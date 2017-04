“Siete días de Grilla”

No se hagan bolas…¡¡¡ Oscar Erasmo Navar García dejará la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango mucho antes de lo que él había previsto. Anoche incluso lo firmó. No hay reversa…¡¡¡

El desalojo anoche del Edificio Central ocurrió precisamente por la aceptación del rector de dejar el cargo, de otra forma no lo desocupan. Ayer por la madrugada lo había aceptado, luego reculó, pero por la noche, cuando le entregaron el inmueble, no tuvo otra que firmar su partida.

Navar García alega que ha hecho bien las cosas en la UJED, que la casa de estudios está trabajando de un nivel aceptable hacia arriba, entonces no hay razón para moverlo, pero…no es eso lo que se cuestiona. Se cuestiona las formas de llegar al cargo.

Sabemos todos que Oscar Erasmo fue designado por Don Toño, que hicieron una finta de reunión de consejo para “elegirlo”, pero todo es ilegal a partir del cuartelazo a Rubén Calderón Luján.

Lo es el propio Oscar Erasmo, como lo son todas sus designaciones, incluyendo muchas decisiones académicas como la entrega de títulos, pues…sabiendo cómo se las gastan, quién sabe si los favorecidos habrían alcanzado los conocimientos para recibirlo.

Pretexta también Navar García que tiene el respaldo de los 23 directores de escuelas y facultades, y nadie lo duda, puesto que fueron designaciones suyas, cómo no van a apoyarlo.

La cuestión es que Oscar Erasmo firmó anoche el Acuerdo para la Transición a la Legalidad y la Autonomía por el que caminará la UJED hacia el orden hasta tener condiciones para una nueva y real elección convocada por el Consejo Universitario.

Elección en la que, hace mucho lo adelantamos, no participarán aquellos “consejeros” de reciente cuño que hayan llegado a la cátedra sin concurso de oposición ni los funcionarios designados por el propio Navar García.

——————————–

Eduardo Bailey Elizondo es acusado por el gobierno de Nuevo León por ratero, no por pendejo. Se avivó tantito y se escapó en las merititas barbas de los policías estatales de aquella entidad y de esta.

El aun delegado de la SCT fue detenido en las primeras horas de la tarde y llevado a la Fiscalía General en el Estado donde fingió un fuerte dolor cardiológico. Fue llevado de inmediato al Hospital La Paz para su atención, pero…a la hora siguiente, o menos, ya se había escapado. Salió con todo y bata y pasó frente a los policías de Nuevo León y Durango.

Bailey Elizondo es acusado por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por haber dispuesto de más de 350 millones de pesos cuando fue director del Isssteleón, que es la dirección de pensiones allá.

Las sospechas generaron cuatro órdenes de aprehensión obsequiadas por distintos jueces regios, mismas que se aplicarían en la detención de ayer, pero…no se apendejó el sospechoso…¡¡¡

Los policías de Durango se vieron impedidos a hacer la detención debido a que no se dio cumplimiento al proedimiento jurídico-administrativo establecido en el Convenio de Colaboración entre la PGR, la Procuraduría General Militar y las procuradurías y fiscalías de los estados.

Bailey, de ahí se agarró, cuando aparecieron las inconsistencias para hacer efectiva la detención, de pronto se “curó”, u olvidó el dolor por el que lo sacaron de la Fiscalía, y salió corriendo para volverse “ojo de hormiga”, y según los videos, nunca acusó el más mínimo dolor al evadirse a paso veloz.

Lo más lamentable es que Bailey Elizondo pasó en su huída frente a los policías de los dos estados que pecaron de inocentes, pues no quisieron o no pudieron retener al sospechoso, a pesar de que los defensores carecían de los instrumentos jurídicos suficientes para liberarlo. De menos, los policías debieron retenerlo en el hospital hasta que tuvieran una orden superior y no la sola palabra del abogado.

——————————–

José Ramón Enríquez comprobó ya que el municipio de Durango funciona sin su presencia y, hasta le queda tiempo para la “grilla”, pues las reseñas periodisticas lo ubican en la campaña del corrupto Rafael Moreno Valle.

Enríquez tiró ya por la borda su responsabilidad en la capital y se entregó a los problemas de la CONAM por una parte, y a la campaña del raterazo Moreno Valle, por la otra.

Rafael dejó igual que los ex gobernadores priistas, una gran deuda en Puebla, mucho de la cual se la jambó precisamente para la campaña, y miren que la está gastando, puesto que los anuncios espectaculares que vemos en esta capital, están en todo el país.

Moreno Valle, además de ser considerado un corrupto, represor y mala copa, dejó a su sucesor Tony Gali casi 40 mil millones de pesos en deuda, pero como pertenecen al mismo partido, Rafael está saliendo rechinando de limpio a la campaña, porque ya anda en campaña por la candidatura presidencial del PAN en la que también es posible localizar al alcalde de Durango.

A propósito, los viejecitos que seguido hacen largas y cansadas colas frente a Telecom para que les entreguen su ayuda del 65 y Más, piden a Enríquez por nuestro conducto un baño portatil para no andar tirando la basura en cualquier lado, lo malo es que no sabemos dónde anda Joserra y ni como hacerle llegar la petición.

——————————–

Miguel Angel Yunes, Miguel Osorio, Enrique Ochoa Reza y Enrique Peña Nieto, son: ¡!!malandros…¡¡¡ aseguró a grito abierto Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de Morena asegura que Yunes planeó la entrega de dinero a la diputada Eva Cadena con la correspondiente filmación y edición que luego entregó al presidente Peña Nieto.

El jefe de la nación lo hizo llegar a Osorio y éste lo repartió en los diversos medios de comunicación para su difusión en el que exihibieron a la legisladora tratando de enlodar a López Obrador.

Sin embargo –insiste López Obrador- ni a Delfina ni a mí me ha dañado ese perverso “cuatro”, por el contrario, me reportan que seguimos punteando, ella en el Estado de México y yo en la Presidencia de la República del 2018.

Tanto Delfina como su servidor les vamos a ganar en las dos elecciones que vienen. Por eso están resueltos a buscar cualquier posibilidad de dañarme o de dañarnos, aunque…el tiro les sigue saliendo por la culata, antes que ganar siguen en picada.

——————————–

Es bueno que haya intervenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el cúmulo de quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social por la paupérrima calidad de sus servicios médicos.

El hospital No. 1 del parque, debió cerrar desde septiembre pasado cuando las inundaciones alcanzaron los sótanos del nosocomio y acabaron contaminándolo todo, todo.

Vino incluso una volanta de inspectores a revisar si el hospital tenía condiciones para seguir brindando atención médica, pues en la apariencia se contaminaron hasta los fócos, no hablemos de cocina, alimentos, camas, ropa de camas, etc., etc..

El hospital del IMSS, sobre todo tras las inundaciones, quedó convertido en un verdadero muladar o un cochinero, para decirlo más claro, pero no es todo, muchos empleados y hasta directivos se han aprovechado de la circunstancia y han tirado al garete sus obligaciones.

Sin exagerar, el hospital No. 1 “Ignacio Chávez”, es el primer hospital Montesori de Durango donde no hay jefes, no manda nadie, o viceversa, mandan todos y nadie obedece, lo mismo que ocurre en la Presidencia Municipal de Durango.

Los trabajadores y empleados del nosocomio proponen: Cierren todo, vámonos de vacaciones y que sea lo que Dios quiera. El hospital es todo, menos hospital.

——————————–

Los Generales de Durango recibirán el próximo 2 de mayo a los Acereros de Monclova en el partido inaugural de la tempora 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Las obras de remodelación del estadio “Francisco Villa” están prácticamente concluidas. Están pendientes algunos detalles menores de pintura y arreglos varios, pero ya se le puso fecha a la inauguración, que es lo importante.

Así, el beisbol de Durango recibirá luego de 38 años de ausencia, a la Liga Mexicana de Beisbol que agrupa a las mejores novenas del beisbol profesional en México.

Obvio, en lo sucesivo tendremos a los mejores conjuntos beisboleros del país en el estadio “Francisco Villa”, el plus a la decisión trascendental del gobernador José Aispuro de regresar la pelota caliente a nuestra capital.

