir en esta ciudad desde hace unos días, con lo cual surgen problemas que se presentan de manera cíclica, como son los encharcamientos de mayor o menor dimensión en distintos puntos de la ciudad, después de una precipitación pluvial intensa, como sucedió en días pasados y que son en parte consecuencia de la cantidad de basura que se tira en calles, canales y arroyos, pues en el primer caso cubre las alcantarillas y estas dejan de cumplir su función de absorber el agua de la lluvia, mientras en los otros dos casos la cantidad de desechos puede dar lugar a problemas mayores, debido a la gran cantidad de agua que pueden captar.

Ante este panorama, después de informar sobre las toneladas de basura que han sido retiradas en las últimas semanas, las autoridades nuevamente insisten en la colaboración de la ciudadanía para la prevención de acumulación de agua que puede afectar a las viviendas, sin que hasta el momento tengan una respuesta, pues parecen estas invitaciones como las llamadas a misa, que se oyen pero casi nadie las atiende.

Ojalá que los gobiernos logren sensibilizar mas a los ciudadanos sobre su participación en la prevención, aunque el mayor compromiso debe ser de todos, de atender estos llamados y prevenir riesgos que pueden llegar a nuestras casas.

Bien dicen por ahí que después de la tempestad viene la calma y esto aplica para las recientes lluvias registradas en la capital.

Y es que afortunadamente se ha tenido saldo blanco, pues de acuerdo a Protección Civil se estuvo atentos para monitorear diferentes zonas, habiendo reportes de encharcamientos en colonias como la Luz y Esperanza, Los Duraznos y Nuevo Durango, así como autos varados por el elevado nivel de agua en distintas vialidades como Libramiento San Ignacio, Francisco Villa, bulevar De la Juventud.

Cabe destacar los trabajos que se realizaron de manera preventiva por parte de dependencias como Obras Públicas, Servicios Públicos, AMD, en la limpieza de alcantarillado, arroyos, canales, lo cual permitió que el agua bajara de nivel rápidamente.

Esto hace la diferencia entre una ciudad preparada en materia de protección civil y otra que no lo está, de ahí la importancia de tener sistemas limpios y listos para contingencias.

No se asusten, pero sí considérenlo, como ya les habíamos advertido, pues varios robots creados por el ser humano aseguran que “gobernaremos mejor al mundo…”.

No tenemos idea de cómo le harán, si eliminándonos, ayudándonos o haciéndonos a un lado, pero… aunque parezca exagerado, tenemos que considerarlo en todo lo posible.

Se celebra ahora en Suiza la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial para el Bien Social, donde se presentó uno de los robots humanoides que también soltó otra nota preocupante.

Ese y otros robots presentados en el magno evento sugirieron que los seres humanos debemos preocuparnos y tener cuidado con la inteligencia artificial, aunque fueron precisos al advertir que “no robarían sus trabajos y que podrían ayudar a resolver problemas globales…”.

Sobre el tema, recordemos, hay muchos escépticos que exigen que pongamos más atención en el desarrollo de la TIA porque los robots pudieran superar nuestra inteligencia y así tomar el control del mundo.

No me lo crean, pero anoche pudimos conciliar el sueño hasta allá por las 5 de la mañana pensando en el tema, pero sobre todo buscando salidas a tan complicado asunto que no presagia buenas cosas para los humanos.

Durango llevó a los Juegos Nacionales celebrados en Villahermosa a los mejores seleccionados en basquetbol juvenil de los últimos tiempos, el gobernador Esteban Villegas por eso ordenó avión para todos, pero, alguien le puso mocos al atole.

Los llevaron tramos en avión, tramos en combi y tramos caminando. Comiendo basura o algo parecido a la orilla de la carretera que enfermó a los muchachos antes del primer partido. Obvio era suponer que perderían, y perdieron, y aunque intentaron reponerse, ganaron los demás partidos, pero ya era tarde.

