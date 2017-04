“Siete días de Grilla”

Telcel envió ayer un mensaje de texto a todos sus clientes en Durango con contenido falso que, sin embargo, advierte que alguien está decidido a descarrilar la administración de José Aispuro.

El de ayer es nada más un adelanto de lo que puede venir, y pronto, tan pronto como la Semana Santa, para aprovechar la temporada vacacional y sembrar por lo menos la duda.

Incluye el mensaje la temperatura, que a estas alturas es lo que menos interesa a los duranguenses, pero también consideró: “Durango entre los más seguros del país, por un Durango transparente y ciudadanos informados”: Aispuro. La cuestión es que nadie del gobierno envió ese comunicado, y es ahí donde nadie le entiende al que pagó y mucho por dichos mensajes.

El autor intelectual tiene otras intenciones para la administración estatal. Intuyen los que saben leer entre líneas que en el fondo el propósito es desestabilizador que obliga una reacción igualmente enérgica o perversa para contener lo que viene.

Minutos después de aclarar la falsedad del comunicado, el gobierno advirtió que ya se está investigando para dar con el autor y quizá conocer sus aviesas intenciones.

—————————————

La cuestión es que de pronto se ha enrarecido el ambiente político, por un lado por el famoso mensaje nunca enviado por el gobierno y, por otro, por las declaraciones del abogado del Estado, Galdino Torrecillas.

Iniciada la semana Torrecillas se encontró con los reporteros y de pronto empezó a hablar sobre las investigaciones que hace la administración al gobierno anterior.

Tantito faltó para que Galdino exonerara de una buena vez al sospechoso pasado. Aseguró que no están terminadas las investigaciones, pero que en lo particular no hay ninguna conclusión respecto al exgobernador. No existen elementos para fincar ninguna responsabilidad al exmandatario.

El problema es que sí hay investigaciones, sí están avanzadas y sí pudiesen generar una acción particular.

Y como si aquello fuera poca cosa Galdino nunca consultó con sus superiores sobre la materia. No pidió permiso y nadie le autorizó a hacer tan temerarias afirmaciones.

No es por nada pero entre la fanaticada se comenta que a Torrecillas nada más le faltó proponer al anterior gobierno para un premio por su excelente servicio a los duranguenses.

—————————————

No obstante que la subdirectora en La Laguna metió las manos para favorecer a la planilla de Manuel Barrón en el Sindicato de Telesecundarias, ayer le tomaron protesta como nuevo líder del gremio.

Javier Díaz Bueno, el fallido candidato de la planilla Dignidad Magisterial, demostró antier que la subdirectora del sistema Gloria Tovar Santos retuvo los cheques de más de trescientos maestros para que no pudieran votar, y ello fue decisivo para el “triunfo” de Barrón.

Díaz Bueno pedía que se revisara la votación y se repusiera lo anómalo, pero la planilla “ganadora” no piensa de la misma manera, sino por el contario, se siente ya con el mando en la mano y exigió rendir protesta, como sucedió.

Tiene el grupo de Barrón el mando del sindicato, pero no tiene el respaldo de la base, que está con Díaz Bueno, por lo que… visto que no hay otra opción, emigran del sindicato tradicional para armar uno nuevo, que quizá demuestre tener mayoría, con lo que le será más facil alcanzar la titularidad del contrato colectivo.

—————————————

Los ejidatarios tomaron esta mañana la caseta 95 de la súper a Mazatlán en señal de protesta por el ridículo precio que fijaron autoridades federales a la hectárea afectada por la construcción del camino.

Aunque alguien se confundió creyendo que el problema tiene orígenes estatales, la realidad es que el conflicto es con la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con Caminos y Puentes Federales.

“La valoración de nuestros terrenos se hizo sobre las rodillas o a distancia, pues mientras en unos tramos pagaron hasta mil pesos, acá, a los ejidatarios de Garabitos, El Pino y otros, les quieren pagar 5 centavos o una cantidad igualmente ridícula…”, dijeron esta mañana los campesinos.

El gobernador Aispuro más de una vez ha externado su solidaridad con los ejidatarios para que se les pague algo más aceptable, pero poco puede hacer para cambiar los números fijados por las autoridades federales. La cosa es que, gracias a esa “ocupación” los viajeros que se están adelantando a las vacaciones de Semana Santa y que están caminando hacia Mazatlán se están encontrando con el “bloqueo” y están pasando gratis, sin pagar un quinto.

Hay una clara afectación a los ingresos de CAPUFE, pero es el camino que les dejaron a los dueños del terreno que nunca nadie les quiso escuchar y, sobre todo, atender, para evitar la “toma” de la caseta de cobro. Toma que, hay que decirlo, consiste en impedir que se cobre a los viajeros.

—————————————

Tenemos ya la Semana Santa a la vuelta de unas horas y, la reparación de la súper carretera no terminó. Todavía tiene muchos hoyos, muchos frentes de trabajo que, quiérase que no, interferirán en los viajeros.

Obliga el mal estado de algunos tramos del camino a reducir la velocidad, a veces de manera total, otras veces no tanto, pero ya interfiere en el tiempo de desplazamiento.

Ni modo, no hay de otra que bajar la velocidad. Reducir la velocidad hasta donde sea posible para evitar una sorpresa o un accidente aunque al final se llegue al punto de destino una, dos o más horas después de lo estimado.

Los técnicos aseguran que no concluyeron los trabajos a tiempo por falla en la programación o por retraso en las obras, sino por falta de tiempo para el fraguado del nuevo pavimento.

Lo bueno es que, por lo pronto están ya sentadas las bases para pronto, muy pronto, tener un verdadero camino en condiciones para hacer el traslado al puerto y viceversa en dos horas o si acaso dos horas y media, que ya es una gran ventaja.

Los tiempos de traslado por la libre siguen siendo de seis o siete horas, debido a los miles de curvas y a la circulación de muchos camiones cargueros que son lo que más impide acelerar los tiempos.

Ojalá y que los puestos de auxilio que tratan sobre el Bienvenido Paisano orienten a los conductores a que tomen previsiones y no le suman el acelerador para no llevarse una sorpresa, que en un momento dado puede costar la vida misma.

—————————————

Los mineros que marcharon ayer por las calles de la ciudad afectando a miles de ciudadanos en su libre tránsito, también demostraron poderío económico. Todos, o casi todos perfectamente uniformados, ¡no manchen…!!!

Y mientras la mayoría enseñó buena garra y muy bien bordada con los motivos de la protesta, con lo que ello cuesta, contradijeron a los mineros de Tayoltita que están pidiendo alimentos para su familia.

No extraña, la verdad, el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia es un ente multimillonario, que muchos creen es propiedad del tal “Napito”, considerado hace mucho como uno de los mexicanos más ricos de los últimos tiempos.

Lo sorprendente de esa riqueza es que el afamado Napito nunca ha trabajado en nada. Jamás ha tenido una ocupación que dijeran pues es que hacía tan bien su trabajo que solamente con mucho esfuerzo pudo amasar tal fortuna.

O séase, para no darle muchas vueltas, trae power económico el sindicato de mineros, y ahí no será fácil doblarlos. O les dan lo que están pidiendo o seguirá frenada la más grande producción de oro de México y de buena parte del mundo.

—————————————

Rodolfo Elizondo quería imponer a Rómulo Campuzano en la dirigencia estatal del PAN y tuvo que conformarse con la vicepresidencia por un año y luego de la presidencia, pero solo hasta entonces.

Surtió sus efectos la amenaza antier del Negro de tomar las oficinas del CDE del PAN si no se lanzaba la convocatoria para la elección del nuevo comité directivo. No le dieron todo, pero casi.

El acuerdo entre Rómulo y Lorenzo Martínez Delgadillo es que, asume este (Lorenzo) la presidencia por un año y luego lo releva Campuzano para liderearla el resto del período.

Elizondo lo quería todo y sin ceder nada, a lo que la contraparte tampoco estaba dispuesta. Tragó camote El Negro, pues compartir la dirigencia no estaba en sus planes, sino todo lo contrario.

Total que, la presión a punta de periodicazos y de amenazas, surtió sus efectos. José Antonio Ochoa consiguió repartir la presidencia del CDE entre los dos aspirantes y con eso todos quedaron contentos.

—————————————

No conocemos al doctor Jesús Ramos García, recientemente corrido de la Secretaría de Salud, pero así como lo acusan de actos de corrupción, hemos escuchado cosas buenas de su trabajo, vaya usted a saber.

Lo que sí es cierto es que por encargo o de manera natural, de pronto Ramos García se convirtió en el malo de la película. Lo culpan hasta por la descompustura de los vehículos, y no se diga de la escasez de medicamentos en las farmacias del sector salud.

También lo señalan de haber traficado con pacientes, que maniobraba para llevarlos a su consultorio particular y entonces cargarles la mano por sus servicios.

Miren, ya no sé si en verdad Ramos García es la calamidad de que se le señala, pero… que aquel médico que no se haya llevado un paciente a su consultorio, que levante la mano y tire la primera piedra. ¡No manchen…!!!

—————————————

Sobre el cambio de nombre del bulevar Estación Central, no vemos del todo malo que le impongan el “Manuel Gómez Morín”, pero… de jodido hubieran hecho la finta de alguna cortesía hacia la sociedad.

La decisión de imponerle el nombre del fundador del Partido Acción Nacional quizá vale, tal vez es justa al esfuerzo democrático por el que se distinguió Gómez Morín, pero no es eso el problema.

El problema es que el PAN utilizó los viejos y repudiados métodos priistas del mayoriteo para tomar una decisión. No están de acuerdo los regidores priistas, quizá piense igual otro segmento de la población, pero… los señores regidores ya decidieron.

Y la sociedad, que se la trague el perro. Es más importante el cabildo capitalino que la sociedad entera, y lo estamos viendo precisamente en el caso.

—————————————

Rodolfo Elizondo se pasa cuando se refiere a su muchacho Víctor Hugo Castañeda, pues ahora sugiere que el secretario de Turismo debía dedicarse a la venta de mezcal, ya que para eso demuestra ser bueno.

El otro día, Castañeda apareció en una fotografía promoviento distintas marcas de mezcal en la ciudad de México, por eso Elizondo propone que Víctor Hugo se dedique a eso, más que a la promoción turística.

Quién sabe qué sentimientos tan profundos arrastra El Negro Elizondo como para echar pestes cada vez que se refiere a Castañeda, pues Víctor Hugo es lo que es precisamente gracias a Rodolfo, entonces… ¿cómo?

El problema es que uno y otro son colaboradores del gobernador Aispuro y Elizondo luce pésimo cuando de Castañeda se trata el tema.

Antes pensábamos que Rodolfo es colaborador de a mentiritas del gobierno estatal, pero el otro día aceptó que le pagan 80 mil pesos mensuales, de modo que es empleado estatal hecho y derecho, con derechos y con obligaciones, aunque parezca que nada más con derechos.

—————————————

Le está resultando más caro el caldo que las albóndigas al alcalde José Ramón Enríquez haber aceptado el premio “Maya Internacional” que lo ubica como El Mejor Alcalde del país.

El Instituto Mexicano de Evaluación es el que reparte el galardón, a modo de estatuilla, pero lo reparte por toneladas y a cambio de tarifas que van desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos o más, según el sapo la pedrada.

Y lo más lamentable, que el susodicho premio lo han recogido muchos corruptos ahora perseguidos por la justicia en México, unos exalcaldes y otros exgobernadores.

El último duranguense que lo “recibió” fue el exdelegado de la SEDESOL, Francisco Javier Hernández Flores, un personaje que nunca llegó a ningún puesto de elección popular, pero que igual, está siendo perseguido por la justicia, pues se tiene la certeza de que en el cargo se robó lo que quiso, cuanto quiso y como quiso.

Le están fincando responsabilidades de tipo penal, aun cuando el muy ilustre hombre se pasea muy orondo disfrutando las mieles de lo robado en los alrededores de Chicago.

O sea que, para resumir, la chunga que ha empujado el “galardón” recibido por Joserra se está llevando entre las patas al incansable alcalde de Durango.

—————————————

Uh, que la jodida, ahora sí que se chingaron más de cuatro que no pueden ver a Andrés Manuel López Obrador ni en chile verde, pues los brujos de Catemaco le acaban de regalar un “blindaje” imposible de vencer.

Ayer, los hechiceros veracruzanos le regalaron una loción y un amuleto que lo protege de chombos, zopilotes, buitres y gavilanes, más uno que otro agorero del desastre.

Los brujos le aseguraron a López Obrador que con la loción, usada todos los días antes de arrancar un mitin, y con el amuleto, más de cuatro andarán pelándole los dientes.

Esto es, que con los olores de Catemaco y las buenas vibras de los hechiceros, lo más probable es que priistas, panistas, perredistas y demás yerbas no le vean ni el polvo en su camino a la Presidencia de México.

No por nada, pero hay que visitar pronto Catemaco para ver si nos quitamos una que otra mala vibra que no nos permite despegar, pues para las lociones y amuletos de aquella región no hay poder divino, ni siquiera el de los brujos de la Fundación Psíquica Universal que tanto incuato esquilma en Durango, para que se den una idea.

—————————————

Arrancaron las campañas el sábado pasado en el Estado de México llevando a la profesora Delfina Gómez, de Morena, como puntera con 39%, seguida por Alredo del Mazo con 28%, Josefina Vázquez Mota con 20% y Juan Zepeda con un alejadísimo 13%.

Los primeros topeteos, obviamente, son rounds de tanteo en los que los coordinadores priistas, Ismael Hernández Deras entre ellos, no hallan cómo alcanzar a la aspirante de Andrés Manuel López Obrador. Pidieron el miércoles que se firme un pacto en el que los contendientes se comprometan a no traer al EDOMEX a sus principales baluartes.

Esto es, los priistas piden que no vaya López Obrador a apoyar a Delfina, pero… contra lo pensado, López Obrador pide que por el contrario, los priistas lleven al presidente Enrique Peña Nieto y los panistas a Felipe Calderón para aprovechar el desprestigio por el que atraviesan uno y otro.

Cree el Peje que ni Peña Nieto ni Calderón ayudarán a Del Mazo y a Josefina, sino por el contrario, cuanta vez abran la boca para pedir apoyos, las mismas que el pueblo acabará haciendo más grande la brecha entre los candidatos.

—————————————

Humberto Moreira fue expulsado del PRI por haber aceptado la candidatura a diputado por el Partido Joven en Coahuila, curul que pretende para hacerse de fuero y terminar de una buena vez con la persecución de que es objeto por el saqueo al estado.

Moreira es sospechoso de haber sustraído de la vecina entidad alrededor de 30 mil millones de pesos, por lo que ya el gobierno de España lo detuvo el año pasado pero que tuvo que liberar ante la intervención del gobierno mexicano.

Las autoridades hispanas aseguraron que Moreira se robó un dineral de Coahuila, según elementos aportados por el gobierno de los Estados Unidos, aunque lo detuvieron por algunas transferencias sospechosas a su favor entre México y Madrid.

Todo mundo sospecha que la pretensión de una diputación por parte del profesor Moreira es con la idea de alcanzar fuero para impedir de una vez por todas la persecución de que es objeto por el mega robo a Coahuila.

El PRI le dijo que no en su momento, pero… Humberto y, o, sus hijos, crearon el tal Partido Joven para hacerse por la buena o por la mala de la diputación. Nada más falta que también encabece las listas plurinominales que le confirmen la curul.

—————————————

Encomiable el agradecimiento de Ricardo Pacheco al desaparecido Antonio Ramírez Martínez, pero ayer que le rindió homenaje la CTM no pocos se fueron de espaldas.

Antonio fue uno de los duranguenses que más han dañado a la entidad. Sus posturas groseras y corruptas impidieron que se instalaran en Durango grandes empresas como Cervecería Modelo y General Motors. La primera se fue a Zacatecas y la segunda a Silao llevando furgones de dinero a esas localidades.

Pacheco es un hombre bien intencionado, agradecido, pero… tomó una cuesta muy pronunciada para recordar a aquel hombre que aquí, en su tierra, hizo lo suficiente para ser odiado por más de cuatro.