Sobra decir que el regreso del beisbol profesional a Durango ha traído una inusitada renovación del cariño por el “Rey de los Deportes”, pues se trata de una disciplina atlética de las más practicadas en nuestro estado, y la alegría no nada más es de los beisbolistas actuales, sino de los beisbolistas de todos los tiempos, muchos de los cuales pasaron a mejor vida esperando el regreso de la pelota caliente.

¡¡¡Play ball…¡¡¡

——————————–

Tan repentina fue la fuga del delegado Eduardo Bailey Elizondo del Hospital La Paz, que olvidaron pagar la cirugía a corazón abierto con que le quitaron el intenso dolor que llevaba, y de pasada se llevó hasta la bata.

O sea que al final el conocido nosocomio salió perdiendo por las desmedidas atenciones al aun funcionario federal, aunque…no se ha perdido todo, puesto que es cosa de pasar la factura al centro SCT y, de seguro les pagan hasta en efe.

El titular de la SCT en Durango se llevó hasta la bata del hospital. Quién sabe qué más se llevaría de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No olvidemos que el diputado Oscar García Barrón descubrió que el año pasado la dependencia envió cientos o miles de millones de pesos para reparación de caminos, y que…los caminos están desgraciados por todos sus costados. Eso, por decir nada más un tema.

——————————–

No pocos mafufos del rumbo andan de amanecida, gustosos por la aprobación ayer de nuestros diputados para la utilización de la mariguana en fines medicinales y científicos.

Creen que de ahora en adelante será posible cargar la “Juanita” por toneladas, y llevarla libremente a los grandes mercados del mundo, y no es así.

El consumo recreativo o mafufo seguirán siendo delito, no así cuando se trate de experimentar en enfermedades como el cáncer y otros que, según otros mariguanos, es buena para atacar el cáncer.

O sea que, es bueno que nuestros diputados hayan colocado a México entre los “países de avanzada” que ya permiten el uso de la adormidera para tratar algunas enfermedades, pero con su venia, la cantidad de mariguanos se multiplicará de manera geométrica, y pronto.

——————————–

Eduardo Bailey Elizondo es más amigo de Jorge Herrera Caldera que de José Aispuro Torres. El ex gobernador es quien lo trajo a la delegación federal en esta capital.

El cuento viene a colación por el rumor que alguien desató en el sentido de que fue Aispuro quien ordenó a los policías que fingieran demencia para permitir la evasión de Eduardo.

El problema que generó la evasión es legal, más que político, y si tantito me apuran Aispuro ni siquiera se hallaba en Durango a la hora del desaguisado.

Aparte, por si aquello fuera poco, Aispuro es más amigo de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, cuyo gobierno estaba solicitando la detención del delegado federal, es decir, el gobernador de Durango estaba más comprometido con el gobernador de Nuevo León, antes que con el titular aquí de la SCT, así de sencillo.

——————————–

Este, bueno, pues sí, Oscar Erasmo Navar tiene mucho respaldo de los cientos o miles de personas a las que ha ayudado en la nómina o con prebendas especiales en la UJED, pero…también se van…¡¡¡

El acuerdo que firmó anoche el rector precisa que antes que él se irán la mayoría de sus funcionarios, y como es lógico, todas sus camarillas.

Es lamentable, sí, pero termina un ciclo en la Universidad Juárez y, debe empezar otro más promisorio que el que tiene la maxima casa de estudios en Durango.

Que son muchos los intereses creados en torno a la UJED, ni cómo negarlo, pero…la lógica está por imponerse.

——————————–

Telcel hizo circular otro mensaje falso atribuido al gobierno del estado como parte de la campaña que alguien desde las oscuras intenciones de revancha insiste en promover.

El comunicado divulgado por la vía celular dice que el gobierno ofrece créditos blandos, fáciles y casi regalados, cuando no hay tal. Ninguna oficina tiene dinero como para obsequiarlo a nadie, por muy necesitado que esté.

Rápido se emitió la aclaración correspondiente y logró contenerse a los miles de necesitados que quizá leyeron el mensaje y creyeron que el gobierno les ragalaría dinero fácil y rápido.

Preocupa al gobierno el verdadero fondo de este tipo de comunicados, pues advierten la clara intención de confundir a la sociedad y en un momento le restregan al pueblo por haber votado por el cambio, y para nada.