Nos consta la gestión insistente del profesor César Cárdenas para que los deportistas no nada más tuviesen una presencia digna en el certamen, con la mejor vestimenta de muchos años, sino que se le agregó el avión, algo que no pasaba hace muchos gobiernos, para que no llegaran cansados y dieran todo lo que llevaban.

Era sencillo viajar Durango-México-Villahermosa y regreso, sobre todo porque existió la autorización del mandatario estatal para que se trasladaran por la vía aérea, pero nadie entiende por qué a unos los llevaron a Cancún, a otros a Tuxtla Gutiérrez, a otros a Mérida y a otras partes, pero no a Villahermosa.

Luego, al viajar por tierra les permitieron comer lo que encontraron a un lado de la carretera. Tres o cuatro de los titulares del equipo varonil llegaron enfermos del estómago y sin el menor ánimo de competir.

Uno de los muchachos nos envió una fotografía del lugar que les prepararon como comedor: Un tejabán desagradable, maloliente y decepcionante para los muchachos que en su mayoría son atletas de alto rendimiento. Ahí, suponemos que la mala jugada fue de Ana Gabriela Guevara, pues para ahorrar el restaurante les prepararon cualquier porquería, por decir lo menos.

Un desastre en el que culminó la participación de Durango en los nacionales, tan así que a la hora en que usted lea este comentario varios de los atletas todavía andan perdidos en el país, porque el regreso lo hicieron igual a todas partes, menos a Durango.

Agradecer tanto al gobernador Esteban como a su titular del deporte, César, su disposición para que los muchachos regresaran con algo más en materia deportiva, pero alguien les metió la pata para que volvieran con cajas destempladas.

La de anoche fue en serio una Noche Muy Triste para el que escribe, no obstante que en el 2018 voté por Morena, me tacharon de vendido, corrupto, chayotero y para echarle más sal a la herida, hasta de americanista me tacharon.

Jorge Blanco Carvajal, uno de los redactores de Siete días de Grilla, además de responsable de la columna Chicotito, fue la piñata de chairos y sus satélites nada más por haber dicho que Xóchitl Gálvez le está poniendo el kilo de peras a peso a la invencible Morena.

Nos tupieron hasta por debajo de la lengua, unos con poquita razón, y otros sin nada de ella, pero por igual le pegaron al que escribe como nunca lo habían hecho. Externaron un odio indescriptible e injustificable, pues no somos muy afectos a las porras y nos tacharon de porristas del PRIANRD.

Ya en los mismos comentarios de los lectores algunos de ellos como Diego Reyes, que no tenemos el gusto, le entraron al jaloneo y le pidió a los lapidarios que demuestren lo que están diciendo, que hagan públicas en la misma red las pruebas del “chayote”, y todo mundo calló. Esperamos hasta la medianoche y nadie mostró la cifra, el paquete, la transferencia o la entrega personal de ese tan paseado “chayote”. Han de disculpar, pero en serio que nunca pensamos encaboronar a nadie solo por mencionar a Xóchitl.

Obviamente, si de algo estamos seguros es de lo que hemos escrito y por lo que a nadie nunca pediremos disculpas. Por el contrario, los que aseguren que nos está patrocinando tal o cual político, que nos lo prueben y asunto terminado, en el entendido de que una vez que nos demuestren sus dichos, nosotros nos retiramos de esta hermosa tarea de la que tal vez no nos cansemos nunca, pero si alguien trae acompañada la prueba con su dicho, ahí la vemos, nos vamos de vacaciones largas.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a tener una calificación horrorosa y saldrá a la competencia de Fórmula Uno en Gran Bretaña desde el lugar 16.

Checo se está acostumbrado a la adversidad, ojalá que mañana amanezca con las pilas puestas y saque la casta como el otro día, que remontó 12 lugares para meterse al podium.

O sea, llegar a los primeros lugares será una verdadera proeza del mexicano, pero si lo logra, de ninguna manera será sorpresivo, ya lo ha hecho otras veces.

Vamos Checo, sí se puede, o por lo menos cuenta con nuestras buenas vibras para que lo repitas, que remontes todo lo que se pueda y te metas a los trofeos, y si es el primero, tampoco nos incomodaría.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp